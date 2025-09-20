संदीप देशपांडेंचं हॉटेल भाजपच्या रडारवर, 'इंदुरी चाट आणि बरंच काही' हॉटेलवरुन वाद

मराठी भाषा, स्थानिक रोजगार आणि भूमिपुत्रांना न्याय या मुद्द्यांवर सतत महायुती सरकारवर हल्लाबोल करणारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे सध्या सोशल मीडियावर भाजप कार्यकर्त्यांच्या टीकेचा सामना करत आहेत.
याचे कारण म्हणजे देशपांडे यांनी दादरमध्ये सुरु केलेले एक नवे उपहारगृह "इंदुरी चाट आणि बरंच काही..."संदीप देशपांडे यांनी दादरमध्ये सुरु केलेल्या या उपहारगृहात मध्य प्रदेशातील इंदोर शहरातील पारंपरिक खाद्यपदार्थ दिले जातात.
सुप्रसिद्ध व नामांकित शेफ शिप्रा खन्ना आणि रश्मी उदयसिंग यांनी दादर येथील मी सुरु केलेल्या "इंदुरी चाट आणि बरंच काही...."या उपहार गृहाला भेट दिली pic.twitter.com/1ZtKJeRfoo
— Sandeep Deshpande (@SandeepDadarMNS) September 19, 2025
याचा व्हिडिओ खुद्द देशपांडेंनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर शेअर केला होता. याच पार्श्वभूमीवर, भाजप कार्यकर्त्यांच्या फेसबुक पेजवरून देशपांडेंवर टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे. पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “या हॉटेलचा कूक परप्रांतीय, या हॉटेलमधील पदार्थ परप्रांतीय, प्रमोशन करत आहेत ते पण परप्रांतीय. नाव देवनागरीत लिहिलं म्हणून मराठीपण? अशी टीका भाजपकडून करण्यात येत आहे. यावर संदीप देशपांडेंनी उत्तर दिलंय. त्यांच्या बुद्धीची ही दिवाळखोरी आहे, असे देशपांडे यांनी म्हटलं आहे.
महापौरपदावरुन वाद संदीप देशपांडेंनी दोन दिवसांपूर्वी'मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार, खानाची भीती दाखवून भैय्या आणि गुज्जू महापौर करण्याचा कट उधळून लावणार असं म्हटलं होतं. बेस्ट पतपेढी निवडणुकीच्या विजयामुळे अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेल्यांची कावीळ महापालिका निवडणुकीत उतरणार' असा इशारा भाजपचे नवनिर्वाचित मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांच्या वक्तव्यावर टीका करताना दिला होता.
भाजपाच्या या टीकेला संदीप देशपांडे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. भाजपाला महाराष्ट्राचा इतिहास माहित नाही. बौद्धिक दिवाळखोरांच्या पक्षाकडून काय अपेक्षा करणार? असा देखील सवाल विचारला आहे. ट्रोल करणाऱ्यांचे दावे पाहून त्यांच्या बौद्धिक दिवाळखोरीची कल्पना येते. तसेच गंमत वाटते की, या लोकांना महाराष्ट्राचा इतिहास माहिती नाही.इंदोर या शहराचा विकास हा राजे होळकरांमुळे झाला. याची माहित भाजपच्या लोकांना नाही.