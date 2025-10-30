English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईच्या रस्त्यावर मनसे-मविआचा भव्य 'सत्याचा मोर्चा'; लाखोंची होणार गर्दी; नेमका कसा असेल? जाणून घ्या A टू Z माहिती

MVA Satyacha Morcha: 1 नोव्हेंबरला मुंबईत सत्याचा मोर्चा होणार आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 30, 2025, 02:35 PM IST
मुंबईच्या रस्त्यावर मनसे-मविआचा भव्य 'सत्याचा मोर्चा'; लाखोंची होणार गर्दी; नेमका कसा असेल? जाणून घ्या A टू Z माहिती
सत्याचा मोर्चा

MVA Satyacha Morcha: पुण्यात महाविकास आघाडी आणि मनसे नेत्यांची बैठक पार पडली.  यावेळीमनसे,काँग्रेस,ठाकरेंची शिवसेना,शरद पवारांची राष्ट्रवादी यांच्यात संयुक्त बैठक संपली.मुंबईत होणाऱ्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक होती. यावेळी चारही पक्षाचे शहराध्यक्ष मंचावर एकत्र होते. सत्याचा मोर्चासाठी 1तारखेला मोठ्या संख्येने मुंबईला जाण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

मविआ, मनसेसह जे पक्ष मतचोरीविरोधात आहेत ते या मोर्चात सहभागी होणार आहेत. १ वाजता मोर्चा फॅशन स्ट्रीटपासून निघेल.लाखो लोक या मोर्चाला येतील, अशी माहिती ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी दिली. केवळ राजकीय नेतेच नाही तर जनताही ज्यांना आपले मत चोरीला गेलेय असे वाटते ते देखील या मोर्चात उपस्थित राहतील.मोर्चाच्या समारोपाला  नेते मतदार यादीतील घोळाच्या आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट करतील. शरद पवार मोर्चाला उपस्थित राहतील. तसेच
कॉग्रेसचे महाराष्ट्रातील वरिष्ठ नेतृत्वही उपस्थित राहतील, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

FAQ

१. पुण्यातील बैठकीचा उद्देश काय होता आणि कोणत्या पक्षांचे नेते सहभागी होते?

पुण्यातील ही बैठक मुंबईत होणाऱ्या 'सत्याचा मोर्चा'च्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये महाविकास आघाडी (मविआ) चे घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस, ठाकरेंच्या शिवसेना आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) च्या नेत्यांचा सहभाग होता. चारही पक्षांचे शहराध्यक्ष मंचावर एकत्र होते आणि मतचोरीविरोधातील एकत्रित रणनीती आखण्यात आली.

२. 'सत्याचा मोर्चा' कधी, कुठे आणि कशासाठी होणार आहे?

'सत्याचा मोर्चा' १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबईत होईल. हा मोर्चा सकाळी १ वाजता फॅशन स्ट्रीटपासून सुरू होईल आणि मतदार यादीतील घोळ्याविरोधात (मतचोरी) असलेल्या पक्षांचा सहभाग असेल. लाखो लोक, राजकीय नेत्यांसह सामान्य जनता सहभागी होणार असून, मोर्चाच्या समारोपात आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट केली जाईल. शरद पवार आणि काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील वरिष्ठ नेतृत्व उपस्थित राहणार आहे.

३. या मोर्चात कोण-कोण सहभागी होणार आहेत आणि त्याचा उद्देश काय आहे?

मोर्चात महाविकास आघाडी (काँग्रेस, ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी) आणि मनसेसह मतचोरीविरोधातील सर्व पक्ष सहभागी होणार आहेत. केवळ राजकीय नेते नव्हे तर आपले मत चोरीला गेले असल्याचे वाटणाऱ्या सामान्य मतदारांनाही सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. उद्देश मतदार यादीतील घोळ्याविरुद्ध जनआंदोलन उभे करणे आणि निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता सुनिश्चित करणे असा आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी लाखो लोकांच्या सहभागाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

