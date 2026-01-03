राज ठाकरे करणार महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठी पोलखोल, महायुतीच्या 65 बिनविरोध उमेदवारांविरोधात 'लावरे तो व्हिडिओ'

Raj Thackeray: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी महायुतीचे जवळपास 65 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. मतदान होण्यापूर्वीच विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने हा विजय निश्चित झाला. कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, जळगाव, पनवेलसारख्या भागांत महायुतीला मोठा फायदा झाला, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. या सर्व घटनेवर राज ठाकरेंनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. यावरच न थांबता खास ठाकरे शैलीत ते लाव रे तो व्हिडिओ लावून याची पोलखोल करणार आहेत. काय नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
महायुतीचे 65 उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राज ठाकरे यांनी या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले. माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मी अशी निवडणूक कधीच पाहिली नाही. बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर अनेक निवडणुका अनुभवल्या, पण इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध होणे ही पहिलीच वेळ असल्याचे राज ठाकरे म्हणाले. ही परिस्थिती त्यांना नवीन आणि आश्चर्यकारक वाटते.राज ठाकरे हे ठाण्यात बोलत होते. यावेळी मनसेचे शहराध्यक्ष अविनाश जाधव, अभिजीत पानसे आणि माजी आमदार राजू पाटील यांच्यासमोर उपस्थित होते. ठाणे राज ठाकरेंचा बालेकिल्ले मानला जातो, त्यामुळे तेथील राजकीय घडामोडींवर त्यांचे विशेष लक्ष आहे.
अनेक ठिकाणी विरोधी उमेदवारांनी अचानक अर्ज मागे घेतले. यामागे सत्तेचा दबाव, आर्थिक आमिष किंवा इतर कारणे असू शकतात, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. महायुती मात्र हे जनतेच्या पाठिंब्याचे आणि पक्षाच्या ताकदीचे प्रतीक मानते. राज्य निवडणूक आयोगाने याची चौकशी सुरू केली आहे.
शिवसेना (उबाठा), मनसे आणि इतर विरोधी पक्षांनी यावर तीव्र टीका केली आहे. ते म्हणतात की, लोकशाहीला धोका पोहोचवला जात आहे. पैसे आणि धमकीचा वापर करून निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आरोप होत आहेत. संजय राऊत यांनी तर निवडणूक आयोगालाही लक्ष्य केले.
या बिनविरोध विजयांमुळे महायुतीला निवडणुकीत मोठी आघाडी मिळाली आहे. ठाणे, कल्याणसारख्या भागांत ठाकरे बंधूंच्या युतीला धक्का बसला. पण हे प्रकार सामान्य नाहीत आणि यामुळे राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे. ही निवडणूक आता अधिक चुरशीची होणार आहे.
ठाणे, कल्याण डोंबिवली सह राज्यात निवडून आलेल्या 65 महायुतीच्या उमेदवारांच्या विरोधात राज ठाकरे यांच्याकडे पुरावे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. येणाऱ्या सभांच्या माध्यमातून राज ठाकरे महायुतीच्या बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांची पोलखोल करणार आहेत. कॉल रेकॉर्ड , व्हिडिओ यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे पुरावे राज ठाकरे यांच्याकडे नेत्यांनी सुपूर्त केले.
येत्या सोमवारी मनसे या 65 विनविरोध उमेदवार आणि त्यांच्या जागांबाबत कोर्टात जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.