बेस्ट पतपेढी निवडणुकीतील पराभवानंतर राज ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'मला अजिबात...'

Raj Thackeray on Best Election Result: बेस्ट पतपेढी निवडणुकीत ठाकरे बंधूंचा पराभव झाला असून, शशांक राव यांच्या पॅनलने 14 जागा जिंकल्या, तर भाजपच्या सहकार समृद्धी पॅनलने (महायुती) 7 जागा जिंकल्या.  

शिवराज यादव | Updated: Aug 21, 2025, 12:50 PM IST
Raj Thackeray on Best Election Result: मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीची रंगीत तालीम म्हणून पाहिलं जाणाऱ्या बेस्ट क्रेडिट सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ठाकरे बंधूंना पराभवाचा सामना करावा लागला. ठाकरे बंधूना एकही जागा जिंकता आली नाही. यासह बेस्ट पतपेढीतील 9 वर्षाची सत्ता ठाकरेंच्या शिवसेनेने गमावली आहे. बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांच्या सर्वाधिक 12 जागा तर भाजपच्या 9 जागा निवडून आल्या आहेत. ठाकरे बंधुच्या उत्कर्ष पॅनलला मात्र भोपळाही फोडता आला नाही. यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. 

राज ठाकरेंना शिवतीर्थ या त्यांच्या निवासस्थानी पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत बेस्ट निवडणुकीतील निकालावर विचारण्यात आलं. बेस्ट पतपेढी असं ऐकलं असता राज ठाकरेंनी सर्वात आधी 'हो मी वाचलं, काय आहे ते?' असं विचारलं.

मनसे आणि उबाठा एकत्र असतानाही का नाकारलं याचं काही विश्लेषण झालं का? असं विचारलं असता त्यांनी मला हा विषयच माहिती नाही असं त्यांनी सांगितलं. पुढे ते म्हणाले, "त्या स्थानिक निवडणुका आहेत. पतपेढी का काय ते...छोट्या गोष्टी आहेत".

निकाल काय लागला?

बेस्ट पतपेढीतील 9 वर्षाची सत्ता ठाकरेंच्या शिवसेनेने गमावली आहे. बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांच्या सर्वाधिक 14 जागा तर भाजपच्या 7 जागा निवडणून आल्या. ठाकरे बंधुच्या उत्कर्ष पॅनलला भोपळाही फोडता आला नाही.

शशांक राव पॅनल - 14
प्रसाद लाड पॅनल - 07
मनसे - शिवसेना - 00

कशी झाली लढत?

सर्व 21 च्या 21 जागा 'समृद्धी पॅनल'ने जिंकल्या आहेत. 'उत्कर्ष पॅनल'मधून उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या मनसेनं निवडणूक लढवली. उद्धव यांच्या पक्षाने 9 आणि मनसेनं 2 जागा लढवल्या. मात्र त्यांना एकही उमेदवार निवडून आणता आला नाही. समर्थ बेस्ट कामगार संघटना, बेस्ट राष्ट्रीय कर्मचारी सेना, दि इलेक्ट्रिक युनियन, एस् सी एस् टी वेल्फेअर असोसिएशन, बहुजन एम्प्लॉइज युनियन या पाच संघटनाचे सहकार समृद्धी पॅनल एकत्र येऊन लढत आहेत, तर मनसे आणि उद्धव ठाकरे यांचे उत्कर्ष पॅनल यांच्या विरोधात उभे ठाकले होते. 

भाजपाकडून ठाकरेंना टोला

'जागा दाखवली' असं म्हणत भारतीय जनता पार्टीचे आमदार प्रसाद लाड यांनी ठाकरे बंधुंना टोमणा मारला आहे. "बेस्ट इलेक्शनमध्ये 'ठाकरे' ब्रँड 21 समोर 000," असं वाक्य लाड यांनी पोस्ट केलेल्या फोटोत आहे. तसेच पुढे, "00/21 म्हणजे ब्रँडचे बॉस एकही जागा जिंकू शकले नाहीत," असंही लाड यांनी शेअर केलेल्या फोटोत म्हटलं आहे. फेसबुकवर 'उबाठा आता तरी हवेतून खाली या,' असा खोचक सल्ला प्रसाद लाड यांनी दिला आहे.

FAQ  

1) बेस्ट निवडणूक 2025 म्हणजे काय?
बेस्ट (Brihanmumbai Electric Supply and Transport) कर्मचारी सहकारी पतपेढीच्या 2025-2030 या कालावधीसाठी संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी 18 ऑगस्ट 2025 रोजी मतदान झाले. या निवडणुकीत 21 जागांसाठी 15,000 मतदारांनी मतदान केले, आणि ही निवडणूक मुंबई महापालिका निवडणुकीची रंगीत तालीम मानली जाते.

2) निवडणुकीचा निकाल काय झाला?
ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनलला एकही जागा मिळाली नाही. शशांकराव पॅनलने 14 जागा जिंकल्या, तर भाजपच्या सहकार समृद्धी पॅनलने 7 जागा जिंकल्या. ठाकरे बंधूंना हा मोठा धक्का मानला जातो.

3) ठाकरे बंधूंनी एकत्र येण्याचे कारण काय होते?
मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आले. त्यांनी मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी आणि मराठी मतदारांना एकत्रित करण्यासाठी युती केली. ही निवडणूक त्यांच्या राजकीय युतीच्या पहिल्या चाचणी मानली गेली, विशेषत: आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर.

4) या निवडणुकीत कोणत्या पक्षांचा सहभाग होता?
ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनल (शिवसेना-UBT आणि मनसे) व्यतिरिक्त, भाजपच्या सहकार समृद्धी पॅनलने प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली. शशांकराव पॅनल स्वतंत्रपणे लढले आणि सर्वाधिक जागा जिंकल्या.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

