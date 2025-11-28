English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting at Shivtirth: उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात मनपा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जवळपास दीड तास चर्चा झाली.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 28, 2025, 09:42 AM IST
राज ठाकरेंच्या 'त्या' मागणीमुळे शिवसेनेची गोची? उद्धव ठाकरेंनीही घेतला मोठा निर्णय

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Meeting at Shivtirth: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी मनपा निवडणुकीसाठी आतापासूनच मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. ठाकरे बंधू ही निवडणूक एकत्रित लढणार हे आता निश्चित झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चेचं सत्र सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात शिवतीर्थवर बैठक पार पडली. जवळपास दीड तास झालेल्या या चर्चेत जागा वाटपावर चर्चा करण्यात आल्याचं समजत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिवसेना ठाकरे गटाची ताकद असलेल्याच अनेक जागा मनसे मागत असल्याने ठाकरे गटाची गोची झाली आहे. 

बैठकीत नेमकं काय घडलं?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, मराठीबहुल भागातील अधिकाधिक प्रभाग मिळावेत यासाठी मनसे आग्रही आहे. उद्धव ठाकरेंकडे विद्यमान नगरसेवक असलेल्या 20 ते 25 जागांचीही मनसेकडून मागणी केली जात आहे. तसंच ठाकरेंकडून शिंदे गटात गेलेल्या काही नगरसेवकांच्या जागांसाठीही मनसे आग्रही असल्याची माहिती आहे. 

शिवसेना ठाकरे गटाची ताकद असलेल्याच अनेक जागा मनसे मागत असल्याने ठाकरे गटाची गोची झाली आहे. परंतु मनसेची संबंधित प्रभागातील संघटनात्मक ताकद, तगडा उमेदवार बघूनच जागा सोडण्यावर शिवसेना ठाकरे गट ठाम असल्याची माहिती आहे. 

दादर माहिम, वरळी,शिवडी, भायखळा, भांडूप, जोगेश्वरी या मराठीबहुल भागातील प्रभागांसाठी दोन्ही ठाकरे बंधुंमध्ये रस्सीखेच सुरु असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. कोण कुठून लढणार याबाबत ठाकरे बंधूंच्या चर्चेमध्ये ठोस तोडगा निघाला नसल्याचंही समजत आहे. त्यामुळे दोन्ही बंधुंमध्ये चर्चेच्या आणखी काही फेऱ्या अपेक्षित आहेत. निवडून येऊ शकणाऱ्या एकेका जागांवर सखोल चर्चा दोघांमध्ये होत आहे.

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची इनसाईड स्टोरी

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या बैठकीतील इनसाईट स्टोरी समोर आली आहे.  मुंबईसह ठाणे, कल्याण डोंबिवलीतील जागावाटपावर चर्चा करण्यात आल्याचं समजत आहे. मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेत वरिष्ठ पातळीवर मोठी खलबतं सुरु आहे. केवळ दोन्ही पक्षांच्या अध्यक्षांमध्ये बंद दाराआड चर्चा झाली असल्याची माहिती आहे. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंमध्ये युतीच्या फॉर्म्युलावर चर्चा झाली. मुंबईत कॉग्रेसबाबत दोन्ही ठाकरेंचे धोरण काय? यावर उद्धव- राज ठाकरेंची शिवतीर्थवर खलबतं. दोन्ही पक्षांच्या इतर नेत्यांना सोबत न घेता केवळ ठाकरे बंधूंमध्येच चर्चा झाल्याचंही समजत आहे. 

एकीकडे काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिल्यानंतरही ठाकरेंची शिवसेना काँग्रेसला सोबत घेण्याकरता प्रयत्नशील आहे. तर दुसरीकडे कॉंग्रेस स्वबळाचा नारा देऊनही मुंबईत शरद पवारांसोबत चूल मांडण्यासाठी उत्सुक आहे. या सगळ्यात मनसे सध्यातरी मविआपासून वेगळी असली तरी ठाकरे बंधुंच्या युतीनंतर मनसेला मविआत सामावून घेता येइल का? काँग्रेस वेगळी लढल्यास त्याचा ठाकरेंच्या युतीला फटका बसेल का? तसे झाल्यास काँग्रेसचे नेमके करायचे काय? या प्रश्नांवर दोन्ही ठाकरे बंधुंमध्ये आज चर्चा झाल्याची माहिती आहे. 

तसंच, मुंबईत शिवसेना ठाकरे आणि मनसेच्या समान प्राबल्यांच्या जागांवर काय करायचं याचीही प्राथमिक चर्चा झाल्याची माहिती आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव 

