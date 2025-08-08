ठाकरे बंधूंची अखेर युती झाली! 'ही' निवडणूक एकत्र लढण्याची घोषणा

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Alliance: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे अधिकृतपणे युती कधी जाहीर कऱणार याकडे लक्ष लागलेलं असतानाच महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत अखेर दोन्ही ठाकरे बंधुची युती झाली आहे. बेस्ट पतपेढीची निवडणूक ठाकरे बंधू एकत्रित लढवणार आहेत. म्हणजेच ठाकरे बंधूंच्या युतीची ही पहिली निवडणूक ठरणार आहे.
बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंची बेस्ट कामगार सेना आणि मनसेच्या राज ठाकरेंची बेस्ट कामगार कर्मचारी सेना यांची युती झाली आहे. बेस्टच्या निवडणुकीत उत्कर्ष पॅनल म्हणून दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र लढणार आहेत. बेस्टच्या निवडणुकीत 21 जागापैकी ठाकरेंची सेना 19 तर मनसे 2 जागा उत्कर्ष पॅनल म्हणून एकत्रित लढणार आहे.
बेस्टच्या पतपेढी निवडणुकीसाठी 18 ऑगस्ट रोजी मतदान होणार आहे. आज म्हणजेच गुरुवारी दुपारी 4 पर्यत अर्ज मागे घेण्याची मुदत होती.
मराठीच्या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आल्यानंतर ते अधिकृतपणे युती जाहीर करणार की नाही याबाबत वेगवेगळे अंदाज लावण्यात आले होते. दोन्ही नेत्यांनी त्यावर अधिकृत भाष्य केलेलं नाही. मात्र त्यांनी नकारही दिला नाही. मुंबई महापालिका आणि विधानसभा निवडणूक दोघेही एकत्र लढवतील असे अंदाज बांधले जात असतानाच बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीतील युती भविष्यातील नांदी असू शकते.
त्याआधी उद्धव ठाकरेंना दिल्ली दौऱ्यात राज ठाकरेंसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला असता मुंबईच्या प्रश्नांवर मुंबईत बोलू असं विधान केलं होतं. थोड्या वेळाने पुन्हा राज यांच्यासोबतच्या युतीसंदर्भात विचारण्यात आलं असता, "(युतीसंदर्भातील) कोणताही निर्णय घेण्यास आम्ही दोघे (राज आणि उद्धव) समर्थ आहोत," असं उत्तर उद्धव ठाकरेंनी दिलं होतं.
तसंच त्याआधी सर्व जागा लढण्याची तयारी करा, असे आदेश उद्धव ठाकरेंनी पादाधिकाऱ्यांना दिले होते. मुंबईत झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये त्यांनी हे आदेश दिले होते. युतीचा जो काही निर्णय असेल तो पक्ष घेईल, तुम्ही कामाला लागा अशा सूचना उद्धव ठाकरेंनी पदाधिकाऱ्यांना दिल्या uald/e. आमागी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'मातोश्री' निवावस्थानी पादाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्येच ठाकरेंनी सर्व जागा लढण्यासाठी तयारी करा असं सांगितलं होतं.