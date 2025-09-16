English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Raj Thackeray on Dashavatar : दिलीप प्रभावळकर मुख्य भूमिकेत असलेला 'दशावतार' हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. राज ठाकरे यांनी सिनेमाबद्दल आपलं मत व्यक्त केलंय.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 16, 2025, 12:24 AM IST
राज ठाकरेंनी 'दशावतार' सिनेमावर दिली पहिली प्रतिक्रिया, सिनेमाचं कौतुक करत म्हणाले...
Raj Thackeray on Dashavatar Movie

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचं मराठी सिनेमांबद्दल असलेलं प्रेम आपल्या सगळ्यांना माहितच आहे. सध्या मराठीत 'दशावतार' हा सिनेमा गाजतोय. या सिनेमाबाबत राज ठाकरे यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहेराज ठाकरे यांनी दिलीप प्रभावळकर यांची मुख्य भूमिका असलेला हा सिनेमा आवर्जून पाहिला आहे. कोकणातील कथेवर भाष्य करणारा हा सिनेमा सुबोध खानोलकर यांनी दिग्दर्शित केलेला आहे.

काय म्हणाले राज ठाकरे

दशावतार सिनेमातून महाराष्ट्रातील, कोंकणातील जमीनींचा प्रश्न अधोरेखित केला गेला आहे. या सिनेमाने गंभीर प्रश्नाला हात घातल्याचंही राज यांनी म्हटलं.

दशावतार सिनेमातून गंभीर प्रश्नाला हात घालण्यात आला आहे, मी गेली अनेक वर्ष माझ्या भाषणांमधून ही गोष्ट महाराष्ट्राला सांगत आहे की आपल्याकडच्या जमिनी वाचवा. जमीन हे आपले अस्तित्व आहे, अनेक ठिकाणांच्या जमिनींचा हा विषय आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जमिनींचा हा विषय आहे, फक्त कोंकणातील जमिनींचा नाही, असे म्हणत दशावतार सिनेमातून मांडलेल्या भूमिकेचं राज ठाकरेंनी स्वागत केलं आहे.

Box Office Collection

झी स्टुडियोज प्रस्तुत 'दशावतार’ प्रदर्शित होताच बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालताना दिसून येत आहे. सिनेमाला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत असून थिएटरमध्येदशावतार’ची जादू अनुभवण्यासाठी गर्दी उसळली आहे. चित्रपट समीक्षक, मराठी सिनेसृष्टी, प्रेक्षकांकडून या चित्रपटावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. प्रदर्शनाच्या पहिल्या तीन दिवसांतच या चित्रपटाने तब्बल 5 कोटी 22 लाख रुपयांचा गल्ला जमवला असून तो प्रेक्षकांची मने जिंकण्यात यशस्वी झाला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

