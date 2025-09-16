राज ठाकरेंनी 'दशावतार' सिनेमावर दिली पहिली प्रतिक्रिया, सिनेमाचं कौतुक करत म्हणाले...

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचं मराठी सिनेमांबद्दल असलेलं प्रेम आपल्या सगळ्यांना माहितच आहे. सध्या मराठीत 'दशावतार' हा सिनेमा गाजतोय. या सिनेमाबाबत राज ठाकरे यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. राज ठाकरे यांनी दिलीप प्रभावळकर यांची मुख्य भूमिका असलेला हा सिनेमा आवर्जून पाहिला आहे. कोकणातील कथेवर भाष्य करणारा हा सिनेमा सुबोध खानोलकर यांनी दिग्दर्शित केलेला आहे.
दशावतार सिनेमातून महाराष्ट्रातील, कोंकणातील जमीनींचा प्रश्न अधोरेखित केला गेला आहे. या सिनेमाने गंभीर प्रश्नाला हात घातल्याचंही राज यांनी म्हटलं.
दशावतार सिनेमातून गंभीर प्रश्नाला हात घालण्यात आला आहे, मी गेली अनेक वर्ष माझ्या भाषणांमधून ही गोष्ट महाराष्ट्राला सांगत आहे की आपल्याकडच्या जमिनी वाचवा. जमीन हे आपले अस्तित्व आहे, अनेक ठिकाणांच्या जमिनींचा हा विषय आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जमिनींचा हा विषय आहे, फक्त कोंकणातील जमिनींचा नाही, असे म्हणत दशावतार सिनेमातून मांडलेल्या भूमिकेचं राज ठाकरेंनी स्वागत केलं आहे.
झी स्टुडियोज प्रस्तुत 'दशावतार’ प्रदर्शित होताच बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालताना दिसून येत आहे. सिनेमाला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत असून थिएटरमध्ये ‘दशावतार’ची जादू अनुभवण्यासाठी गर्दी उसळली आहे. चित्रपट समीक्षक, मराठी सिनेसृष्टी, प्रेक्षकांकडून या चित्रपटावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. प्रदर्शनाच्या पहिल्या तीन दिवसांतच या चित्रपटाने तब्बल 5 कोटी 22 लाख रुपयांचा गल्ला जमवला असून तो प्रेक्षकांची मने जिंकण्यात यशस्वी झाला आहे.