'तोंड दिलंय म्हणून...', बिहार भवनावरून राज ठाकरेंना इशारा देणाऱ्या बिहारच्या मंत्र्यांचा 'मनसे' खरपूस समाचार!

Bihar Bhavan Raj Thackeray Ashok Chaudhary : नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत मराठी विरुद्ध अमराठीचा मुद्दा तापला होता. त्यानंतर आता बिहार भवनावरून राजकारण पेटलं आहे. राज ठाकरेंच्या मनसेनं बिहार भवनाविरोधात भूमिका घेतलेली असताना बिहारचे मंत्री अशोक चौधरी यांनी राज ठाकरेंविषयी केलेल्या वक्तव्यामुळं शिवसेना उबाठा पक्षानंही त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. इतकंच नव्हे, तर मनसेनंही चौधरींचा समाचार घेत त्यांच्या वक्तव्यावरून खडे बोल सुनावले आहेत.
बिहार भवनाचं बांधकाम थांबवण्याची ताकद कुणामध्ये नाही, हे अत्यंत तथ्यहीन वक्तव्य असून राज ठाकरे महाराष्ट्राचे राजा आहेत का? असा प्रश्न बिहारचे मंत्री अशोक चौधरी यांनी केला होता. माध्यमांशी संवाद साधताना केलेलं त्यांचं हे वक्तव्य व्हायरल झालं. ज्यामध्ये 'लोकशाहीत कुणाची जबरदस्ती चालणार नाही असंही त्यांनी म्हटलं', इतक्यावरच न थांबता राज ठाकरे कोण? असा सवाल केला. ज्यानंतर याच चौधरींचा समाचार 'मनसे'नं आपल्याच शैलीत घेतला. 'तोंड दिलंय म्हणून काहीही बोलू नका', असं थेट मनसेनं त्यांना सुनावलं.
मनसे नेते अविनाश अभ्यंकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना चौधरींच्या या वक्तव्यावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत, 'बिहारच्या नेत्यांनी आमच्यावर टीका करण्यापेक्षा आपल्या राज्याचा विकास करावा आणि स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. तसे झाल्यास रोजगारासाठी त्यांना दुसऱ्या राज्यात जाण्याची गरज भासणार नाही', असा टोला लगावला.
राहिला मुद्दा राज ठाकरे कोण आहेत? या प्रश्नाचा, तर चौधरींच्या या प्रश्नाचं उत्तर देत 'राज ठाकरे ही व्यक्ती आहेत ज्यांनी पंतप्रधानांबरोबर लोकसभेला भाजपच्या आग्रहास्तव शिवतीर्थावरून देशाला संबोधित केलं, वयाच्या 38 व्या वर्षी पक्ष काढला, मराठी माणूस- मराठी भाषा आणि मराठी संस्कृतीसाठी स्वत:वर 100 हून अधिक गुन्हे घेणारे हे राज ठाकरे आहेत, सत्तेकरता- पदाकरता कोणत्याही राजकीय तडजोडी न करणारे हे राज ठाकरे असून, त्यांच्या अनेक गुणांपैकी एक गुण जरी चौधरींनी घेतला तर त्यांची लोकं त्यांना आशीर्वाद देतील', असं मनसेच्या वतीनं अभ्यंकर यांनी स्पष्ट केलं. अकलेची दिवाळखोरी पाजळण्यापेक्षा स्वत:चं राज्य कसं मोठं करता येईल याचा विचार करावा, असा स्पष्ट सल्लासुद्धा त्यांनी दिला.
एकिकडे राऊतांनी मनसे आणि राज ठाकरेंना डिवचणा-या बिहारच्या मंत्र्यांचा शिवसेना ठाकरे पक्षानं खरपूस समाचार घेतलाय...अशोक चौधरी कधी मुंबई दौ-यावर आल्यास त्यांना रुग्णालयात दाखल करावं लागेल, असा इशाराच सचिन अहिर यांनी दिला. दरम्यान, या वादात भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी उडी घेऊन मनसेलाच डिवचलं. इतर राज्यांमध्येही महाराष्ट्र भवन असल्याचा दाखला बन यांनी दिला. इतकंच नाही तर निवडणुकीतील पराभवावरूनही बन यांनी मनसेला डिवचलं.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते श्री. अविनाश अभ्यंकर यांनी काल, दिनांक २४/०१/२०२६ रोजी राज्यातील विविध विषयांवर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
एकंदरच बिहारभवन उभारण्याची नितीश कुमार सरकारनं घोषणा केली, त्याला महाराष्ट्र सरकारनंही हिरवा कंदील दाखवला. मात्र मनसेनं या बिहारभवनाला विरोध केल्यामुळे आगामी काळात बिहार भवनावरून खळखट्याक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.