ठाकरे बंधूंशी नडला त्याला... मनसे कार्यकर्त्यांकडून तरुणाला दिला चोप, काढली धिंड!

Mumbai Nalasopara News: मुंबईतील नालासोपारा परिसरात सोशल मीडियावर करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह पोस्टच्या कारणावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी एका तरुणाला चोप देण्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेत संबंधित तरुणाला अर्धनग्न अवस्थेत एक ते दीड किलोमीटरपर्यंत फिरवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत असून, यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील तरुणाचे नाव सूरज महेंद्र शिर्के असे असून, त्याने सोशल मीडियावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ठाकरे गटाची शिवसेना, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह आणि अपमानास्पद मजकूर पोस्ट केल्याचा आरोप आहे. या पोस्टमुळे राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली.
या कारणावरून मनसेचे पदाधिकारी किरण नकाशे तसेच काही कार्यकर्त्यांनी सूरज शिर्केला पकडून त्याला चोप दिल्याची आणि अर्धनग्न अवस्थेत एक ते दीड किलोमीटरपर्यंत धिंड काढण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेचे काही व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, त्यामध्ये मारहाणीचे दृश्य स्पष्टपणे दिसत आहे.
मनसे उपविभाग अध्यक्ष किरण नकाशे यांनी या मारहाणीचे व्हिडीओ स्वतः सोशल मीडियावर शेअर करत, “अशा लोकांना हीच भाषा कळते,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांनी असा दावा केला आहे की, सूरज शिर्के हा गेल्या काही दिवसांपासून फरार होता आणि मंगळवारी रात्री तो नालासोपारामध्ये लपून बसल्याची माहिती मिळाली.
किरण नकाशे यांच्या म्हणण्यानुसार, ही माहिती मिळताच मनसे आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत त्याच्यावर कारवाई केली. “राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत अपमानास्पद वक्तव्य करणाऱ्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. मर्यादा ओलांडणाऱ्यांची अशीच धिंड काढली जाईल,” असे विधान त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केल्याचे सांगितले जात आहे.
या घटनेनंतर कायदेशीर कारवाई होणार का, तसेच पोलिसांची भूमिका काय असेल, याकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे उद्भवलेल्या या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, कायदा-सुव्यवस्था आणि राजकीय हिंसाचार यावर चर्चा सुरू झाली आहे.