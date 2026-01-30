English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • ठाकरे बंधूंशी नडला त्याला... मनसे कार्यकर्त्यांकडून तरुणाला दिला चोप, काढली धिंड!

ठाकरे बंधूंशी नडला त्याला... मनसे कार्यकर्त्यांकडून तरुणाला दिला चोप, काढली धिंड!

Abusing Thackeray Brothers : सोशल मीडियाचा चुकीचा वापर करत राजकीय नेत्यांबद्दल अभद्र भाषेत सध्या एका तरुणाला चांगलीच महागात पडली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 30, 2026, 12:51 PM IST
ठाकरे बंधूंशी नडला त्याला... मनसे कार्यकर्त्यांकडून तरुणाला दिला चोप, काढली धिंड!

Mumbai Nalasopara News: मुंबईतील नालासोपारा परिसरात सोशल मीडियावर करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह पोस्टच्या कारणावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी एका तरुणाला चोप देण्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेत संबंधित तरुणाला अर्धनग्न अवस्थेत एक ते दीड किलोमीटरपर्यंत फिरवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत असून, यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील तरुणाचे नाव सूरज महेंद्र शिर्के असे असून, त्याने सोशल मीडियावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ठाकरे गटाची शिवसेना, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह आणि अपमानास्पद मजकूर पोस्ट केल्याचा आरोप आहे. या पोस्टमुळे राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली.

Add Zee News as a Preferred Source

या कारणावरून मनसेचे पदाधिकारी किरण नकाशे तसेच काही कार्यकर्त्यांनी सूरज शिर्केला पकडून त्याला चोप दिल्याची आणि  अर्धनग्न अवस्थेत एक ते दीड किलोमीटरपर्यंत धिंड काढण्यात आल्याची  माहिती समोर आली आहे. या घटनेचे काही व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, त्यामध्ये मारहाणीचे दृश्य स्पष्टपणे दिसत आहे.

व्हिडीओ शेअर करत स्पष्टीकरण

मनसे उपविभाग अध्यक्ष किरण नकाशे यांनी या मारहाणीचे व्हिडीओ स्वतः सोशल मीडियावर शेअर करत, “अशा लोकांना हीच भाषा कळते,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांनी असा दावा केला आहे की, सूरज शिर्के हा गेल्या काही दिवसांपासून फरार होता आणि मंगळवारी रात्री तो नालासोपारामध्ये लपून बसल्याची माहिती मिळाली.

किरण नकाशे यांच्या म्हणण्यानुसार, ही माहिती मिळताच मनसे आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत त्याच्यावर कारवाई केली. “राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत अपमानास्पद वक्तव्य करणाऱ्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. मर्यादा ओलांडणाऱ्यांची अशीच धिंड काढली जाईल,” असे विधान त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केल्याचे सांगितले जात आहे.

 

या घटनेनंतर कायदेशीर कारवाई होणार का, तसेच पोलिसांची भूमिका काय असेल, याकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे उद्भवलेल्या या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, कायदा-सुव्यवस्था आणि राजकीय हिंसाचार यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
mnsshiv senaThackeray brothersMumbai news

इतर बातम्या

निर्माता शैलेंद्र सिंह यांचा अक्षय कुमारवर मोठा आरोप; फ्लॉप...

मनोरंजन