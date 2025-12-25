English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'बटोगे तो पिटोगे'ला मनसे स्टाईल उत्तर;'मराठीचा अपमान केला तर...

MNS Style Response: महापालिका निवडणुकांची घोषणा होताच राज्यातलं वातावरण तापलं. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 25, 2025, 09:45 PM IST
'बटोगे तो पिटोगे'ला मनसे स्टाईल उत्तर;'मराठीचा अपमान केला तर...
बटोगे तो पिटोगे

MNS Style Response: 'बटेंगे तो कटेंगे' हा योगी आदित्यनाथ यांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी दिलेला नारा. आता महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत त्या ना-याचा पार्ट 2 पाहायला मिळतोय. उत्तर भारतीय सेनेनं मुंबईत मातोश्रीसमोर 'बटोगे तो पिटोगे' हे फलक लावून ठाकरे बंधुंना डिवचलं. त्याला मनसेचे नेते संदीप देशपांडेंनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत उत्तर दिलंय. पाहुयात सविस्तर रिपोर्ट.

'मराठीचा अपमान केला तर नहीं बटोगे तो भी पिटोगे'

महापालिका निवडणुकांची घोषणा होताच राज्यातलं वातावरण तापलं. मुंबई, मराठी आणि परप्रांतीयांच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा रणकंदन सुरू झालंय. मुंबईत शिवसेना भवनासमोर ठाकरेंना डिवचणारे फलक लागले होते. 'उत्तर भारतीयो,
बटोगे तो पिटोगे' असा मजकूर या फलकांवर होता. याचा मनसेचे नेते संदीप देशपांडेंनी समाचार घेतला. मराठीचा अपमान केल्यास, तुम नही बटोगे, तो भी पिटोगे असा थेट इशारा मराठीच्या मुद्द्यावरून देशपांडेंनी दिलाय. 

यावर शिवसेना UBTचे खासदार संजय राऊतांनीही भाष्य केलंय. त्यांनी भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंवर निशाणा साधलाय, तर मनसे आणि शिवसेना UBT पक्षांनीच मराठी अमराठी वाद सुरू केल्याचं म्हणत नवनाथ बन यांनी मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेवर पलटवार केलाय.

शिवसेना UBT आणि मनसेवर टीका 

मुंबईत सर्व राहतात, सर्वांचाच मुंबईवर अधिकार आहे, असं मत मांडत मंत्री संजय शिरसाटांनी शिवसेना UBT आणि मनसेवर टीका केलीय. मुंबई महापालिकेवर झेंडा फडकवायच्या इराद्यानं, सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केलीय, मात्र, मराठीच्या मुद्द्यावरून आता चांगलंच राजकारण तापलं आहे. सत्ताधा-यांनी ठाकरेंना डिवचल्यानंतर आता मनसे आणि शिवसेनेनं देखील परप्रांतीयांच्या मुद्द्यावरून इशारा दिलाय.

