राज्यातून राजीनामा आणायला तरुणांना वेळ लागणार नाही, अमित ठाकरेंचा इशारा; भाषणात फडणवीसांचाही उल्लेख

महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या वर्धापनदिन सोहळ्यामध्ये बोलताना विद्यार्थी सेनेचे प्रमुख आणि पक्षाध्यक्ष राज ठाकरेंचे पुत्र अमित ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. मुंबईमध्ये आयोजित या कार्यक्रमात भाषण देताना अमित ठाकरेंनी भाजपाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी दगडांवरील फिंगर प्रिंट आधारकार्डशी जोडणार असल्याच्या विधानाची खिल्ली उडवली. एवढ्यावरच न थांबता असं सुरु राहिलं तर हे तरुणांना राज्यातून एखादा राजीनामा आणतील, असं सूचक विधानही अमित ठाकरेंनी टोला लगावताना केलं.
अमित ठाकरेंनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच माझे वडील राजकारणात असल्याने मी राजकारणात आल्याचं सांगितलं. अमित ठाकरेंनी दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाचा संदर्भ आपल्या भाषणात दिला. मागील काही काळापासून देशातील भयानक स्थिती पाहतोय आपण. दांड्यांना खिळे लावून लोकांना मारत आहेत. तरुणांनीवर हात टाकत आहेत, कपडे फाडत आहेत, असं म्हणत संताप व्यक्त केला. "चंद्रकांतदादा पाटील काय म्हणाले? दिल्लीतील पोलिसांनी आंदोलनस्थळावरील दगड गोळा केले असून त्यावरील फिंगर प्रिंट आधारकार्डची मॅच करणार आहेत. सगळे चंपाच्या घरी पाठवा," असा टोला अमित ठाकरेंनी लगावला.
"मला वाटतं की तरुणांनी केंद्रातून राजीनामा आणला आहे, राज्यातून आणायला वेळ लागणार नाही," असा सूचक इशारा अमित ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांना दिला. "तुम्ही व्हिडीओमध्ये एक मुलगा पाहिला असेल जो आंदोलनात मार खाताना म्हणत होता, मला मारा, मारा अजून... तो आपल्या नागपूरचा आहे आहे. याचा मला अभिमान आहे. तो आपल्या फडणवीस साहेबांच्या शहरातील आहे तो. मला त्याचा अभिमान आहे. पण मुख्यमंत्री साहेबांना कधी वाटलं नाही की त्याच्यावर बोलावं," असा टोला अमित ठाकरेंनी लागवला. आपण राजकारणात एवढे फसलो आहोत, असंही अमित ठाकरे म्हणाले.
"तरुणांना एकच सांगायला आलोय की पाच वर्षातून एकदा निवडणूक होते. पाच वर्षातून तुम्हाला एकदा मतदान करता येतं. मतदान तुम्ही कशासाठी करता? उत्तम रोजगार मिळावा. मुला-मुलींना उत्तम शिक्षण मिळावं. रस्त्यांवर खड्डे नको. मुंबई-पुणे एका महिन्यात कोसळायला नको. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल नको. आपल्या बेसिक गरजांसाठी तुम्ही मतदान करता. चार वर्ष ते काम करत नाही आणि पाचव्या वर्षी तुम्हाला तुमची जात संकटात दिसायला लागते. धोक्यात दिसायला लागते. तुमचा धर्म, तुमची भाषा धोक्यात दिसायला लागते. चार वर्ष काही नसतं पाचव्या वर्षी का होतं? ते जिथे अपय़शी ठरतात तिथे तुम्हाला या गोष्टी दाखवून फसवतात. हे तुम्हाला काळायला पाहिजे. असं फसून जाऊ नका. ते चार वर्ष तुमची मारतात आणि एक वर्ष मलम लावतात," असं अमित ठाकरे म्हणाले.
"काम करत नसेल तर तुम्ही माणूस बदला. राजकारण्यांमध्ये तुमची भीती राहिली पाहिजे. तुमची त्यांना भीती वाटली पाहिजे. पाचव्या वर्षी तुम्ही काय करायचं हे तुम्ही ठरवलं पाहिजे," असं अमित ठाकरे सदस्य नोंदणीची घोषणा करताना म्हणाले. मी सगळीकडे फिरणार असून सदस्य नोंदणीनंतर माझा महाराष्ट्र दौरा निघणार आहे, असं अमित ठाकरेंनी जाहीर केलं.