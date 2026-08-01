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राज्यातून राजीनामा आणायला तरुणांना वेळ लागणार नाही, अमित ठाकरेंचा इशारा; भाषणात फडणवीसांचाही उल्लेख

अमित ठाकरेंनी आपल्या भाषणामध्ये विद्यार्थी आंदोलनाचं संदर्भ देत निशाणा साधल्याचं दिसून आलं. अमित ठाकरेंनी मुख्यमंत्री फडणवीसांचाही उल्लेख आपल्या भाषणादरम्यान केला. ते नेमकं काय म्हणाले जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 01, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:31 PM IST
राज्यातून राजीनामा आणायला तरुणांना वेळ लागणार नाही, अमित ठाकरेंचा इशारा; भाषणात फडणवीसांचाही उल्लेख
Image Credit: अमित ठाकरेंनी तरुण मतदारांना केलं आवाहन

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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