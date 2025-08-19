Monorail : मोनोरेल अचानक बंद का पडली? समोर आले खरे कारण

मुंबईसह महाराष्ट्राला पावसाने चांगलेच झोडपून काढले होते. मुसळधार पावसामुळे मुंबईची लाईफ लाईन असलेली लोकल सेवा ठप्प झाली होती. मध्य रेल्वे तब्बल 8 तास बंद होती तर पश्चिम रेल्वेचा प्रवास धिम्या गतीने होत होता. अशावेळी अनेक मुंबईकरांनी मोनोरेलचा मार्ग स्वीकारला. मात्र चेंबर-भक्तीमार्गादरम्यान मोनोरेल एकाच जागी तब्बल 2 तास झुकलेल्या स्थितीत थांबली.
उंचावर खिडक्या, दरवाजे बंद असलेली मोनो अचानक बंद पडली होती. लाईट आणि एसी बंद झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये भितीचं वातावरण निर्माण झालं. प्रवाशांचा श्वास गुदमरल्यामुळे एक प्रवाशी बेशुद्ध देखील पडला. तब्बल 2 तासांनी सुटका झाली. पण मोनोरेल अचानक बंद पडण्याच कारण काय?
प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरानुसार, मुंबईची लाईफ लाईन बंद होती. त्यामुळे नागरिकांना लवकरात लवकर आपल्या घरी सुखरूप सोडण्याचा निर्णय मोनोरेलने घेतला. अशावेळी एकाचवेळी असंख्य प्रवाशी मोनोरेलमध्ये चढले. या मोनोरेलमध्ये जवळपास 350 हून अधिक प्रवासी होते. मोनोरेलशी कलेक्टरचा संबंध तुटला त्यामुळे एमर्जन्सी ब्रेक लागला. यांना कपलिंग पूल करण्यासाठी पाठवण्यात आली पण ती पोहोचू शकली नाही. त्यामुळे रेस्क्यू करण्यासाठी बोलवण्यात आलं. पुढील चौकशीत नेमकं काय चुकलं? कशामुळे हा प्रकार घडला याची माहिती मिळेल.
(हे पण वाचा - मुंबईत मोनो रेल बंद पडली; 100 प्रवासी अडकले, एक जण शुद्ध, घाबरलेल्या प्रवाशांनी काच फोडली आणि...)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करुन माहिती दिली होती. काही तांत्रिक कारणाने चेंबूर आणि भक्तीपार्क दरम्यान एक मोनोरेल अडकून पडली आहे. एमएमआरडीए, अग्निशमन दल आणि महापालिका अशा सर्वच यंत्रणा त्याठिकाणी पोहोचल्या आहेत. सर्व प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे कुणीही काळजी करु नये, घाबरून जाऊ नये.
काही तांत्रिक कारणाने चेंबूर आणि भक्तीपार्क दरम्यान एक मोनोरेल अडकून पडली आहे. एमएमआरडीए, अग्निशमन दल आणि महापालिका अशा सर्वच यंत्रणा त्याठिकाणी पोहोचल्या आहेत. सर्व प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे कुणीही काळजी करु नये, घाबरून जाऊ नये. सर्व…
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 19, 2025
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) सांगितले की, चेंबूर आणि भक्ती पार्क स्थानकांदरम्यान सायंकाळी ६:१५ वाजता मोनोरेल अचानक थांबली. प्रवाशांनी तात्काळ बीएमसीच्या हेल्पलाइन १९१६ वर कॉल केला. त्यानंतर मुंबई अग्निशमन दलाला घटनास्थळी पाठवण्यात आले. अग्निशमन विभागाचे कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि ३ स्नॉर्कल वाहनांच्या मदतीने बचावकार्य सुरू केले.
मोनोरेलमध्ये प्रवाशांची मोठी गर्दी आहे. पुलावर अचानक मोनोरेल बंद पडल्याने लोकांमध्ये घबराट पसरली होती. वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे एसी काम करणे बंद झाले होते. मोनोरेलच्या आतील फोटोंमधून एसी बंद असल्याने प्रवाशांना खूप त्रास होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. ट्रेनचे दरवाजेही बंद आहेत आणि गर्दीमुळे आत उष्णता खूप वाढली आहे. व्हिडिओमध्ये अनेक प्रवाशांना श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याचेही दिसून येत आहे.