Marathi News
मुंबईत पुन्हा मोनोरेल धावणार; पहिल्या पेक्षा अधिक सुरक्षित, स्मार्ट आणि वेगवान, MMRDA ची मोठी घोषणा

'मोनो'ला 'आयएसए' सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळणार.  सततच्या बिघाडातून मुक्तता होणार. नव्या रूपातील मोनोरेल लवकरच रुळावर येणार आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Feb 21, 2026, 10:26 PM IST
Mumbai Mono Rail : मुंबईत पुन्हा मोनोरेल धावणार असल्याची घोषणा काल एमएमआरडीएने आपल्या अधिकृत अकाऊंटवरून केली आहे. ही नवी मोनोरेल पहिल्या पेक्षा अधिक सुरक्षित, स्मार्ट आणि वेगवान असल्याची माहिती एमएमआरडीने यावेळी दिली. या नव्या रेकला मंजुरी मिळाली असून आता संपूर्ण कॉरिडोरच्या सुरक्षा चाचणीची प्रतीक्षा आहे.
 सततच्या बिघाडांच्या सत्रामुळे आणि आधुनिकीकरणासाठी प्रदीर्घ काळ ब्रेक लागलेली संत गाडगे महाराज चौक ते चेंबूर मोनोरेल आता सुरू होण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पडले आहे. मोनोरेल सुरू करण्यासाठी महत्त्वाचे असलेल्या प्रमाणपत्रापैकी एक 'इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट' (आयएसए) सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्यामुळे आवश्यक आलेले

सीएमआरएस प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी महा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून (एमएमओसीएल) प्रयत्न केले जाणार आहेत. ते मिळताच मोनो पुन्हा रुळावर धावू लागणार आहे. मोनोरेल बिघाडांमुळे २० सप्टेंबरपासून अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर मोनोरेल मार्गावर जुनी यंत्रणा काढून नवीन यंत्रणा बसविण्याचे काम प्रशासनाने हाती घेतले होते. ते जवळपास पूर्ण झाले आहे. तसेच नव्या दहा गाड्या ताफ्यात दाखल झाल्या असून त्यांच्या चाचण्याही पूर्ण झाल्या आहेत.

नव्या मोनो रेलमध्ये 21 आधुनिक सुविधा

प्रत्येक ट्रेनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टीम असेल. मोबाइल आणि लॅपटॉप चार्जिग पॉइंट्स, डायनॅमिक रूट मॅप. दिव्यांगांसाठी खास आसनव्यवस्था. आधुनिक मेट्रोप्रमाणे अंतर्गत सजावट आणि फायर सेफ्टी डिझाइन. झटके कमी बसावेत यासाठी सुधारित सस्पेंशन सिस्टीम.

मोनोची सूत्रे खासगी कंत्राटदाराकडे जाणार

मोनोरेलच्या संचलन आणि देखभालीसाठी खासगी कंत्राटदाराची नियुक्ती प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात आहे. पॉवर मेक प्रोजेक्ट्स कंपनीने यासाठी निविदा सादर केली असून, पुढील पाच वर्षांसाठी ते मोनो रेल्वेचे संचलन करतील.

सिग्नलिंग यंत्रणेला आयएसए हिरवा कंदील

नामांकित 'ब्युरो व्हेरिटास' या संस्थेकडून मोनोची तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. नवीन मोनोरेलची गाडी आणि सीबीटीसी आधारित सिग्नलिंग यंत्रणेला आयएसएने हिरवा कंदील दिला आहे. मोनो सुरू करण्यासाठी शेवटचा टप्पा हा सीएमआरएस तपासणीचा आहे. एमएमआरडीएने निवृत्त 'कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल्वे सेफ्टी' यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे गेल्या महिन्यातच पाठविला आहे. मात्र राज्य सरकारने अद्याप ही नियुक्त्ती केली नाही. सीएमआरएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यावर सर्व तपासण्या पूर्ण करून अंतिम प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जवळपास एक महिना जाणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे सीएमआरएस नियुक्तीसाठी राज्य सरकारकडून विलंब झाल्यास मोनो सुरू होणे लांबणीवर पडणार आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

