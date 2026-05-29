Monsoon : केरळ, तळकोकण, मुंबई; कुठं- कोणत्या दिवशी दाखल होणार मान्सून? आतापासूनच समुद्राजवळ न जाण्याचा इशारा

Monsoon Latest Update : समुद्राच्या अक्राळविक्राळ लाटा नेमक्या कोणत्या दिवशी शहरांमध्ये शिरण्याची भीती? पावसाळ्यात थैमान? तारखाही जाहीर... मान्सूनच्या आगमनाआधीच दहशत...
Monsoon Latest Update : हवामान विभागानं आता मान्सूनच्या आगमनाकडे लक्ष केंद्रीत केलं असून हे मोसमी वारे नेमके कोणत्या दिशेनं आगेकूच करत आहेत, याबाबतची माहिती नुकतीच जारी केली. प्राथमिक माहितीनुसार नैऋत्य मान्सूनने 27 मे रोजी लक्षद्वीप बेटांचा दक्षिणेकडील भाग व्यापसला. त्याशिलाय आग्नेय- नैऋत्य अरबी समुद्राचा काही भाग, बंगालच्या उपसागराचं नैऋत्येकडील क्षेत्रही व्यापत मोसमी वारे पुढे सरकले. गेल्या 24 तासांत या वाऱ्यांनी आपलं स्थान पजललं नाही. मात्र, येत्या 48 तासांमघ्ये धीम्या गतीनं चालणाऱ्या या मान्सूनला वेग मिळणार असून, पुढील वाटचालीसाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसेल. ज्यामुळं पुढच्या दोन ते तीन दिवसांत केरळमध्ये मान्सून दाखल होण्याची दाट शक्यता आहे.
30 आणि 31 मे दरम्यान केरळम आणि आसपासच्या भागात चांगल्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पुढं 4 आणि 6 जून दरम्यान कोकण-गोवा पट्ट्यात पावसाचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला असून, मुंबई, ठाणे, पालघर इथं रविवारी आणि सोमवारी हलक्या ते मध्यम सरींची शक्यता हवामान विभागानं व्यक्त केलीय. यामुळे पूर्व मोसमी सरींमुळे उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळेल, हे खरं.
अंदमानात वेळेआधीच आलेल्या मान्सूनच्या प्रवासाचा वेग पुढं मंदावला आणि ही बाब हवामान तज्ज्ञांच्या चिंतेतसुद्धा भर टाकून गेली. ज्यानंतर आता पुन्हा एकदा नव्यानं मान्सूनसंदर्भातील अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ज्यानुसार राज्यात मोसमी पावसाचं आगमन लांबणीवर जाऊ शकतं असा प्राथमिक अंदाज आहे. हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार केरळमध्ये मान्सून दाखल होण्याच्या तारखेमध्येसुद्धा तफावतच आहे. ज्यामुळं नागरिकांसह शेतकऱ्यांनाही मान्सून नेमका कधी दाखल होणार, याचीच प्रतीक्षा लागली आहे.
गुरुवार 29 मे रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या 14 दिवसांच्या हवामान अंदाजानुसार महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी क्षेत्रांमध्ये 11 जूनपर्यंत हलक्या पावसाची शक्यता आहे. राहिला प्रश्न मान्सूनचा तर, मुंबईत मान्सून साधारण 11 ते 15 जूनपर्यंत दाखल होऊ शकतो. थोडक्यात, मान्सूनच्या आगमनास पूरक वातावरणनिर्मिर्ती होत असून, येत्या काळात तो आणखी पुढं सरकण्याची शक्यता आहे. परिणामी जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत मान्सून महाराष्ट्रात दाखल होऊ शकतो.
31 मे ते 3 जून दरम्यान कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मेघगर्जनेसह विजा कडाडणार असून त्यापुढील दिवसांत मान्सूनचे वारे दक्षिण भारताचा काही भाग व्यापण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळं ४ ते ११ जून दरम्यान कोकण, गोवा इथं तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची हजेरी नाकारता येत नाही.
पावसाळ्याच्या तोंडावर मुंबई महापालिकेच्या वतीनं येत्या चार महिन्यात समुद्राला येणारी भरती आणि लाटांची उंची याबाबतचं वेळापत्रक जाहीर केलं. नागरिकांनी पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये समुद्राजवळ जाऊ नये आणि हाय टाईडचा इशारा असताना अतिदक्षता बाळगावी असा इशारा आतापासूनच प्रशासनानं दिला आहे. ज्यामध्ये महिन्यात जुलै महिन्यात सर्वाधिक उंचीची भरती येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. परिणामी या काळात नागरिकांनी समुद्रकिनाऱ्यावर फिरायला जाऊ नये असा इशारा देण्यात आला आहे. भरती आणि लाटांची ताकद पाहता सुरक्षा कठडे ओलांडून शहरातही पाणी शिरू शकतं ज्यामुळं काळजी घेणं महत्त्वाचं.
जूनमध्ये सर्वात मोठी भरती कधी?
जून महिन्यामध्ये समुद्राला सर्वात मोठी भरती 16 जून रोजी येणार आहे. तर, पावसाळ्याच्या हंगामातील सर्वात मोठी भरती जुलै महिन्यात येईल. .