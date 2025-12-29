लेट मार्कचं टेन्शनच नाही! 2026 मध्ये मुंबईकर ऑफिसला पोहोचणार झटपट पटापट; कारण...

Mumbai Local Train News 2026: नव्या वर्षात म्हणजेच 2026 मध्ये मुंबईत काम करणारे कॉर्परेट कर्मचारी अगदी झटपट पटापट त्यांच्या ऑफिसमध्ये पोहचतील असं चित्र पाहायला मिळत आहे. यामागील मुख्य कारण ठरणार आहे, मुंबईची लाइफ लाईन असलेली लोकल ट्रेन! आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की नव्या वर्षात असं काय घडणार आहे? तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे नवीन वर्षात मुंबईतील रेल्वेची सेवा अधिक अद्ययावत होणार आहे. अगदी लोकल ट्रेन असो किंवा मेल-एक्स्प्रेस ट्रेन्स असो सर्वच सेवा कात टाकणार असल्याचं सांगितलं जातंय.
मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर पुढल्या वर्षापासून ते 2030 पर्यंत तब्बल 749 नव्या लोकल फेऱ्या आणि 133 मेल-एक्स्प्रेस गाड्या सुरू होणार आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येनं रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढल्याने लोकल ट्रेनचा प्रवास अधिक वेगवान होणार आहे. रेल्वे क्षमता वाढवण्याच्या राष्ट्रीय पातळीवरील योजनेअंतर्गत ही वाढ करण्यात येत असून, त्यामुळे मुंबईकरांचा दैनंदिन प्रवास अधिक सुकर व सुरक्षित होईल, असा विश्वास रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
केंद्र सरकारने मुंबईसह 48 प्रमुख शहरांमध्ये रेल्वे वहन क्षमता दुप्पट करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. या अंतर्गत विद्यमान पायाभूत सुविधांचा विस्तार, नवे मेगा टर्मिनस, प्लॅटफॉर्म वाढ, अतिरिक्त मार्गिका आणि सिग्नल यंत्रणेचे अद्ययावतीकरण करण्यात येत आहे. तत्काळ, अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा तीन टप्प्यांत ही योजना राबवली जाणार आहे. नव्या गाड्या सुरू करण्यापूर्वी स्थानकांवरील प्रवासी क्षमतेत वाढ करण्यासाठी डेक उभारणी, फ्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवणे व अन्य सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. अशा विविध सुविधांमुळे रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर होणार असल्याने खऱ्या अर्थाने हे वर्ष मुंबई लोकलने प्रवास करणाऱ्यांसाठी 'हॅपी न्यू इयर' ठरणार आहे.
2030 पर्यंत देशातील मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बंगळुरू, पटणा, मथुरा, आग्रा, लुधियाना यांसह 48 प्रमुख शहरांमध्ये नवीन रेल्वेगाड्या सुरू करण्याची क्षमता दुप्पट करणे आवश्यक असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले. दिवसोंदिवस वाढती प्रवासी संख्या, तसेच शहरांची होणारी वाढ लक्षात घेत केंद्र सरकारने रेल्वे स्थानकांसंदर्भात विशेष नियोजन करण्याच्या विचारात असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
48 शहरांसाठीच्या या योजनेत उपनगरीय तसेच बिगर उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीची क्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या निर्णयाचा मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवेलाही फायदा होणार आहे. ही योजना लवकरच नियोजन संचालनालयाकडे सादर केली जाईल. या योजनेत नियोजित, प्रस्तावित किंवा आधीच मंजूर कामांचा समावेश असेल असंही सांगण्यात आलं आहे. वेळापत्रकानुसार ट्रेन हँडलिंगची क्षमता दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साधण्याचा हेतू या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला येईल.