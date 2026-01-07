Mumbai Metro : 2026 मध्ये 9 स्टेशन... ठाणे, मिरा भाईंदर, कल्याणच्या मेट्रो प्रोजेक्ट होणार कनेक्ट, प्रवास होणार अधिक सुखकर

नवीन वर्षाच्या आधी मुंबईकरांना काही आनंदाची बातमी मिळेल. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) डिसेंबरच्या अखेरीस मेट्रो मार्ग २बी आणि मेट्रो मार्ग ९ चा पहिला टप्पा प्रवाशांसाठी उघडण्याची तयारी करत आहे. महानगरपालिका निवडणुकीमुळे, या मार्गांचे औपचारिक उद्घाटन पुढे ढकलले जाऊ शकते आणि ते थेट जनतेसाठी खुले केले जाऊ शकतात.
वृत्तानुसार, दोन्ही मार्ग तांत्रिकदृष्ट्या तयार आहेत आणि सुरक्षा चाचणीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत.
मंडाले-चेंबूर (मेट्रो २बी - टप्पा १): ५.३ किमी लांबीचा हा मेट्रो मार्ग पूर्व उपनगरांना चांगली कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल.
दहिसर-काशीगाव (मेट्रो ९ - टप्पा १): हा मेट्रो मार्ग दहिसर पूर्वेला मीरा-भाईंदरचे प्रवेशद्वार असलेल्या काशीगावशी जोडेल. संपूर्ण मार्ग १३.५८ किलोमीटर लांबीचा आहे.
यलो लाईनच्या मेट्रो २बी च्या पहिल्या विभागात एकूण पाच एलिव्हेटेड स्टेशन असतील, ज्यामध्ये मंडाले, मानखुर्द, बीएसएनएल (गोवंडी), शिवाजी चौक (चेंबूर) आणि डायमंड गार्डन (चेंबूर) यांचा समावेश आहे. हा मार्ग पूर्व उपनगरातील दाट लोकवस्ती असलेल्या भागांना जोडेल.
दरम्यान, रेड लाईनच्या मेट्रो ९ चा पहिला टप्पा दहिसर पूर्वेपासून सुरू होईल आणि काशीगावपर्यंत जाईल. ४ किलोमीटर लांबीच्या या विभागात चार प्रमुख स्टेशन असतील: दहिसर पूर्व, पांडुरंगवाडी, मीरागाव आणि काशीगाव, ज्यामुळे मीरा-भाईंदरच्या रहिवाशांना मुंबई मेट्रो लाईन ७ मध्ये प्रवेश करणे सोपे होईल. सध्या, मेट्रो लाईन ७ गुंदवली ते दहिसर पूर्वेपर्यंत जाते.
या दोन नवीन विभागांच्या उद्घाटनामुळे मुंबईचे मेट्रो नेटवर्क आणखी मजबूत होईल.
मेट्रो २बी: ही लाईन अंधेरीतील डीएन नगर स्टेशनवर मेट्रो लाईन १ शी जोडली जाईल, ज्यामुळे प्रवाशांसाठी एक प्रमुख इंटरचेंज मिळेल. याव्यतिरिक्त, ही लाईन कुर्ला पूर्व आणि मानखुर्द दरम्यान रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. शिवाय, मेट्रो चेंबूरमधील मोनोरेलला थेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. ती मेट्रो १, तसेच चेंबूरमधील मेट्रो २अ (दहिसर ते डीएन नगर), मेट्रो ३ (कुलाबा-वांद्रे-आरे), लाईन ४ (कुर्ला पूर्व) आणि मेट्रो ७ (दहिसर पूर्व ते गुंडावली) ला जोडेल. भविष्यात, मानखुर्दमधील बांधकामाधीन विमानतळ रेल्वे आणि मेट्रो ८अ शी जोडण्याची योजना आहे.
मेट्रो ९: ही विद्यमान मेट्रो लाईन ७ चा विस्तार आहे. यामुळे मीरा-भाईंदर ते अंधेरी (पूर्व) पर्यंतचा प्रवास लक्षणीयरीत्या सुलभ होईल आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल.
राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी निवडणुका १५ जानेवारी रोजी होणार आहेत आणि मतमोजणी दुसऱ्या दिवशी होईल. यामध्ये मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकांचा समावेश आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी आचारसंहिता आधीच लागू झाली आहे, त्यामुळे कोणतेही मंत्री किंवा राजकारणी प्रकल्पांचे औपचारिक उद्घाटन करू शकणार नाहीत.
प्रवाशांच्या सोयीसाठी, दोन्ही नवीन मेट्रो मार्गांचे उद्घाटन डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात करण्याचा विचार केला जात आहे. सध्या याबाबत अधिकृत निवेदनाची वाट पाहत आहे.