Marathi News
महाराष्ट्रातील मुंबई दरवर्षी 2 मिलिमीटर दराने भूस्खलनाचा अनुभव घेत आहे. यामुळे 2 कोटींहून अधिक लोक धोक्यात आहेत.   

वनिता कांबळे | Updated: Dec 9, 2025, 07:48 PM IST
मुंबईतील 2 कोटींहून अधिक लोक धोक्यात; भारतातील 113 शहरं डेंजर झोनमध्ये, 2050 पर्यंत...

Mumbai is sinking :  मुंबई, चेन्नई आणि कोची डेंजर झोनमध्ये आहे.   2050 पर्यंत भारतातील 113 शहर समुद्र बुडणार आहेत. याचा डायरेक्ट लोकसंख्येवर परिणाम होणार आहे. सुंदरबनमधील खारफुटीची जंगले जगातील सर्वात मोठी नैसर्गिक ढाल मानली जातात, परंतु हवामान बदलामुळे ही ढाल स्वतःच नष्ट होत चालली आहे. भांगदूनी आणि जंबुद्वीप ही दोन बेटे गेल्या 30 वर्षांत जवळजवळ नाहीशी झाली आहेत. भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) च्या 2023 च्या अहवालानुसार, देशाचे एकूण खारफुटीचे आच्छादन 4,992 चौरस किलोमीटर आहे. परंतु 2021 पासून ते 7.43 चौरस किलोमीटरने कमी झाले आहे.

महाराष्ट्रातील मुंबई दरवर्षी 2 मिलिमीटर दराने भूस्खलनाचा अनुभव घेत आहे. यामुळे 2 कोटींहून अधिक लोक धोक्यात आहेत. केरळमधील कोची हे देशातील 113 किनारी शहरांपैकी एक आहे, ज्याचा थेट परिणाम 5,00,000 हून अधिक लोकांवर झाला आहे. हे आकडे एक इशारा आहेत. जर खारफुटीचे संवर्धन केले नाही तर संपूर्ण किनारा रिकामा होईल. पश्चिम बंगालमधील सुंदरबन खारफुटीचे क्षेत्रफळ 2 चौरस किलोमीटरने कमी झाले आहे, तर गुजरातमध्ये 36 चौरस किलोमीटरने मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. जर हीच पद्धत चालू राहिली तर 2050 पर्यंत 113 किनारी शहरांचे काही भाग पाण्याखाली जाऊ शकतात. 

हवामान बदलामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ हे मुख्य कारण आहे. IPCC २०२३ च्या अहवालात असे म्हटले आहे की जागतिक तापमानवाढ समुद्राच्या पातळीत वाढ - औष्णिक विस्तार आणि हिमालयीन बर्फ वितळणे - यांना कारणीभूत ठरत आहे. सुंदरबनमधील समुद्राची पातळी दरवर्षी 3.9 मिमीने वाढत आहे - जागतिक सरासरीच्या दुप्पट (१.७ मिमी). वाढत्या क्षारतेमुळे मातीला एकत्र ठेवणाऱ्या खारफुटीच्या मुळांचा नाश होत आहे. भारतातील 102 बेटांच्या सुंदरबनमध्ये ५० हून अधिक लोकवस्ती असलेली बेटे आहेत, परंतु त्यापैकी चार आधीच गायब झाली आहेत. 

ही बेटे धोक्यात 

सुंदरबनमध्ये: घोरमारा, मौसुनी, सागर (30 चौ. किमी हरवले); 2030 पर्यंत 15% क्षेत्र पाण्याखाली जाऊ शकते.
इतर बेटे/क्षेत्रे: अंदमान आणि निकोबार (1 चौरस किमी पेक्षा कमी खारफुटीची जंगले); लक्षद्वीपची सखल बेटे.
किनारी शहरे: 2050 पर्यंत ११३ शहरे धोक्यात (IDR 2024) - गुजरात (भावनगर 87 सेमी SLR), केरळ (कोची), आंध्र (विशाखापट्टणम 62 सेमी), मुंबई, कोलकाता, चेन्नई 2050 पर्यंत 1500चौरस किमी जमीन धूपामुळे नष्ट झाली (WRI).

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
More than 2 crore people in Mumbai at risk113 cities in India in danger zonesink into sea by 2050भूस्खलन

