होय, राज्यातील 5.30 लाख झाडं कापली! सरकारची विधानसभेत कबुली; वृक्षतोडीची कारणंही सांगितली

कोणताही सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्प राबवायचा म्हटलं की सर्वात आधी चर्चेत येणारी गोष्ट म्हणजे या प्रकल्पांसाठी करावी लागणारी झाडांची कत्तल! अगदी आरेमधील मेट्रोचं कारशेड असो किंवा महामार्गांचं विस्तारिकरण असो सर्वच ठिकाणी झाडं कापण्याच्या विषयावरुन वाद होतो. नाशिकमधील कुंभमेळ्यासाठीही मोठ्या प्रमाणात झाडं तोडण्यात आल्याने सरकार विरुद्ध पर्यावरणप्रेमी असा संघर्ष तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. तपोवनातील झाडं कापण्याला पर्यावरण रक्षकांचा विरोध आहे. मात्र त्यानंतरही वृक्षतोड सुरुच आहे. असं असतानाच विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सार्वजनिक उपक्रम म्हणून केलेल्या बांधकामांसाठी मागील 12 वर्षांमध्ये किती झाडं कापण्यात आली याची माहिती सरकारने दिली आहे.
राज्यात विविध द्रुतगती महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग यांच्या बांधकामासाठी तसेच रुंदीकरणासाठी गेल्या 12 वर्षांत 5.30 लाख झाडे तोडण्यात आल्याची कबुली राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनादरम्यान दिली आहे. भाई जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हे लेखी उत्तर देण्यात आले. परंतु, महामार्गाच्या दुतर्फा, त्या बदल्यात 51.10 लाख झाडांची लागवड केल्याचेही विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान होणाऱ्या झाडांची कत्तल आणि त्याबदल्यात अल्प प्रमाणात झाडांची लागवड होत असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य जगताप यांनी उपस्थित केला होता.
तसेच, पर्यावरण आणि रस्ते रुंदीकरण यांचा समतोल राखला जात असल्याचीही बाब भाई जगताप यांनी निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावर उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विविध द्रुतगती 'महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग यांच्या बांधकामासाठी तसेच रुंदीकरणासाठी गेल्या 12 वर्षांत 5.30 लाख झाडे तोडल्याची कबुली दिली. कंत्राटदारामार्फत महामार्गाच्या दुतर्फा झाडांची लागवड केली जाते. बांधकाम सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडांची लागवड ही बांधकामाच्या अंतिम टप्प्यात होते. तोडलेल्या वृक्षांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावली असून काही ठिकाणी वृक्षलागवड पूर्ण केल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
महाराष्ट्रात वृक्षतोड हा पर्यावरण, विकास आणि त्यासंदर्भातील कायद्यांचा विषय हा कायमच वादाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. राज्यात वृक्षतोडीला पूर्णपणे बंदी नाही, पण ती कायद्याने नियंत्रित आणि मर्यादित आहे. विकास प्रकल्पांसाठी (रस्ते, मेट्रो, इमारती, कुंभमेळा इत्यादींसाठी) परवानगी घेऊन तोडणी होते, तर अवैध तोडणीवर कडक कारवाई केली जाते.