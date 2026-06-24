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होय, राज्यातील 5.30 लाख झाडं कापली! सरकारची विधानसभेत कबुली; वृक्षतोडीची कारणंही सांगितली

सार्वजनिक प्रकल्पांची घोषणा झाल्यानंतर सर्वात आधी वादाचा मुद्दा ठरतो तो त्यासाठी कापल्या जाणाऱ्या झाडांची संख्या. अगदी आरे कारशेड प्रकल्प असो किंवा कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात सुरु असलेली वृक्षतोड असो सगळीकडे हेच दिसून येतं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 24, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:07 AM IST
होय, राज्यातील 5.30 लाख झाडं कापली! सरकारची विधानसभेत कबुली; वृक्षतोडीची कारणंही सांगितली

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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