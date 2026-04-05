  • आई अन् मुलीला फार्महाऊसवर नेऊन विवस्त्र व्हायला लावलं अन् मग...; खरातनंतर नवी मुंबईत भोंदूबाबाचा विकृत कांड उघड

आई अन् मुलीला फार्महाऊसवर नेऊन विवस्त्र व्हायला लावलं अन् मग...; खरातनंतर नवी मुंबईत भोंदूबाबाचा विकृत कांड उघड

Navi Mumbai Crime : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातचे प्रकरण गाजत असताना नवी मुंबईतही मुलगी आणि आईवर काळी जादू करण्याच्या नावावर विकृत कृत्य करण्यात आलं. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 5, 2026, 10:52 AM IST
आई अन् मुलीला फार्महाऊसवर नेऊन विवस्त्र व्हायला लावलं अन् मग...; खरातनंतर नवी मुंबईत भोंदूबाबाचा विकृत कांड उघड

Navi Mumbai Crime : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातचे प्रकरण महाराष्ट्रात गाजत असताना गेल्या काही दिवसांमध्ये या प्रकरणात अनेक धक्कादायक खुलासे होत आहेत. महिलांचे लैंगिक शोषण आणि बलात्कार प्रकरणात अशोक खरात पोलीस कोठडीत आहे. या प्रकरणानंतर नाशिकमधूनच व्यावसायिक सेक्स स्कॅडलचा पदार्फाश झाला आहे. एनजीओ आणि व्यावसायिकने तब्बल 121 महिलांचं शोषण केल्याच समोर आलं. त्यानंतर आता नवी मुंबईतून धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इथे पण एक भोंदूबाबा महिलांसोबत अश्लील कृत्य करत असल्याची घटना उघडकीस आली आहे. 

आई अन् मुलीला फार्महाऊसवर नेऊन विवस्त्र व्हायला लावलं अन् मग...

काळीजादू, भानामती दूर करण्याच्या नावाखाली नवी मुंबईतील अब्दुल रशीद उर्फ बाबाजान हा भोंदूबाबा अनेक महिलांना आपल्या जाळ्यात अडकवत होता. कधी गोड बोलून त्यांना वश करायचा तर कधी काळी जादूची भीती दाखवून तो महिलांसोबत विकृत कृत्य करायचा. धक्कादायक म्हणजे  खालापूर येथील निर्जनस्थळी बांधलेल्या फार्म हाऊसवर महिलांना तो अघोरी पूजा करण्यासाठी बोलवायचा. सांताक्रूझमधील मायलेकीने या बाबाविरोधात तक्रार केल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. 

 

भोंदू बाबाजान महिलांना सांगायचा की, तुमच्यावर काळी जादू झाली आहे, ती काढण्यासाठी तुम्हाला एकट्याने यावं लागले. त्यानंतर मग तो खालापूर इथे एका निर्जनस्थळी बांधलेल्या फार्महाऊसवर महिलांना घेऊन जात होता. त्यानंतर मध्यरात्री काळ्या जादूच्या बहाण्याने तो महिलांच्या अंगावरील वस्त्रे काढायचा आणि अघोरी पूजेला त्यांना बसवायचा. काही महिला विवस्त्र होण्यास नकार द्यायचा. तेव्हा तो विरोध केल्यास जादूटोणा आणि जिवे मारण्याची धमकी देऊन त्यांच्यावर अत्याचार करायचा, असं पीडित महिलांनी पोलिसांनी सांगितलं. 

 

तो त्यांना आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, वैवाहिक समस्या दूर करण्याचे आमिषही दाखवायचा. त्यातूनच त्याने एका विवाहितेवर अत्याचार केला. एवढंच नाही तर सांताक्रूझ इथल्या आई आणि तिच्या मुलीवर बलात्कार करून त्या दोघींनाही जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. या दोन्ही प्रकरणांत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून भोंदू बाबाजान बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. दरम्यान मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने बाबाजानने अत्याचार केलेल्या महिलांना पाठिंबा देत पोलीस ठाण्यात  तक्रार करण्यास प्रोत्साहित केलं. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

