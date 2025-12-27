मुलगी मराठी शिकेना! आईनेच पोटच्या 6 वर्षांच्या मुलीचा घेतला नरडीचा घोट

आई आणि मुलीचे नाते जगात सर्वात पवित्र मानले जाते. पण नवी मुंबईतील ही बातमी या समजुतीला धक्का देते. एका निष्पाप सहा वर्षांच्या मुलीची हत्या फक्त मराठी बोलता येत नसल्याने करण्यात आली. ही कथा नाही तर एक सत्य घटना आहे. या घटनेने मानवतेला आव्हान दिले आहे. या घटनेत, बाह्य शत्रू नाही तर आई स्वतःच तिच्या मुलीची हत्यार बनली. प्रेम, संयम आणि समजूतदारपणाची जागा द्वेष आणि रागाने घेतली. पोलिसांच्या तपासात जे उघड झाले ते प्रत्येक पालकांना विचार करायला लावेल.
ही घटना नवी मुंबईतील कळंबोली येथील सेक्टर १ येथील गुरुसंकल्प हाऊसिंग सोसायटीमध्ये घडली. तिथे राहणाऱ्या एका आयटी इंजिनिअरच्या सहा वर्षांच्या मुलीचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. सुरुवातीला कुटुंबाने मुलीचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचा दावा केला होता, परंतु पोलिसांना प्रकरण संशयास्पद वाटले.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, कळंबोली पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र कोटे यांनी विशेष शवविच्छेदन करण्याची विनंती केली. अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की मुलाचा मृत्यू श्वसनमार्ग बंद झाल्यामुळे झाला आहे. त्यानंतर पालकांची कठोर चौकशी करण्यात आली. जवळजवळ सहा तासांच्या चौकशीनंतर, आई अखेर निराश झाली आणि तिने गळा दाबल्याची कबुली दिली.
तपासात असे दिसून आले की मुलाला लहानपणापासूनच बोलण्यात अडचण होती. ती मराठीऐवजी बहुतेक हिंदीत बोलत असे. यामुळे आईला सतत राग येत असे. तिने तिच्या पतीला वारंवार सांगितले होते की, "मला असे मूल नको आहे; ती नीट बोलत नाही." हा द्वेष हळूहळू भयानक निर्णयात बदलला.
23 डिसेंबरच्या रात्री, आईने मुलाला मारण्याचा निर्णय घेतला. त्या दिवशी मुलाची आजी घरी आली होती पण काही कारणास्तव ती तिला भेटू शकली नाही. नंतर, वडील घरी परतले आणि मुलगी उठली नाही तेव्हा त्यांनी तिला रुग्णालयात नेले, जिथे हृदयविकाराचा झटका आला होता.
तपासात असेही उघड झाले की आरोपी महिलेवर मानसोपचारतज्ज्ञांकडून उपचार सुरू होते. उपचार घेत असूनही मुलीच्या सुरक्षिततेसाठी कोणतीही पावले का उचलली गेली नाहीत याचाही पोलिस तपास करत आहेत. हे प्रकरण केवळ गुन्हा नाही तर मानसिक आरोग्य आणि कौटुंबिक दबावाचे गंभीर चित्र सादर करते. ही घटना केवळ खून नाही तर मुलांवर भाषा, कामगिरी किंवा अपेक्षांचे ओझे लादणे किती धोकादायक असू शकते याबद्दल समाजाला एक इशारा आहे. पोलिसांनी आरोपी आईला अटक केली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे.