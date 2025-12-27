English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुलगी मराठी शिकेना! आईनेच पोटच्या 6 वर्षांच्या मुलीचा घेतला नरडीचा घोट

Crime News : अतिशय धक्कादायक प्रकार नवी मुंबईत घडला आहे. माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या या बातमीने नवी मुंबई हा परिसर हादरवून टाकला आहे. एका आईनेच आपल्या 6 वर्षांच्या मुलीचा जीव घेतला आहे. टोकाचं पाऊल उचलण्यामागचं कारण पोलिसांनाही थक्क करणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 27, 2025, 09:29 PM IST
मुलगी मराठी शिकेना! आईनेच पोटच्या 6 वर्षांच्या मुलीचा घेतला नरडीचा घोट

आई आणि मुलीचे नाते जगात सर्वात पवित्र मानले जाते. पण नवी मुंबईतील ही बातमी या समजुतीला धक्का देते. एका निष्पाप सहा वर्षांच्या मुलीची हत्या फक्त मराठी बोलता येत नसल्याने करण्यात आली. ही कथा नाही तर एक सत्य घटना आहे. या घटनेने मानवतेला आव्हान दिले आहे. या घटनेत, बाह्य शत्रू नाही तर आई स्वतःच तिच्या मुलीची हत्यार बनली. प्रेम, संयम आणि समजूतदारपणाची जागा द्वेष आणि रागाने घेतली. पोलिसांच्या तपासात जे उघड झाले ते प्रत्येक पालकांना विचार करायला लावेल.

Add Zee News as a Preferred Source

ही घटना नवी मुंबईतील कळंबोली येथील सेक्टर १ येथील गुरुसंकल्प हाऊसिंग सोसायटीमध्ये घडली. तिथे राहणाऱ्या एका आयटी इंजिनिअरच्या सहा वर्षांच्या मुलीचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. सुरुवातीला कुटुंबाने मुलीचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचा दावा केला होता, परंतु पोलिसांना प्रकरण संशयास्पद वाटले.

प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, कळंबोली पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र कोटे यांनी विशेष शवविच्छेदन करण्याची विनंती केली. अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की मुलाचा मृत्यू श्वसनमार्ग बंद झाल्यामुळे झाला आहे. त्यानंतर पालकांची कठोर चौकशी करण्यात आली. जवळजवळ सहा तासांच्या चौकशीनंतर, आई अखेर निराश झाली आणि तिने गळा दाबल्याची कबुली दिली.

नेमका मृत्यू कशामुळे झाला?

तपासात असे दिसून आले की मुलाला लहानपणापासूनच बोलण्यात अडचण होती. ती मराठीऐवजी बहुतेक हिंदीत बोलत असे. यामुळे आईला सतत राग येत असे. तिने तिच्या पतीला वारंवार सांगितले होते की, "मला असे मूल नको आहे; ती नीट बोलत नाही." हा द्वेष हळूहळू भयानक निर्णयात बदलला.

हत्येच्या रात्री काय घडले?

23 डिसेंबरच्या रात्री, आईने मुलाला मारण्याचा निर्णय घेतला. त्या दिवशी मुलाची आजी घरी आली होती पण काही कारणास्तव ती तिला भेटू शकली नाही. नंतर, वडील घरी परतले आणि मुलगी उठली नाही तेव्हा त्यांनी तिला रुग्णालयात नेले, जिथे हृदयविकाराचा झटका आला होता.

तपासात असेही उघड झाले की आरोपी महिलेवर मानसोपचारतज्ज्ञांकडून उपचार सुरू होते. उपचार घेत असूनही मुलीच्या सुरक्षिततेसाठी कोणतीही पावले का उचलली गेली नाहीत याचाही पोलिस तपास करत आहेत. हे प्रकरण केवळ गुन्हा नाही तर मानसिक आरोग्य आणि कौटुंबिक दबावाचे गंभीर चित्र सादर करते. ही घटना केवळ खून नाही तर मुलांवर भाषा, कामगिरी किंवा अपेक्षांचे ओझे लादणे किती धोकादायक असू शकते याबद्दल समाजाला एक इशारा आहे. पोलिसांनी आरोपी आईला अटक केली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
navi mumbaiWoman kills daughter for not speaking MarathiMother kills daughter

इतर बातम्या

Samudrik Shastra: शरीराच्या 'या' अवयवावर तीळ असले...

भविष्य