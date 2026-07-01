'तुम्ही असे लोक फोडून दाखवा ज्यांना...', एकनाथ शिंदेंना संजय राऊतांचं ओपन चॅलेंज; रावणाचाही केला उल्लेख

राज्यात सुरु असलेल्या फोडाफोडीच्या राजकारणावरुन उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना थेट आव्हान दिलं आहे. मागील आठ दिवसांमध्ये आधी सहा खासदार आणि त्यानंतर विधान परिषद उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीआधी सचिन अहिर यांना पक्षात प्रवेश देणाऱ्या शिंदेंना थेट आव्हान देतानाच राऊतांनी ज्यांना ज्यांना ठाकरेंना सर्व काही दिलं तेच सोडून गेल्याचं म्हटलं आहे.
"काय चाललं आहे या राज्यात? या राज्याची नासाडी सुरू आहे. वैचारिकदृष्ट्या सांस्कृतिकदृष्ट्या अधपतन सुरू आहे. त्याचा काळाकुट्ट इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा त्याची अनेक पानं ही देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्यावर लिहिली जातील," असा टोला राऊत यांनी लगावला.
"सहा खासदारांपैकी पाच हे काँग्रेसमधून आले. माझ्या बाजूला अमोल पवार आहेत. त्यांना जिल्हा परिषद याची उमेदवारी मिळाली नाही तरी ते पक्षाबरोबर आहेत. विधानसभेला सुद्धा इच्छुक होते. खेडमध्ये बाबाजी काळे यांना उमेदवारी दिली. त्यांनी बाबाजी काळे यांचे नाव दिलं. असे कार्यकर्ते दुर्मिळ असतात. पक्षाबरोबर राहणारे सचिन अहिर यांना सर्व काही मिळालं. जे पाच खासदार फूटून गेले त्यांना देखील सर्व काही मिळालं. इतका कशाला एकनाथ शिंदे यांना या पक्षातील सर्वोच्च पदं दिली. त्यांच्या मुलाचे डॉक्टर की आहे ही संस्था आहे ते चालेल नाही. चालेल म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना करिअर म्हणून खासदार केलं. आता तो आम्हाला अक्कल शिकवतोय. हे सगळे त्यांच्याबरोबर गेलेला प्रत्येक जण हा उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेचा एक लाभार्थी आहे. सगळे लाभार्थी जात आहेत. ज्यांना जास्तीत जास्त लाभ दिला आमच्यासारखे यांच्या विरोधात आम्हाला माहिती आहे हा माणूस टिकणार नाही. हा जाणार तरी त्यांना देण्यात आले. माणसांची ओळख राजकारणात ही एका नजरेत पाहायला पाहिजे. हे माझं मत आहे मी उद्धव ठाकरे साहेबांचे बोलत नाही," असं राऊत म्हणाले.
"आपण काही लोकांना कारण नसताना अति देतो त्याच्यामुळे इतर निष्ठावंतसुद्धा नाराज होतात ज्यांच्यामुळे पक्ष उभा आहे पक्ष टिकला आहे हे सर्वात पक्षामधील गोष्टीविषयी मी बोलतो," असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं. "धनंजय मुंडे यांना शरद पवार यांनी कमी दिलं होतं का? अजित पवार यांना कमी दिलं होतं का? शरद पवार नसते तर अजित पवार कोण होते? कर्तृत्व, कर्तबगार या पुढल्या गोष्टी. सत्ता आल्यावर एकनाथ शिंदे यांना जर माननीय उद्धव ठाकरे यांनी एका पाठोपाठ पदे दिली नसती तर कसलं कर्तृत्व आणि कर्तव्य? नगरसेवक राहिले असते," असा टोला राऊत यांनी लगावला.
"एखाद्या पदाशिवाय एखादा कार्यकर्ता किंवा नेता राहू शकत नसेल तर ते लालच तुमच्या राजकीय कार्यकर्तेच्या अंत करू शकते, एवढेच मी सांगू शकतो. सचिन अहिर गेल्यामुळे वाईट जरूर वाटलं. आमचे सहकारी होते पण त्यांनी असा करायला नको हवं होतं कारण त्यांना सर्व काही दिलं होतं. मान, सन्मान, प्रतिष्ठा, पद... ते ज्या पदासाठी गेले ते पद ते सर्व दिल्यावर एखादा माणूस जात असेल आणि त्याला फोडल्याबद्दल एकनाथ शिंदे विकट हास्य रावणाप्रमाणे करत असेल, ते काल रावणाप्रमाणे हसले. कसले चौकार आणि षटकार मारत आहात? आज तुमच्या हातात पाशवी सत्ता, पैसा आहे. दिल्लीमधील व्यापारांचा आशीर्वाद आहे म्हणून तुम्ही करू शकता. तुम्ही असे कार्यकर्ते फोडून दाखवा ज्यांना काहीच नको. त्यांना कोणताही मोह नाही. तुमच्या पदाचा प्रतिष्ठेचा आणि पैशाचा आणि मग आम्हाला अशा प्रकारे हसून दाखवा," असं आव्हान राऊत यांनी दिलं.