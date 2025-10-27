मुंबईतील 'त्या' जमिनीखाली दडलंय काय? आपण 'प्रामाणिक' नेते आहात म्हणून..; शाहांना 4 पानांचं पत्र

BJP New Office In Mumbai Letter Related To Land Deal: भारतीय जनता पार्टीच्या नव्या पक्ष कार्यालयाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत मुंबईमध्ये पार पडत आहे. याच पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते तसेच राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी एक सूचक पत्र अमित शाहांना पाठवलं आहे. "आज आपण ज्या भाजपा कार्यालयाचे भूमीपूजन करणार आहात त्या जमिनीखाली काय रहस्य आहे याची माहिती सादर करीत आहे," अशी कॅप्शन देत राऊत यांनी हे पत्र आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंटवरुन शेअर केलं आहे.
'प्रिय श्री अमित शाहाजी ' अशी सुरुवात करत राऊत यांनी या पत्रात नेमकं काय म्हटलं आहे जाणून घेऊयात त्यांच्याच शब्दात...
प्रिय अमित शहाजी
जय महाराष्ट्र !
आज आपण मुंबईतील मरिन लाइन्स येथील भाजपाच्या नूतन कार्यर्यालयाच्या उद्घाटन सोहोळ्यासाठी येत आहात. देशभरात भाजपाने राज्यात आणि जिल्ह्यात भव्य अत्याधुनिक कार्यालये उभारली आहेत. त्याकामी अथर्थात आतापर्यंत शेकडो कोटीचा खर्च केला आहे. मरीन लाईन्स येथील कार्यालय त्याच पद्धतीचे आहे.
आपण देशाचे गृहमंत्री आहात, त्यामुळे आपण उद्घाटन करीत असलेल्या कार्यालयाची जागा भाजपा मंडळीनी सत्तेचा आणि नियमांचा गैरवापर करून ताबा मिळवला आहे का हे पाहणे गरजेचे आहे. मरीन लाईन्स येथील जागा ताब्यात घेण्यासाठी अति वेगाने फाईल्स फिरवण्यात आल्या आणि अनेक ठिकाणी सरळ जोरजबरदस्ती करण्यात आली हे स्पष्ट दिसत आहे. आपण देशातील एक जबाबदार आणि 'प्रामाणिक 'नेते आहात असे आपले भक्त सांगत असतात, म्हणून या जागेबद्दल काही विशेष माहिती आपल्याला देत आहे.
असा मिळवला भाजपाने झटपट भूखंड ।
एकनाथ रिअॅल्टर्सचे डील... पालिकेत रातोरात सूत्रे हलली
मुंबई, दि. 26 (प्रतिनिधी) मरीन लाईन्स येथील निर्मला निकेतनजवळ भाजपाचे नवे टोलेजंग प्रदेश मुख्यालय उभे राहणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते या कार्यालयाचे उद्या भूमिपूजन होणार असून या भूखंडाबाबत महत्त्वाचा दस्तावेज समोर आला आहे. पालिकेचा निवासी उद्दिष्टासाठी राखीव असलेला भूखंड अवघ्या 11 दिवसांत भाजपाने पदरात पाडून घेतला आहे. एकनाथ रिअॅल्टर्स या बिल्डरने भाजपाला हे डील करून दिले आहे.
नरिमन पॉइंट येथील एलआयसी मुख्यालयासमोर भाजपाचे प्रदेश कार्यालय आहे. ही जागा अपुरी पडत असल्यामुळे नव्या जागेचा शोध सुरु होता. त्यानंतर चर्चगेट स्टेशनच्या परिसरातील महापालिकेची ही जागा भाजपाच्या नजरेस पडली आणि भाजपाने झटपट भूखंड पदरात पाडून घेतला.
पाटकर हॉलच्या शेजारील वासानी चेंबर्स, मरीन लाइन्स भूभाग क्रमांक 9 ही मालमत्ता महापालिकेची आहे. सुमारे 1377.79 चौरस मीटर जागेचा 54 टक्के हिस्सा हा महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटीव्ह फायनान्स कॉर्पोरेशन लि. आणि 46 टक्के हिस्सा चंद्रकांत मनसुखलाल वासानी, अनंतराय मनसुखलाल वासानी, सुरेशचंद्र मनसुखलाल वासानी व मंगलबेन मनसुखलाल वासानी यांच्याकडे आहे. ही जागा 11 फेब्रुवारी 1902 ते 12 फेब्रुवारी 2001 या 99 वर्षांच्या काळासाठी लीजवर देण्यात आली होती.
जागा बँकेकडे गहाण
वासानी कुटुंबीयांकडील 46 टक्के भूभागाचे हक्क हे वेगवेगळ्या बँकांकडे महापालिकेची पूर्वपरवानगी न घेता तारण ठेवण्यात आले. जागेचे हस्तांतरण झालेले नसतानाही ही मालमत्ता विविध बँकांकडे तारण ठेवण्यात आली. पण संबंधित बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केली नसल्यामुळे बँकांनी या मालमत्तेचा हिस्सा ताब्यात घेतला. दरम्यान या जागेचे लीज (मक्ता कालावधी) 10 फेब्रुवारी 2001 मध्ये संपलेला आहे. लीज नूतनीकरणासाठी दी महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटीव्ह फायनान्सने अर्ज केला होता. पण वासानी कुटुंबीयांकडून लीजच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज केला नव्हता. वासानी यांनी त्यांचे स्वतःचे मक्ता हक्क चार गुंतवणूकदार कंपन्यांना हस्तांतरित केले. या चार गुंतवणूकदार कंपन्यांनी परस्पर बँकांकडे मालमत्ता गहाण ठेवून अटींचा भंग केल्याचे मुंबई महापालिकेला आढळून आले. यावर महापालिका उपायुक्त (सुधार) यांच्याकडे 29 डिसेंबर 2017 रोजी सुनावणी झाली. पण चार गुंतवणूक कंपन्या व कर्जदार बँकांमध्ये मक्ता हक्कावरून वाद असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले. नंतर या भूखंडाचा विषय थंड बस्त्यात होता. मात्र, 2025 मध्ये यात अचानक एकनाथ रिअॅल्टर्सची एंट्री झाली.
किती वेगाने झाला फाईलचा प्रवास...
> एकनाथ रिअॅल्टर्सने बँकांकडे गहाण 46 टक्के भूखंड हस्तांतरणासाठी 1 एप्रिल 2025 रोजी मालमत्ता विभागाकडे अर्ज केला. त्याला 4 एप्रिल 2025 रोजी मंजुरी मिळाली
> महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटीव्ह फायनान्स कॉर्पोरेशनकडून महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यात आलेली उर्वरित 54 टक्के जागाही लीजवर देण्यासाठी एकनाथ रिअॅल्टर्सचा अर्ज आला. त्यालाही तत्काळ मंजुरी दिली.
> 21 कोटी 25 लाख 18 हजार 170 रुपये इतके हस्तांतरण अधिमूल्य भरून ही जागा एकनाथ रिअॅल्टर्सने ताब्यात घेतली. पुढच्याच महिन्यात 21 मे 2025 रोजी अर्ज करून हा पूर्ण भूखंड भाजपा प्रदेश मुख्यालयाकरिता हस्तांतरित करण्यासाठी प्रस्ताव दिला.
> या अजर्जाला दुसऱ्याच दिवशी 22 मे रोजी उपायुक्त (सुधार) यांनी मंजुरी दिली.
> 31 मे 2025 रोजी मक्ता हक्काचे हस्तांतरण पूर्ण करण्यात आले. त्यापोटी भाजपने 8 कोटी 91 लाख इतके हस्तांतरण शुल्क भरला.
माननिय गृह मंत्री महोदय मुंबई महापालिकेत सध्या भाजपाचे बाहुले असलेले प्रशासक बसले असून नागरी विकासा संदर्भातील प्रश्न अनिर्णीत ठेवण्यात आले आहेत. मात्र भाजपाचा इंटरेस्ट असलेली भूखंडाची एक फाइल राफेल वेगाने फिरवण्यात आली व जेट वेगाने निर्णय घेऊन त्यावर भाजपाचे कार्यालय उभे केले, आपण त्याचे उद्घाटन करीत आहात, आपणास शुभेच्छा ! हाच वेग जनतेच्या नशिबी येवो ही प्रार्थना!
कळावे!
आपला नम्र
संजय राऊत
सकाळी पत्रकारांशी बोलताना राऊत यांनी हे पत्र का लिहिलं आहे, याबद्दलचं स्पष्टीकरण दिलं. "आज भारताचे गृहमंत्री आणि भाजपचे नेते अमित शहा मुंबईत येत आहे. भाजपच्या नवीन कार्यालयाचे भूमिपूजन करण्यासाठी ते येत आहेत. भाजपकडे अमर्याद सत्ता आहे. भव्य कार्यालय उद्घाटन करायचे त्यांनी ठरवले आहे. नवीन कार्यालयाचे भूमिपूजन आमचा टीकेचा विषय नाही. भाजपने अनेक कार्यालय उघडे केले आहे. प्रश्न इतकाच आहे की मरीन लाईन्स येथे मराठी भाषा भवन अडकून पडले आहे पण आज गृहमंत्री पंचतांकित कार्यालयाचं उद्घाटन करत आहेत. राफेलच्या वेगाने फाईल हलली. अनेक वर्ष प्रशासन आहे मुंबईत. त्यांच्याकडून हा व्यवहार करून घेतला. शेतकऱ्यांची फाईल हलली नाही अजून. जेव्हा कुदळ मारतील अमित शाह तेव्हा हे बाहेर येईल. अमित शाह यांना कधीचं दोन नंबरचे धंदे जमले नाहीत. या जमिनीखाली कोणते रहस्य आहे याचा त्यांनी अभ्यास करावा. अद्याप छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक झालेले नाही. म्हणून मी पत्र लिहिले. त्यांचे इंटेलिजन्स ताकदीचे आहे," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली.