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संजय राऊतांचं मोठं भाकित! '17 सप्टेंबरनंतर या देशात...'; मोदी, शाहांचं नाव घेत म्हणाले, 'जानेवारीपर्यंत तुम्हाला...'

राऊत यांनी शुक्रवारी शिवाजीपार्क येथे झालेल्या कॉकरोज जनता पार्टीच्या आंदोलनाचाही आवर्जून संदर्भ पत्रकारांशी बोलताना दिला. तसेच ठाकरे बंधुंच्या मोर्चाच्या मार्गात बदल का करण्यात आलाय हे ही सांगितलं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 03, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 10:35 AM IST
संजय राऊतांचं मोठं भाकित! '17 सप्टेंबरनंतर या देशात...'; मोदी, शाहांचं नाव घेत म्हणाले, 'जानेवारीपर्यंत तुम्हाला...'
Image Credit: राऊतांचं प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भाष्य (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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