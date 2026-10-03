संजय राऊतांचं मोठं भाकित! '17 सप्टेंबरनंतर या देशात...'; मोदी, शाहांचं नाव घेत म्हणाले, 'जानेवारीपर्यंत तुम्हाला...'

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मोठं भाकित केलं असून पुढील तीन महिन्यामध्ये देशामध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडी घडणार असल्याचं म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना सत्ता सोडावी लागेल असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. तसेच मोदींना राहायचं असेल तर संपूर्ण सरकारच बदलावं लागेल असं राऊत म्हणालेत. विशेष म्हणजे देशातील या मोठ्या घडामोडी नेमक्या कधी होतील याबद्दलही राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना भाष्य केलं आहे.
देशातील वारं बदलत असून जनमतही सरकारविरोधात जात असल्याचं मत राऊत यांनी व्यक्त केलं आहे. "17 सप्टेंबरनंतर या देशात काय होते ते पाहा. 17 सप्टेंबरनंतर राजकीय हवा बदलायला लागली आहे. मोदी पंतप्रधानपदी राहत नाहीत, हे तुम्हाला पाहायला मिळेल. मोदींना रहायचं असेल तर संपूर्ण सरकार बदलायला लागेल. लोक आता मोदी-शाह यांचा तिरस्कार करत आहेत. अशी व्यक्ती नेतृत्व करत असेल तर परवडणार नाही. त्यामुळे त्यांना जावे लागेल. आता या क्षणी भूगर्भातील हालचाली सुरू आहेत. लहान लहान धक्के बसत आहेत. तसे आता देशात आणि भाजपात सुरू आहे. जानेवारीपर्यंत तुम्हाला मोठे बदल पाहायला मिळतील," असं सूचक विधान राऊत यांनी केलं आहे.
ठाकरे बंधूंनी आयोजित केलेल्या मोर्चाचा मार्ग बदलण्यात आल्याची माहिती राऊत यांनी दिली. "मार्गात थोडा बदल केलाय. जो मार्ग ठरला होता तो म्हणजे क्रूडासपासून पालिकेच्या दिशेने जाणार होतो पण मार्ग अडचणीचा ठरत होता. आता मेट्रो सिनेमा ते पालिका मुख्यालय असा मोर्चा उद्या निघेल. काल आपण शिवाजी पार्कमधले आंदोलन पाहिले असेल. चिड का आहे पहिलं आहे," असं राऊत म्हणाले.
एवढ्यावर न थांबता, "सगळ्यांनाच आम्ही आमंत्रण केले आहे. शेतकरी कामगार पक्षानेदेखील पाठिंबा दिला आहे. सुप्रिया सुळे, शरद पवार यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. काँग्रेससोबत चर्चा झाली आहे. शिवसेना-मनसे असा महाविकास आघाडी म्हणून प्रचंड मोर्चा उद्या निघेल. या मोर्चात ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा अशीच आमची मागणी असेल," असं राऊत म्हणाले. उद्या सकाळी 11 च्या सुमारास हा मोर्चा सुरु होईल असं सांगण्यात आलं आहे.