'शरद पवारांच्या पक्षाचे आईबाप पार्थ, जय, सुनेत्रा पवार, तटकरे, पटेल कसे होऊ शकतात का? सुप्रिया ताईची...'; शिंदे भेटीवरुन राऊतांचा संताप

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवारांची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतलेल्या भेटीवरुन उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त केला आहे. पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत यांनी शिंदे-शरद पवार भेटीनंतर त्यांनी आणि सुप्रिया सुळेंनी शरद पवारांची भेट का घेतली होती हे सांगितलं. नेमकं राऊत याबद्दल काय म्हणालेत ते पाहूयात...
एकनाथ शिंदेंनी 8 जुलै रोजी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन एक फोटो पोस्ट केला. या फोटोत त्यांनी शरद पवारांची भेट घेतल्याचं दिसत आहे. "राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष व खासदार शरद पवार यांनी आज माझ्या विधिमंडळातील दालनात येऊन सदिच्छा भेट घेतली. विधानभवनात आज कर्नाटक- महाराष्ट्र सीमा प्रश्नावरील उच्चाधिकार समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीनंतर त्यांनी माझ्या दालनात येऊन ही भेट घेतली. यावेळी आदरणीय पवार साहेबांचे शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन आगत्यशीलतेने स्वागत केले," अशी कॅप्शन शिंदेंनी या फोटोला दिली होती.
पवार आणि शिंदे भेटीनंतरच सुप्रिया सुळे आणि राऊतांनी शरद पवारांची भेट घेतली. या भेटीसंदर्भात राऊतांना पत्रकारांनी विचारला असता, "शरद पवार साहेब, सुप्रिया ताईची आणि माझी चर्चा झाली आम्ही आमच्या भावना व्यक्त केल्या बस," असं राऊत यांनी एकनाथ शिंदे आणि शरद पवारांच्या भेटीसंदर्भात म्हटलं. "ठीक आहे कद्रूपणा आहे मनात, एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष सोडून ते भाजपमध्ये गेले हे आमचे भांडण नाही तर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेवर त्यांनी दरोडा टाकला अमित शहा यांच्या मदतीने हे भांडण आहे," असंही राऊत म्हणाले. "अजित पवार शरद पवारांचा पक्ष सोडून गेले हे भांडणाचं कारण नाही, शरद पवारांच्या हयातीत त्यांनी स्थापन केलेला पक्ष अमित शहा यांच्या मदतीने तुम्ही चोरताय जशी राम मंदिराची लूट करताय तशी ही पण तुम्ही लूट केलीत हा वादाचा विषय आहे," असा टोला राऊतांनी लगावला. "बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षाचे मालक तुम्ही कसे काय झालात? तुम्ही कसे आईबाप झाले त्या पक्षाचे? शरद पवारांच्या पक्षाचे आईबाप पार्थ पवार, जय पवार, सुनेत्रा ताई पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल हे कसे होऊ शकतात का? अरे, बाप आहे ना अजून तिकडे सिल्वर ओकला, वाय बी चव्हाणला बसलेला असतो," असं राऊत म्हणाले.
"माझ्यावर टीका करणाऱ्यांच्या मनामध्ये एक स्वाभिमानाची ठिणगी असायला हवी आमच्यामध्ये आहे. शरद पवार साहेब हे आमचे नेते आहेत. महाविकास आघाडीचे ते सुप्रीम लीडर आहेत. त्यांच्याविषयी माझ्या मनात कायम श्रद्धा आणि आदर आहे आणि राहील, त्यांचं माझ्यावर प्रेम आहे, काल आम्ही अस्वस्थ झालो की अस्वस्था आम्ही व्यक्त केली," असं राऊत म्हणाले. "एकनाथ शिंदे आम्हाला काय कद्रूपणा सांगतात? तुमच्यात कुटून कुटून भरलेला कद्रूपणा तो जर बाहेर काढला तर काय कराल तुम्ही? शरद पवारांसारखा नेता त्या व्यक्तीला भेटतो तेव्हा त्या नेत्याला प्रतिष्ठा मिळते, ते जेव्हा एका गद्दाराला भेटतात किंवा आमच्या दृष्टीने एखादा गद्दार त्यांना भेटतो तेव्हा त्या गद्दाराला प्रतिष्ठा मिळते एवढेच मत मी व्यक्त केलं," असं राऊत म्हणाले आहेत.