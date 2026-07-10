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'शरद पवारांच्या पक्षाचे आईबाप पार्थ, जय, सुनेत्रा पवार, तटकरे, पटेल कसे होऊ शकतात का? सुप्रिया ताईची...'; शिंदे भेटीवरुन राऊतांचा संताप

संजय राऊत यांनी सुप्रिया सुळेंसोबत शरद पवारांची भेट घेतली. या भेटीसंदर्भात विचारण्यात आलं असता संजय राऊतांनी नेमकं काय म्हटलंय जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 10, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:17 PM IST
'शरद पवारांच्या पक्षाचे आईबाप पार्थ, जय, सुनेत्रा पवार, तटकरे, पटेल कसे होऊ शकतात का? सुप्रिया ताईची...'; शिंदे भेटीवरुन राऊतांचा संताप
Image Credit: राऊतांचा शिंदेंवर हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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