Marathi News
'आता दणदणीत आण खणखणीत...' संजय राऊत घेणार राज-उद्धव यांची संयुक्त मुलाखत

खासदार संजय राऊत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची संयुक्त मुलाखत लवकरच घेणार आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही मुलाखत असणार आहे. यामुळे सगळ्यांचं लक्ष याकडे लागून राहिलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 3, 2026, 10:22 AM IST
 मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची संयुक्त मुलाखत सामनातून प्रदर्शित केली जाणार आहे.  ठाकरे बंधूंची एकत्रित ही पहिलीच मुलाखत असणार आहे. खासदार संजय राऊत  ठाकरे बंधूंची मुलाखत घेणार आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधूंची संयुक्त मुलाखत असेल. महत्त्वाचं म्हणजे सहा जानेवारीला ठाकरे बंधूंची संयुक्त मुलाखत सामनामधून प्रक्षेपित होणार आहे. 

राज आणि उद्धव यांच्या युतीमुळे काय झालं?

5 जानेवारी 2026 पासून मुंबईतील शिवाजी पार्क, पश्चिम उपनगर आणि पूर्व उपनगरांमध्ये त्यांच्या संयुक्त सभांचे आयोजन करण्यात आले आहे. युतीमुळे झालेले सकारात्मक बदल पाहायला मिळत आहे. 'मराठी माणूस' आणि 'मराठी अस्मिता' या मुद्द्यावर दोन्ही पक्ष एकत्र आल्याने मराठी मतांचे विभाजन थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 18 वर्षांनंतर दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आल्यामुळे शिवसेना (UBT) आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत 

ठाकरे ब्रँडची ताकद

दोन्ही नेते एकत्र आल्याने "ठाकरे ब्रँड" पुन्हा एकदा सक्रिय झाला असून, यामुळे मुंबईचा महापौर मराठीच होईल, असा आत्मविश्वास दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. नवे राजकीय समीकरण महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाहायला मिळत आहे. या युतीमुळे महाविकास आघाडीतून (MVA) शिवसेना (UBT) बाहेर पडली असून, काँग्रेसने स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मुंबईत आता थेट 'ठाकरे युती' विरुद्ध 'महायुती' (भाजप-शिंदे गट) असा सामना रंगणार आहे 

निवडणुकीचे नियोजन

शिवसेना (UBT) मुंबईत साधारणपणे 120-130 जागांवर, तर मनसे 50-60  जागांवर निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असून १६ जानेवारी २०२६ रोजी निकाल जाहीर होतील. आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे या तिसऱ्या पिढीतील नेत्यांनी मिळून युतीचा संयुक्त जाहीरनामा तयार केला आहे, ज्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि मुंबईच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. 

