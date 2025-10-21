English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सायली पाटील | Updated: Oct 21, 2025, 12:14 PM IST
फक्त एका तासाचा खेळ; शेअर बाजारात लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी गुंतवणुकदारांसाठी 'हे' Stocks महत्त्वाचे
Muhurat Trading share market stocks to buy on laxmipujan trading : दिवाळीची धूम सर्वत्र वातावरणातील उत्साह वाढवून जात असतानाच आर्थिक घडामोडींमध्येसुद्धा या वातावरणाचे सकारात्मक परिणाम दिसून येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. जागतिक स्तरावर आर्थिक उलाढाली होणाऱ्या शेअर बाजार वर्तुळात गिफ्ट निफ्टीमुळं मुहूर्त ट्रेडिंगची सुरुवात अतिशय सकारात्मक आकड्यांनी होण्याचा अंदाज आहे. शेअर मार्केट तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार लक्ष्मीपूजन अर्थात 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी फक्त तासाभरासाठीच शेअर बाजार सुरू होणार असून, या तासाभरात मोठ्या आर्थिक उलाढाली पाहता येणरा आहेत. 

दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी अर्थात नरक चतुर्दशीच्या दिवळी शेअर बाजार बंद झाला त्यावेळी सेन्सेक्स  (Sensex) 84363.37 आणि निफ्टी 50 (Nifty 50) 25843.15 अंकांवर बंद झाले. त्यामुळं आता दुसऱ्या दिवसाच्या ट्रेडिंगवर सर्वांच्या नजरा आहेत. 

कोणत्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये तेजी अपेक्षित? 

जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग, जूलियन एग्रो इंफ्राटेकसह नेट्रिपल्स सॉफ्टवेअरकडून सप्टेंबर त्रैमासिक व्यवहाराची आकडेवारी जारी केली जाणार आहे. ज्यामुळं खालील शेअरवर गुंतवणूकदारांचं लक्ष असेल. 

State Bank of India
भारतीय स्टेट बँकेनं 6.93 टक्क्यांच्या कुपन रेटवर 1 कोटींची फेस व्हॅल्यू असणाऱ्या डिबेंचर्सच्या रुपात नॉन कन्वर्टिूबल टिअर 2 बाँड जारी करत 7500 कोटी रुपये मिळवले आहेत. 

National Securities Depository Ltd (NSDL)
सेबीनं एनएसडीएलच्या हाय अॅडवायजरी समितीच्या अटी मान्य केल्यानं 30 दिवसांच्या आत 15.57 कोटींची रक्कम जमा होऊ शकते. 

Marathon Nextgen Realty
मॅराथॉन नेक्स्टजेन रियल्टीनं अदानींसह जॉईंट वेंचरअंतर्गत मुंबईच्या भायखळा इथं माँटे साऊथ कमर्शिअलची घोषणा केली आहे. साधारण 12 चौरस फुटांच्या भूखंडावर ही योजना प्रस्तावित असून तिची ग्रॉस व्हॅल्यू 3400 कोटी इतकी सांगण्यात येत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : 'या' शहरांमधील शेकडो एकर जमीन बड्या विकासकांच्या हाती; भारताचं भविष्य आता कुठे घडतंय माहितीये? 

वरील शेअरव्यतिरिक्त Geojit Financial Services Q2, Axis Bank, Manali Petrochemicals, Unimech Aerospace and Manufacturing, Precision Wires India, LT Elevator, South Indian Bank च्या शेअरसह Bliss GVS Pharma आणि RBL Bank वरही गुंतवणूकदारांचं लक्ष असेल. 

FAQ

मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 ची तारीख, वेळ आणि वेळापत्रक काय आहे?
मुहूर्त ट्रेडिंग 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी होईल, जी विक्रम संवत 2082 ची सुरुवात दर्शवते. यंदा वेळेत बदल झाला असून, ब्लॉक डील सेशन सकाळी 1.15 ते 1.45 वाजेपर्यंत, प्री-ओपन सेशन 1.45 ते 1.50 वाजेपर्यंत, सामान्य ट्रेडिंग 1.45 ते 2.45वाजेपर्यंत आणि क्लोजिंग सेशन 2.55 ते 3.05 वाजेपर्यंत असेल. 

नरक चतुर्दशीच्या बंद मूल्यांनुसार सेन्सेक्स आणि निफ्टीचे स्तर काय होते?
नरक चतुर्दशी (20 ऑक्टोबर 2025) रोजी बाजार बंद झाल्यावर सेन्सेक्स 84363.37 अंकांवर आणि निफ्टी 50,25,843.15 अंकांवर बंद झाले. गिफ्ट निफ्टीमुळे मुहूर्त ट्रेडिंगची सुरुवात सकारात्मक अपेक्षित आहे, ज्यात आशियाई बाजारांच्या ट्रेंडनुसार तेजी दिसू शकते.

या ट्रेडिंगचा आर्थिक महत्त्व काय?
दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर ट्रेडिंग समृद्धीचे प्रतीक आहे. गेल्या वर्षी सेन्सेक्स 1 टक्क्यांनी वर वाढला होता. यंदा जागतिक ट्रेंड आणि निकालांमुळे सकारात्मक सुरुवात अपेक्षित आहे. 

