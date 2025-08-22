English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kokilaben Ambani: मुकेश अंबानी की अनिल अंबानी…आई कोकिलाबेन नक्की कोणासोबत राहतात?

Where Kokilaben Ambani Live: देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी हे जगातील अव्वल उद्योगपतींमध्ये समाविष्ट असताना, त्यांचे धाकटे बंधू अनिल अंबानी सतत अडचणींना तोंड देत आहेत. या दोघांची आई कोकिलाबेन अंबानी कोणत्या मुलासोबत राहतात हे तुम्हाला माहित आहेत का?   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 22, 2025, 01:11 PM IST
Kokilaben Ambani: मुकेश अंबानी की अनिल अंबानी…आई कोकिलाबेन नक्की कोणासोबत राहतात?

Kokilaben Ambani: अंबानी घराण्याचा पाया घालणारे धीरुभाई अंबानी यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नी कोकिलाबेन अंबानी यांनी कुटुंब आणि वारसा दोन्ही सक्षम हातांनी सांभाळला. आज 90 वर्षांच्या वयातही कोकिलाबेन यांना कुटुंबात मोठा मान आहे.  मुकेश अंबानी की अनिल अंबानी अशी दोन मुलं त्यांना आहेत. लोकांच्या मनात नेहमीच हा प्रश्न असतो की कोकिलाबेन या नेमक्या कोणत्या मुलासोबत राहतात? चला जाणून घेऊयात... 

एंटीलियामध्ये वास्तव? 

कोकिलाबेन या मोठे सुपुत्र मुकेश अंबानी आणि त्यांची पत्नी नीता अंबानी यांच्यासोबत मुंबईतील ‘एंटीलिया’ या आलिशान निवासस्थानी राहतात. जगातील सर्वात महागड्या खासगी घरांपैकी हे एक मानले जाते. तब्बल 27 मजली या इमारतीची किंमत सुमारे 15,000 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.

हे ही वाचा: कोकिलाबेन अंबानी यांची तब्येत बिघडली, रुग्णालयात उपचार सुरू

 

कुटुंबातील नाती जपणाऱ्या आज्जी 

जरी त्या मुकेश अंबानींसोबत राहत असल्या तरी दोन्ही मुलांशी त्यांचं प्रेम सारखाच आहे. अनिल अंबानींची पत्नी टीना अंबानी आणि नीता अंबानी दोघीही त्यांच्यासोबत घट्ट नाते जपताना दिसतात. कुटुंबातील समारंभ असो वा धार्मिक कार्यक्रम कोकिलाबेन यांच्या भोवती कुटुंब नेहमी एकत्र दिसते.

आहेत धार्मिक स्वभावाच्या

कोकिलाबेन यांचे व्यक्तिमत्व अतिशय धार्मिक आणि शांत स्वभावाचे आहे. त्यांना द्वारकाधीश मंदिर, नाथद्वारा यांसारख्या जागांना  भेट देणे आवडते. श्रीनाथजींच्या भक्त म्हणून त्या ओळखल्या जातात.

हे ही वाचा: Ambani Family: अंबानींच्या उद्योगातील सर्वाधिक शेअर्स कोणाच्या मालकीचे? मुकेश किंवा नीता अंबानी नव्हे, 'हे' नाव आहे योग्य उत्तर

 

संपत्ती आणि हिस्सेदारी किती? 

रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधील सर्वात मोठ्या हिस्सेदारांमध्ये कोकिलाबेन यांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे कंपनीतील तब्बल 1.57 कोटीहून अधिक शेअर्स आहेत. त्यामुळे त्यांची एकूण संपत्ती तब्बल 18,000 कोटी रुपयांच्या घरात मानली जाते.

लक्झरी कार्सची आवड

धीरुभाई अंबानी यांना कॅडिलॅक लिमोझिन कार आवडत असे, तर कोकिलाबेन यांना मर्सिडीज बेंझची विशेष आवड आहे. त्यांच्या कलेक्शनमध्ये अनेक महागड्या गाड्या आहेत.

कुटुंबाचा आधारस्तंभ

कोकिलाबेन यांनी केवळ घरच नव्हे तर अंबानी साम्राज्य उभारण्यातही आपले मोलाचे योगदान दिले. आजही त्यांच्या मार्गदर्शनाशिवाय अंबानी कुटुंबातील कोणताही मोठा निर्णय घेतला जात नाही.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Kokilaben Ambanimukesh ambaniAnil Ambaniकोकिलाबेन अंबानीमुकेश अंबानी

इतर बातम्या

ग्राहकांना दिलासा! आज सोनं झालं स्वस्त; वाचा आजचा 22 कॅरेटच...

भारत