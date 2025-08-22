Kokilaben Ambani: मुकेश अंबानी की अनिल अंबानी…आई कोकिलाबेन नक्की कोणासोबत राहतात?

Kokilaben Ambani: अंबानी घराण्याचा पाया घालणारे धीरुभाई अंबानी यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नी कोकिलाबेन अंबानी यांनी कुटुंब आणि वारसा दोन्ही सक्षम हातांनी सांभाळला. आज 90 वर्षांच्या वयातही कोकिलाबेन यांना कुटुंबात मोठा मान आहे. मुकेश अंबानी की अनिल अंबानी अशी दोन मुलं त्यांना आहेत. लोकांच्या मनात नेहमीच हा प्रश्न असतो की कोकिलाबेन या नेमक्या कोणत्या मुलासोबत राहतात? चला जाणून घेऊयात...
कोकिलाबेन या मोठे सुपुत्र मुकेश अंबानी आणि त्यांची पत्नी नीता अंबानी यांच्यासोबत मुंबईतील ‘एंटीलिया’ या आलिशान निवासस्थानी राहतात. जगातील सर्वात महागड्या खासगी घरांपैकी हे एक मानले जाते. तब्बल 27 मजली या इमारतीची किंमत सुमारे 15,000 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.
जरी त्या मुकेश अंबानींसोबत राहत असल्या तरी दोन्ही मुलांशी त्यांचं प्रेम सारखाच आहे. अनिल अंबानींची पत्नी टीना अंबानी आणि नीता अंबानी दोघीही त्यांच्यासोबत घट्ट नाते जपताना दिसतात. कुटुंबातील समारंभ असो वा धार्मिक कार्यक्रम कोकिलाबेन यांच्या भोवती कुटुंब नेहमी एकत्र दिसते.
कोकिलाबेन यांचे व्यक्तिमत्व अतिशय धार्मिक आणि शांत स्वभावाचे आहे. त्यांना द्वारकाधीश मंदिर, नाथद्वारा यांसारख्या जागांना भेट देणे आवडते. श्रीनाथजींच्या भक्त म्हणून त्या ओळखल्या जातात.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधील सर्वात मोठ्या हिस्सेदारांमध्ये कोकिलाबेन यांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे कंपनीतील तब्बल 1.57 कोटीहून अधिक शेअर्स आहेत. त्यामुळे त्यांची एकूण संपत्ती तब्बल 18,000 कोटी रुपयांच्या घरात मानली जाते.
धीरुभाई अंबानी यांना कॅडिलॅक लिमोझिन कार आवडत असे, तर कोकिलाबेन यांना मर्सिडीज बेंझची विशेष आवड आहे. त्यांच्या कलेक्शनमध्ये अनेक महागड्या गाड्या आहेत.
कोकिलाबेन यांनी केवळ घरच नव्हे तर अंबानी साम्राज्य उभारण्यातही आपले मोलाचे योगदान दिले. आजही त्यांच्या मार्गदर्शनाशिवाय अंबानी कुटुंबातील कोणताही मोठा निर्णय घेतला जात नाही.