Marathi News
कोकिलाबेन अंबानी यांची तब्येत बिघडली, रुग्णालयात उपचार सुरू

Kokilaben Ambani Hospitalised:कोकिलाबेन अंबानी यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त समोर येतेय. सोशल मीडियावर तसे व्हिडिओ व्हायरल झालेत.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 22, 2025, 10:56 AM IST
कोकिलाबेन अंबानी यांची तब्येत बिघडली, रुग्णालयात उपचार सुरू
Mukesh and Anil Ambanis mother Kokilaben admitted to HN Reliance Hospital in Mumbai

Kokilaben Ambani Hospitalised: रिलायन्स ग्रुपचे संस्थापक धीरुबाई अंबानी यांच्या पत्नी कोकिलाबेन अंबानी यांना एचएन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अचानक तब्येत बिघडल्याने त्यांना रग्णालयात दाखल करण्यात आले असून संपूर्ण अंबानी कुटुंब मुंबईत पोहोचले आहे. 

91 वर्षीय कोकिलाबेन यांना एचएन रिलायन्स रुग्णालयात तातडीने दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम उपचार करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण अंबानी कुटुंब मुंबईत पोहोचले असून त्यांना कलिना विमानतळावर पाहण्यात आले आहे. यावेळी अनिल अंबानी आणि त्यांची पत्नी टीना अंबानी हे चिंतेत पाहायला मिळाले. 

मुकेश अंबानीदेखील रुग्णालयात पोहोचले आहेत. मात्र अद्याप अंबानी कुटुंबीयांकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. तसंच, हॉस्टिपलकडूनही कोणते बुलेटिन जारी करण्यात आले नाहीये. मात्र सोशल मीडियावर यासंदर्भात व्हिडिओ व्हायरल होताना दिसत आहेत. 

रुग्णालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोकिलाबेन यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांच्या वाढत्या वयोमानामुळं वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून तपासणी करण्यात येत आहे. मात्र कुटुंबाकडून अद्याप याबाबत अधिकृत कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. 

धीरुभाई अंबानी यांच्यासोबत लग्न

कोकिलोबेन अंबानी यांचे 1955 साली धीरुभाई अंबानी यांच्यासोबत लग्न झाले. त्यांना चार मुलं असून मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीना कोठारी आणि दिप्ती साळगावकर अशी त्यांच्या मुलाची नावं आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ते मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत अँटिलियामध्ये राहतात. 

FAQ

1) कोकिलाबेन अंबानी यांचे वय किती आहे?

त्या 91 वर्षांच्या आहेत.

2) कोणत्या रुग्णालयात त्या दाखल झाल्या आहेत?

त्या मुंबईतील एचएन रिलायन्स रुग्णालयात दाखल आहेत.

३) कोणत्या कारणामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले?

अचानक तब्येत बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

