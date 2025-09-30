धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामुळे मुलुंड, भांडुप, कांजूरमार्ग आणि विक्रोळी पाण्यात बुडण्याचा धोका!

Dharavi Redevelopment Project : मागील अनेक वर्षांपासून अनेक दाव्यांनंतरही सरकार मुंबई पाणी साचण्याच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करण्यात अपयशी ठरले आहे. पूर्व द्रुतगती महामार्गाजवळील मिठागरांच्या जमिनींवर धारावीच्या अपात्र रहिवाशांसाठी वसाहत उभारली जाणार आहे. याच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामुळे पावसाळ्यात मुलुंड, भांडुप आणि कांजूरमार्ग पाण्याखाली जाईल, अशी चिंता पर्यावरणवाद्यांनी आता व्यक्त केली आहे.
पर्यावरणवादी गट 'वनशक्ती'चे संचालक स्टॅलिन डी यांच्या मते, मुलुंड ते विक्रोळी हा परिसर सखल भाग आहे. पावसाळ्यात या भागातील पाणी महामार्गाजवळील मिठागरांच्या जमिनीतून समुद्रात वाहून जाते. भरतीच्या वेळी, पाणी या जमिनीवर साचते. कमी भरतीच्या वेळी, साचलेले पाणी आखातात वाहून जाते. मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळीतील हजारो कुटुंबे लहान टेकड्यांवर राहतात. या ड्रेनेज चॅनेल्स बंद केल्याने पावसाचे पाणी समुद्रात पोहोचणार नाही, ज्यामुळे लोकांच्या घरात पाणी जाईल आणि त्यांच्या समस्या आणखी वाढतील. स्टॅलिन यांच्या मते, धारावीतील शेकडो अपात्र कुटुंबांना येथे स्थलांतरित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर वाहतूक कोंडी आणखी वाढेल, जिथे आधीच वाहतूक कोंडी आहे. लोक याबद्दल चिंतेत आहेत.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) धारावीतील अपात्र रहिवाशांना मिठागरांच्या जमिनींवर भाड्याने घरे योजनेअंतर्गत पुनर्वसन करण्याची योजना आखत आहे. मुलुंड, भांडुप आणि कांजूरमार्ग जवळील रिकाम्या मिठागरांच्या जमिनींवर घरे बांधली जातील.
मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनी म्हणजे मीठ आणि इतर खनिजांनी समृद्ध असलेल्या सखल प्रदेशांचा संदर्भ. ही जमीन मुंबईला पुरापासून वाचवण्यास मदत करते.
स्टॅलिन यांच्या मते, काही लोक मिठागरांच्या जमिनीवर बांधकाम केल्यास भविष्यात पाणी साचण्याची समस्या अनेक पटींनी वाढेल अशी भीती निर्माण करून उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधत आहेत. धारावी विकास प्रकल्पाचे लोक रहिवाशांना पाणी पुरवठ्यासाठी पाईपलाईन टाकण्याची योजना सादर करतील. परंतु दोन्ही योजना नैसर्गिकरित्या कार्य करणार नाहीत आणि भविष्यात स्थानिक लोकांना गंभीर पाणी साचण्याचा सामना करावा लागेल. काँग्रेस प्रवक्ते राकेश शेट्टी म्हणाले की, बांधकाम नसतानाही पाणी साचण्याची समस्या आधीच सुरू आहे. आणि जर मिठागरांच्या जमिनीवर काँक्रीटचे जंगल बांधले गेले तर लोकांना अडचणींना सामोरे जावे लागेल.