English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • दंड 6 कोटींचा मग भरपाई 20 लाखच का? Mulund Metro अपघातातील मृताचे नातेवाईक आक्रमक; घेतला मोठा निर्णय

'दंड 6 कोटींचा मग भरपाई 20 लाखच का?' Mulund Metro अपघातातील मृताचे नातेवाईक आक्रमक; घेतला मोठा निर्णय

Mulund Metro Slab Collapse Victim Ramsamujh Yadav Family Demand: शनिवारी मुलुंडमधील एलबीएस मार्गावर उभारल्या जात असलेल्या मेट्रो मार्गावर मोठी दुर्घटना झाली ज्यामध्ये एकाने प्राण मगावले. मात्र आता या व्यक्तीचा मृतदेह ताब्यात घेण्यास कुटुंब तयार नाही. यामागील कारण काय जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 16, 2026, 09:06 AM IST
'दंड 6 कोटींचा मग भरपाई 20 लाखच का?' Mulund Metro अपघातातील मृताचे नातेवाईक आक्रमक; घेतला मोठा निर्णय
मयत व्यक्तीच्या कुटुंबाचा मोठा निर्णय (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Mulund Metro Slab Collapse Victim Ramsamujh Yadav Family Demand: मुलुंडमधल्या एलबीएस रोडवर उभारण्यात येत असलेल्या मेट्रो-4 च्या मार्गिकच्या कामादरम्यान सिमेंटचा स्लॅब कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत शनिवारी 51 वर्षीय रामधनी यादव यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शोक व्यक्त करत मृतांच्या नातेवाईकांना 5 लाखांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली. तसेच या घटनेच्या चौकशीचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. मात्र असं असताना आता मृताच्या नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला आहे. मृताच्या कुटुंबाला दोन कोटी रुपयांची भरपाई, एका सदस्याला सरकारी नोकरी तसेच जखमींचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च सरकारने उचलावा, अशी मागणी रामधनी यादव यांच्या नातेवाईकांनी केली आहे. या मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, गरज पडल्यास आंदोलन करू, असा इशाराही नातेवाईकांनी दिला आहे.

दंड पाच कोटींचा मग भरपाई पाच लाखांची का?

रामधनी यांचा मृतदेह मुलुंडमधील उपासनी रुग्णालयात ठेवण्यात आला आहे. मात्र नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला. मृताच्या  कुटुंबाला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) 15 लाख रुपये आणि राज्य सरकारकडून पाच लाख रुपयांची भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र ती तुटपुंजी असल्याचे म्हणत नातेवाईकांनी दोन कोटींच्या भरपाईची मागणी केली आहे. या प्रकरणात एमएमआरडीएने कंत्राटदारावर पाच कोटी रुपये, तर सल्लागार कंपनीवर एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. असे असताना मृताच्या कुटुंबाला अत्यल्प मदत दिली जात असल्याबद्दल नातेवाईकांनी नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, या प्रकरणी एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही.

पाच जणांना अटक

मेट्रोचा स्लॅब पडून झालेल्या अपघात प्रकरणात आतापर्यंत पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. मिलन रोड बिल्डटेक या रिलायन्ससंदर्भातील कंपनीच्या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात प्रोजेक्ट डायरेक्टर हरीश चौहान, प्रोजेक्ट मॅनेजर कुलदीप सपकाळ, डेप्ट्युटी मॅनेजर सौरभ सिंह, सुपरवायर प्रशांत भोईर आणि अवधूत इनामदार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. अवधुत इनामदार हे डीबी हिल एलबीजी कंपनीशी सबंधित असल्याची माहिती. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम 105 (सदोष मनुष्यवध, खून न करता), 110 (सदोष मनुष्यवध करण्याचा प्रयत्न), तसेच कलम 324(5) आणि 3(5) अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा मुलुंड पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे. या सर्व आरोपींना आज भोईवाडा न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
mulundMetrocollapsevictimRamsamujh Yadav

इतर बातम्या

देवाशी भांडण अन् तिथल्या तिथे मिळाली शिक्षा! नास्तिक असलेल्...

मनोरंजन