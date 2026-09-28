/मुंबईत भीषण दुर्घटना! सार्वजनिक शौचालयात रात्री गेले अन् बेशुद्ध पडले; 2 तरुणांच्या मृत्यूमागचं कारण FIR मधून समोर

मुंबईत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गोरेगाव परिसरातील राम मंदिर इथल्या सार्वजनिक शौचालयात दोन तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. मृणालताई ब्रिजजवळ पारसी पंचायत गेटसमोर असलेल्या सार्वजनिक शौचालयात झालेल्या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ माजली आहे. शौचालयात अचानक तीव्र आणि घाणेरडा रासायनिक वास यायला लागला. हे दोन तरुण रात्रीच्या वेळी शौचालयात गेले आणि बेशुद्ध पडले. त्यानंतर या दोघांचा मृत्यू झाला आहे. या दोन तरुणांचा मृत्यू कशामुळे झाला याबद्दल पोलिसांनी सांगितलं आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार घटना घडलेल्या सार्वजनिक शौचालय शेजारी साई एलेक्ट्रोप्लेटर्स कंपनी आहे. या कंपनीकडून शौचालयाचे ड्रेनेज पाईपलाईनमध्ये विषारी केमिकल टाकलं गेलं. त्यामुळे ही धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आलंय. ड्रेनेज लाईनमध्ये विषारी वायू टाकल्यामुळे शौचास गेलेल्या या दोन तरुणांच्या शरीरात गेल्याने त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय.
धक्कादायक म्हणजे दोन तरुणांसोबत मांजर देखील या विषारी वायूमुळे मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी गाळामालक नवीन चंद्र भाई चावडा याच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. एवढंच नाहीतर पोलिसांनी नवीन चंद्र भाई चावडाला अटक केली आहे. तर पोलिसांनी सांगितलं की, गाळा चालक रामधनी यादव आणि त्यांचे मॅनेजर कामगार यांच्याविरुद्ध देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला असेल. मात्र ते दोघे फरार असून वनराई पोलीस त्यांच्या शोध घेत आहेत.