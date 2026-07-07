/मुंबईत 4 वर्षांच्या चिमुकल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली; प्रसंगावधानामुळे वाचला 22 लोकांचा जीव, नेमकं काय घडलं?

मुंबईत पावसामुळे अनेक धोकादायक इमारतीच्या प्रश्न कायम ऐरणीवर येतो. मुंबईत मानखुर्द परिसरात रविवारी एक मोठी दुर्घटना झाली, ज्यात सहा जणांचा मृत्यू झाला. पण दुसरीकडे एका अवघ्या चार वर्षांच्या मुलामुळे एक, दोन नाही तर तब्बल 22 लोकांचा जीव वाचला आहे. एक मोठी दुर्घटना टळली. या चिमुकल्यामुळे फक्त जीव नाही तर अनेक संसार उद्धवस्त होण्यापासून वाचले आहेत. खेळता खेळता या चिमुकल्याने जे प्रसंगावधान दाखवलं त्यामुळे त्याच जेवढं कौतुक करावं थोडं आहे.
झालं असं की, रविवारी सकाळी तो लहान मुलगा बिल्डिंगमधील तळमजल्यावर सुट्टी असल्याने खेळत होता. खेळता खेळता त्याचे अचानक लक्ष भिंतीकडे गेलं. त्यावेळी त्याला भिंतीला मोठ्या भेगा दिसल्यामुळे तो घाबरला. त्यानंतर तो पळत घराकडे सुटला. घरी गेल्या त्याने आईला (मेहर अली) या भेगाबद्दल सांगितलं.
मेहर अली यांना धक्का बसला त्यांनी घरातील भिंतीकडूनही निरखून पाहिल्यावर त्यांना तिथेही मोठ्या भेगा दिसल्यामुळे संकटाची चाहूल लागली. नुसत्या भेगा नाही तर जमिनीचा काही भाग खचत असल्याचेही त्यांना जाणवलं. त्यानंतर थोडाही विलंब न करता त्यांनी इमारतीतील लोकांना सांगितलं आणि घरमालकालाही या धोक्याची कल्पना दिली. बिल्डिंगमधून सर्व रहिवाशी ताबडतोब घर खाली करून मोकळ्या जागी आलेत. साधारण दुपारी बारापर्यंत बिल्डिंग रिकामी करण्यात आली. त्या चिमुकल्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली.