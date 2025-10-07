English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईतील कोस्टल रोडवर भीषण अपघात; डिव्हाइडर तोडून थेट खोल समुद्रात कोसळली कार, अन्...

Mumbai Coastal Road Car Accident: मुंबईच्या वरळी कोस्टल पुलावरुन एक आर्टिका कारचा अपघात. कारवरील नियंत्रण सुटल्याने पुलाची रेलिंग तोडून कार थेट समुद्राच्या पाण्यात

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 7, 2025, 09:03 AM IST
मुंबईतील कोस्टल रोडवर भीषण अपघात; डिव्हाइडर तोडून थेट खोल समुद्रात कोसळली कार, अन्...
Mumbai accident news Speeding car rams Coastal Road divider car falls 30 feet into deep sea

Mumbai Coastal Road Car Accident: कोस्टल रोडवर एक भीषण अपघात घडला आहे. वरळी येथे कोस्टल रोडवर कारचा  अपघात झाला असून अपघात इतका भीषण होता की, इर्टिका कार पुलाची रेलिंग तोडून कार सरळ समुद्रात कोसळली. सोमवारी 6 ऑक्टोबर रोजी रात्री उशिरा ही घटना घडली असून सुदैवाने यात कारचालकाला कोणतीही गंभीर दुखापत झाली नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिळालेल्या माहितीनुसार, चालक वेगाने वरळीहून वांद्र्याच्या दिशेला जाताना चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि कार पुलाची रेलिंग तोडून सरळ समुद्राच्या पाण्यात कोसळली. सुदैवाने कारमध्ये चालक एकटाच होता. कार पाण्यात पडल्याचे पाहताच गस्तीवर असलेल्या जवानांनी वेळीच पावलं उचलत चालकाचा प्राण वाचवला आहे. 

कार चालकाचे नाव फ्रशोगर दारायुश बत्तीवाला 28 असे तरुणाचे नाव असून त्याला वरळी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या अपघातात फ्रशोगर किरकोळ जखमी झाला आहे. या अपघातात फ्रशोगर किरकोळ जखमी झाला असून त्याचा उपचारासाठी पोलिसांनी जवळच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. 

अपघातानंतर कार 30 फुटावरुन खाली समुद्रात पडल्याने काही क्षणातच तळ गाठला होता. कार पाण्यात पडल्याचे लक्षात येताच तिथे कर्तव्यावर तैनात महाराष्ट्र सुरक्षा बलचे जवान मदतीला धावले. आपल्या जीवाची पर्वा न करता त्यांनी थेट समुद्रात उडी घेतली. खोल पाण्यात जाऊन सुरक्षा जवानांनी चालकाला रस्सीच्या मदतीने बाहेर काढण्यात यश आले. याबाबत स्थानिक वरळी पोलिस कायदेशीर कारवाई करत आहेत. दरम्यान, चालकाने मद्यप्राशन केले होते का यासंबंधी तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Mumbai Coastal Road Car Accidentcoastal roadMumbai newsWorlimumbai news today

इतर बातम्या

वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत राहुल द्रविडचा मुलगा झाला कर्ण...

स्पोर्ट्स