'हिंदू मुलींना मुस्लिम मुलं आवडतात”, विवस्त्र फोटो, P*RN अन् WhatsApp वरून शरीरसुखाची मागणी

सीमा आढे, झी मीडिया, मुंबई : (Mumbai Agripada Harassment News) नाशिकमधील आयटी कंपनीमध्ये धर्मांतरण आणि लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणानं खळबळ माजवलेली असतानाच मुंबईतसुद्धा अशाच एका घटनेनं खळबळ माजवली आहे. मुंबईतील आग्रीपाडा भागात 19 वर्षीय तरुणीला अश्लील मेसेज आणि शरीरसुखाची मागणी करण्याच्या मुद्द्यावरून नुकतंच पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे. (Mumbai News)
आरोपी अशरफ (वय 25) याने WhatsApp वरून शरीरसुखाची मागणी केली असून, तरुण आणि तरुणी दोघंही एका खासगी कंपनीत टेलिकॉलर होते, मात्र त्यांची ओळख नव्हती असं सांगण्यात येत आहे. एका Common WhatsApp ग्रुपवरून नंबर मिळवून या प्रकरणी संपर्क साधला गेल्याचा आरोप आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार प्रेमाची मागणी करत शारीरिक संबंधासाठी दबाव टाकत नग्न फोटो आणि पॉर्न व्हिडीओ पाठवल्याचा आरोपही अशरफवर आहे. “हिंदू मुली मुस्लिम मुलांना पसंत करतात” असा उल्लेख त्याच्या व्हॉट्सअप तॅटमघ्ये असून, अनेक हिंदू मुली गर्लफ्रेंड असल्याचा दावाही त्यानं तरुणीकडे केल्याची तक्रार मुलीच्या वडिलांनी पोलिसांत केली.
सदर आरोपी हा एका नगरसेवकाचा भाचा असल्याचा भाजप नेते नितीन बनकर यांचा आरोप आहे. तक्रार दाखल होताच काही तासांत अग्रीपाडा पोलिसांकडून आरोपीला अटक करण्यात आली. त्यानं आणखी 3-4 तरुणींना अशाच प्रकारे मेसेज केल्याची माहिती आहे.
पीडितेच्या जबाबानुसार, आरोपीनं वारंवार मेसेजच्या माध्यमातून शरीरसुखाची मागणीच केली नाही, तर सोबत काम करणाऱ्या तरुणींनीबाबतसुद्धा त्यानं आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर करत अश्लील भाषा वापरली होती. ज्यावेळी तिनं अशरफला आपण हिंदू असल्याचं सांगितलं तेव्हा याचं उत्तर देत त्यानं म्हटलं, 'हल्ली हिंदू मुलींना मुस्लिम मुलं आवडतात'. दरम्यान, तरुणीच्या जबाबाच्या आधारे पोलिसांनी FIR करत आरोपीला अटक केली.