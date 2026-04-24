'हिंदू मुलींना मुस्लिम मुलं आवडतात”, विवस्त्र फोटो, P*RN अन् WhatsApp वरून शरीरसुखाची मागणी

Mumbai Agripada Harassment News : एकाच कंपनीत काम करत होते तरुण आणि तरुणी, ओळख नसूनही त्यानं... मुंबईतही नाशिक IT प्रकरणाची पुनरावृत्ती? घटनाक्रम हादरवणारा.   

सायली पाटील | Updated: Apr 24, 2026, 12:09 PM IST
(छाया सौजन्य- AI)/ Mumbai Agripada Man Ashraf Harasses 19 Year Hindu Girl Colleague with Obscene Content Marathi News

सीमा आढे, झी मीडिया, मुंबई : (Mumbai Agripada Harassment News) नाशिकमधील आयटी कंपनीमध्ये धर्मांतरण आणि लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणानं खळबळ माजवलेली असतानाच मुंबईतसुद्धा अशाच एका घटनेनं खळबळ माजवली आहे. मुंबईतील आग्रीपाडा भागात 19 वर्षीय तरुणीला अश्लील मेसेज आणि शरीरसुखाची मागणी करण्याच्या मुद्द्यावरून नुकतंच पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे. (Mumbai News)

आरोपी अशरफ (वय 25) याने WhatsApp वरून शरीरसुखाची मागणी केली असून, तरुण आणि तरुणी दोघंही एका खासगी कंपनीत टेलिकॉलर होते, मात्र त्यांची ओळख नव्हती असं सांगण्यात येत आहे. एका Common WhatsApp ग्रुपवरून नंबर मिळवून या प्रकरणी संपर्क साधला गेल्याचा आरोप आहे. 

प्राथमिक माहितीनुसार प्रेमाची मागणी करत शारीरिक संबंधासाठी दबाव टाकत नग्न फोटो आणि पॉर्न व्हिडीओ पाठवल्याचा आरोपही अशरफवर आहे. “हिंदू मुली मुस्लिम मुलांना पसंत करतात” असा उल्लेख त्याच्या व्हॉट्सअप तॅटमघ्ये असून, अनेक हिंदू मुली गर्लफ्रेंड असल्याचा दावाही त्यानं तरुणीकडे केल्याची तक्रार मुलीच्या वडिलांनी पोलिसांत केली. 

आरोपी एका नगरसेवकाचा भाचा?

सदर आरोपी हा एका नगरसेवकाचा भाचा असल्याचा भाजप नेते नितीन बनकर यांचा आरोप आहे. तक्रार दाखल होताच काही तासांत अग्रीपाडा पोलिसांकडून आरोपीला अटक करण्यात आली. त्यानं आणखी 3-4 तरुणींना अशाच प्रकारे मेसेज केल्याची माहिती आहे. 

पीडितेच्या जबाबानुसार, आरोपीनं वारंवार मेसेजच्या माध्यमातून शरीरसुखाची मागणीच केली नाही, तर सोबत काम करणाऱ्या तरुणींनीबाबतसुद्धा त्यानं आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर करत अश्लील भाषा वापरली होती. ज्यावेळी तिनं अशरफला आपण हिंदू असल्याचं सांगितलं तेव्हा याचं उत्तर देत त्यानं म्हटलं, 'हल्ली हिंदू मुलींना मुस्लिम मुलं आवडतात'. दरम्यान, तरुणीच्या जबाबाच्या आधारे पोलिसांनी FIR करत आरोपीला अटक केली. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

