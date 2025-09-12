पंतप्रधान मोदींच्या जपान दौऱ्यानंतर बुलेट ट्रेनसंदर्भात समोर आली मोठी अपडेट, महाराष्ट्रात आता...

Mumbai- Ahmedabad Bullet Train: गुजरातनंतर आता महाराष्ट्रातही बुलेट ट्रेनच्या कामाने जोर पकडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जपान दौऱ्यानंतर एनएचएसआरसीएलच्या हवाल्याने एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
NHSRCLने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या रे्ल्वे रुळांच्या कामासाठी मेसर्स लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेडसोबत करार केला आहे. याअंतर्गत, महाराष्ट्रातील157 किमी लांबीच्या मार्गावर ट्रॅक आणि डिझाइन, पुरवठा, बांधकाम, चाचणी आणि कार्यान्वित करण्याचे काम त्यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
एल अँड टीसोबत सुमारे 4 हजार 400 कोटी रुपयांचा हा करार केला असून, त्यामुळे महाराष्ट्रात प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. यामाध्यमातून बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन ते महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरील जरौली गावापर्यतच्या मार्गावर ट्रॅक टाकण्यात येणार आहेत. यात चार स्थानके आणि ठाण्यातील रोलिंग स्टॉक डेपो यांचा समावेश आहे.
सध्या 500 मीटर वायडक्टचे काम पूर्ण झाले असून, सुमारे 10 किमीपेक्षा जास्तचा मार्ग तयार होईल. तेव्हा ट्रॅकचे काम सुरू करण्यात येण्याची शक्यता असल्याचे अधिकारी म्हणाले. बुलेट ट्रेन सुरू झाल्यावर मुंबई-अहमदाबादमधील अंतर फक्त दोन तासांत पूर्ण करता येईल.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पात जपानच्या शिंकानसेन तंत्रज्ञानाची 'बॅलास्ट-लेस स्लॅब ट्रॅक सिस्टम' वापरली जात आहे. हा ट्रॅक आरसी ट्रॅक बेड, सिमेंट डांबर मोर्टार, प्री-कास्ट ट्रॅक स्लॅब आणि रेल फास्टनर या चार भागांपासून बनलेला आहे. या तंत्रज्ञानामुळे गाड्यांचा वेग आणि सुरक्षितता दोन्ही अबाधित राहील.
मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल (MAHSR) हा भारतातील पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प आहे, जो मुंबईला अहमदाबादशी जोडेल. हा ५०८ किमी लांबीचा मार्ग आहे, ज्यात १२ स्थानके असतील. यामुळे प्रवासाचे अंतर फक्त २ तासांत पूर्ण होईल, जे सध्या ७ तास लागते. प्रकल्पाची अंदाजे किंमत १.१ लाख कोटी रुपये आहे आणि तो २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी मेसर्स लार्सन अँड टुब्रो (L&T) लिमिटेडसोबत करार केला आहे. हा करार ट्रॅक आणि ट्रॅक-संबंधित कामासाठी आहे, ज्यात डिझाइन, पुरवठा, बांधकाम, चाचणी आणि कार्यान्वित करण्याचा समावेश आहे. हा करार सुमारे ४,४६८ कोटी रुपयांचा आहे आणि महाराष्ट्रातील १५७ किमी मार्ग कव्हर करतो – बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशनपासून महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरील जरौली गावापर्यंत. यात चार स्थानके आणि ठाण्यातील रोलिंग स्टॉक डेपोचा समावेश आहे.
या करारामुळे महाराष्ट्रात प्रकल्पाला वेग मिळेल. सध्या महाराष्ट्रात ५०० मीटर वायडक्टचे काम पूर्ण झाले असून, १० किमीपेक्षा जास्त मार्ग तयार होईल. ट्रॅक टाकण्याचे काम लवकर सुरू होईल. एकूण प्रकल्पात महाराष्ट्र विभागात २३.२७% प्रगती झाली असून, गुजरातमध्ये ५०.७०% पूर्ण झाले आहे. यामुळे बुलेट ट्रेनचे काम वेगवान होईल.