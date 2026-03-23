डोंगर भेदत खाडीखालून बोगदा निघणार; भल्यामोठ्या यंत्रानं कुठं तयार होणार 'बुलेट ट्रेन'चा भुयारी मार्ग?

Mumbai Ahemadabad Bullet Train : मागील दशकभराच्या काळामध्ये अनेक मोठे प्रकल्प मुंबईकरांच्या सेवेत आले. काही प्रकल्प अद्यापही प्रस्तावित असून, त्या प्रकल्पांच्या दृष्टीनं विविध कामंही प्रगतीपथावर असल्याचं पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 23, 2026, 04:16 PM IST
Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: भारत देश विकासाच्या मार्गावर अतिप्रचंड वेगानं पुढे जात असतानाच आता या वेगात भर पडणार आहे ती म्हणजे बुलेट ट्रेनची. देशातील पहिलीवहिली बुलेट ट्रेन काही कालावधीतच नागरिकांच्या सेवेत रुजू होणार असून, मुंबई ते अहमदाहबाद असा या ट्रेनचा मार्ग असेल. याच बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील अतिशय महत्त्वाच्या अशा भूमिगत भागांसाठीचं खोदकाम येत्या काळात सुरू होणार असून, एकंदर कामाला दिला जाणारा वेग पाहता हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत नारिकांना सुपूर्द करण्याचाच प्रशासनाचा मानस असल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीच्या भुयारी मार्गाच्या खोदकामासाठी लागणाऱ्या दोन टनल बोरिंग यंत्रणा जवाहरलाल बंदरात दाखल झाल्या असून, मागील काही काळापासून चीनमधील मालवाहतुकीत उद्भवलेल्या अडथळ्यामुळं ही यंत्र काही महिन्यांपासून रखडली होती. यापैकी पहिल्या टनल बोरिंग मशिनचा काही भाग 2025 मध्ये सप्टेंबर महिन्यातच मुंबईत दाखल झाला होता. मात्र पुढं निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळं प्रक्रिया लांबली आणि खोदकामासही विलंब झाला. 

अधिकृत माहितीनुसार मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला ही यंत्रण चीनमधून निघून चेन्नईत पोहोचला. ज्यानंतर पुढं 18 मार्चला चेन्नईतून हा प्रवास मुंबई रोखानं सुरू होत 23 मार्चला संपला. खोदकामातील महत्त्वाची ही यंत्र दाखल होताच जोडकाम करत त्यांची चाचणी पार पडेल. ज्यानंतर पुढील तीन महिने मुंबईतील वांद्रे कुर्ला संकुल अर्थात बीकेसी ते शिळफाटा या साधारण 20.37 किमी अंतरासाठी खोदकाम सुरू होईल. बुलेट ट्रेनचा हा मार्ग भूमिगत असेल ज्यामध्ये 7 किमी अंतराचा बोगदा ठाण्याच्या खाडीखालून जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. गरज भासल्यास या कामासाठी खोदकाम करणारं तिसरं यंत्रही मागवण्यात येईल. 

कसा असेल भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेनचा मार्ग? 

भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई- अहमदाबाद मार्गावर ताशी 320 किमी इतक्या प्रचंड वेगानं धावेल. एकूण 508 किमी अंतराचा हा मार्ग असेल. जिथं भुयारी बोगदे भूपृष्ठापासून 25 ते 65 मीटर खाली असतील तर, शिळफाटा भागात पारसिक डोंगराखाली असणारा बोगदा 114 मीटर खोलवर असेल. बीकेसी ते शिळफाटा या एकाच भूमिगत मार्गात अप आणि डाऊन अशा दोन्ही मार्गिका असतील. य़ा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पानंतर देशात 7 बुलेट ट्रेन प्रकल्प आणण्याची योजना असून त्यातील एक मार्ग मुंबई- पुणे असाही असणार आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

