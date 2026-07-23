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6 तासांचा प्रवास दोन तासांत, 12 स्थानके...; बुलेट ट्रेन कधी धावणार, तारीख आली समोर

बुलेट ट्रेनच्या विद्युतीकरणाला सुरुवात झाली असून सुरत-बिलीमोरादरम्यान ओएचईचे काम सुरू आहे. तसंच, बुलेट ट्रेन कधी सुरू होणार, याची माहिती समोर आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 23, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:52 PM IST
6 तासांचा प्रवास दोन तासांत, 12 स्थानके...; बुलेट ट्रेन कधी धावणार, तारीख आली समोर

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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