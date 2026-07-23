6 तासांचा प्रवास दोन तासांत, 12 स्थानके...; बुलेट ट्रेन कधी धावणार, तारीख आली समोर

भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन लवकरच रुळांवर धावणार आहे. बुलेट ट्रेनच्या लाँचची तारीखदेखील ठरवण्यात आली आहे. भारतातील दोन महत्त्वपूर्ण शहरांना ही बुलेट ट्रेन जोडणार आहे. बुलेट ट्रेनच्या कामाचा एक महत्त्वाच्या टप्पाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पात विद्युतीकरण सुरू केले असून, सध्या गुजरातमधील सुरत-बिलीमोरा या विभागात ओव्हरहेड ईलेक्ट्रिफिकेशन उभारणीचे काम सुरू झाले आहे.
मुंबई-अहमदाबाद 508 किलोमीटर लांबीच्या बुलेट ट्रेन मार्गावर भारतात प्रथमच 2025 केव्ही अर्थात 25,000 व्होल्टची ओव्हरहेड ट्रॅक्शन सिस्टीम उभारली जात आहे. ताशी 320 किलोमीटर वेगाने धावणाऱ्या ट्रेनसाठी
अखंड, स्थिर व सुरक्षित वीजपुरवठा करण्यासाठी ही प्रणाली विकसित केली.
राष्ट्रीय वीज ग्रीडमधून तीज विशेष श्रीड सबस्टेशनमार्फत 14 ट्रॅक्शन सबस्टेशनपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. त्यापैकी पाच महाराष्ट्रात (मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर आणि ठाणे डेपो), तर नऊ गुजरातमध्ये (वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरुच, वडोदरा, आनंद, महेमदाबाद, अहमदाबाद आणि साबरमती डेपो) उभारले जातील. मार्गावर 31 स्विचिंग पोस्ट उभारणार असून, कोणताही तांत्रिक बिघाड झाल्यास संबंधित विभागातील वीजपुरवठा तातडीने वेगळा करता येईल.
या प्रकल्पासाठी लागणारे ट्रान्सफॉर्मर, क्रॉस आर्म, ग्राउंड वायर, प्रोटेक्शन वायर, फीडर वायर, तसेच ट्रॅक्शन पॉवर व इलेक्ट्रो मेकॅनिकल प्रणालीतील महत्त्वाचे घटक आता भारतातच तयार होत आहेत. त्यामुळे देशातील उद्योगांना अत्याधुनिक हायस्पीड रेल्वे तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल.
मुंबई-अहमदाबाददरम्यान धावणाऱ्या हाय स्पीड रेल्वे तब्बल 12 स्थानकांत धावणार आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्प महाराष्ट्र,गुजरात आणि दादरा आणि नगर हवेलीतून 508 किमीपर्यंत पसरलेला आहे. या दरम्यान 12 प्रमुख स्थानकांत बुलेट ट्रेन थांबणार आहे. यात मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, व़डोदरा, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती ही स्थानके आहेत.
बुलेट ट्रेन 320 किमी प्रति तास वेगाने धावणार आहे. तर अहमदाबाद हून मुंबईला यायला 6 तास लागतात. मात्र बुलेट ट्रेनने अवघ्या 2 तासांत पोहोचता येणार आहे. यामुळं प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे. तसंच, बुलेट ट्रेन साधारणपणे 15 ऑगस्ट 2027 पर्यंत सुरू होण्याची शक्यता आहे.