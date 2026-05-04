मुंबई विमानतळावर एकच गोंधळ, विमानाच्या शौचालयात जे सापडलं ते पाहून पोलिसांसह सीमाशुल्क विभागाचे अधिकारी चक्रावले

Mumbai News : मुंबई विमानतळावरील सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांनी एक मोठी कारवाई करत तस्करीची अनेक प्रकरणाचा पदाफार्श केला आहे. मुंबई सीमाशुल्क विभाग-3 च्या अधिकाऱ्यांनी 1 आणि 2 मे 2026 रोजी तपासणी मोहीम हाती घेतली होती. या मोहीमतर्गंत लाखोंचा माल जप्त करण्यात आला. धक्कादायक म्हणजे दोन प्रवाशांकडून 84.37 लाख रुपये किमतीचा माल आणि सिगारेट जप्त करण्यात आला. या कारवाईत इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, सौंदर्यप्रसाधने, सिगारेट आणि सोन्याच्या तस्करी होत असल्याचा धक्कादायक प्रकरा समोर आला. या कारवाईनंतर मुंबई विमानतळावर एकच खळबळ माजली.
एका प्रकरणात तर सीमाशुल्क विभागाचे अधिकाऱ्यांना गुप्त माहिती मिळाली. त्या आधारे दुबईहून स्पाईसजेटच्या ओएसजी-5114 या विमानातील शौचालयात जे दिसलं त्यानंतर पोलिसांसह सीमाशुल्क विभागाचे अधिकारी चक्रावले. एका प्रवाशाकडून 24-कॅरेटचे 695 ग्रॅम कच्चे सोने जप्त केलं. या सोन्याचे मूल्य अंदाजे 95.32 लाख रुपये असल्याचा अंदाज मुंबई सीमाशुल्क विभागाने सांगितला आहे. मुंबई सीमाशुल्क विभागाने त्या प्रवाशाला अटक केली असून पुढील चौकशी करण्यात येत आहे.