मुंबई विमानतळावर एकच गोंधळ, विमानाच्या शौचालयात जे सापडलं ते पाहून पोलिसांसह सीमाशुल्क विभागाचे अधिकारी चक्रावले

Mumbai News : मुंबई विमानतळावर एकच गोंधळ, जेव्हा दुबईहून आलेल्या विमानाच्या शौचालयात जे सापडलं त्यानंतर पोलिसांसह सीमाशुल्क विभागाचे अधिकारीही चक्रावले. 

नेहा चौधरी | Updated: May 4, 2026, 05:03 PM IST
मुंबई विमानतळावर एकच गोंधळ (AI PHOTO)

Mumbai News : मुंबई विमानतळावरील सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांनी एक मोठी कारवाई करत तस्करीची अनेक प्रकरणाचा पदाफार्श केला आहे. मुंबई सीमाशुल्क विभाग-3 च्या अधिकाऱ्यांनी 1 आणि 2 मे 2026 रोजी तपासणी मोहीम हाती घेतली होती. या मोहीमतर्गंत लाखोंचा माल जप्त करण्यात आला. धक्कादायक म्हणजे दोन प्रवाशांकडून 84.37 लाख रुपये किमतीचा माल आणि सिगारेट जप्त करण्यात आला. या कारवाईत इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, सौंदर्यप्रसाधने, सिगारेट आणि सोन्याच्या तस्करी होत असल्याचा धक्कादायक प्रकरा समोर आला. या कारवाईनंतर मुंबई विमानतळावर एकच खळबळ माजली. 

एका प्रकरणात तर सीमाशुल्क विभागाचे अधिकाऱ्यांना गुप्त माहिती मिळाली. त्या आधारे दुबईहून स्पाईसजेटच्या ओएसजी-5114 या विमानातील शौचालयात जे दिसलं त्यानंतर पोलिसांसह सीमाशुल्क विभागाचे अधिकारी चक्रावले. एका प्रवाशाकडून 24-कॅरेटचे 695 ग्रॅम कच्चे सोने जप्त केलं. या सोन्याचे मूल्य अंदाजे 95.32 लाख रुपये असल्याचा अंदाज मुंबई सीमाशुल्क विभागाने सांगितला आहे. मुंबई सीमाशुल्क विभागाने त्या प्रवाशाला अटक केली असून पुढील चौकशी करण्यात येत आहे.  

 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

