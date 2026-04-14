English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • मुंबई बातम्या
Andheri Drugs Racket: घराचं भाडं 13 हजार, भाडेकरुचं उत्पन्न 30 कोटी; मुंबईतलं ड्रग्ज रॅकेट नेमकं कसं आलं उघडकीस?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 14, 2026, 06:51 PM IST
Mumbai Andheri Drug Case: मुंबई पोलिसांच्या खार विभागाने गस्त घालताना एका संशयास्पद व्यक्तीला अटक केली. त्यातून महत्वाची माहिती उघड झाली. अंधेरीतील सहार रोडवरील भास्कर चाळीत 13 हजार रुपये भाड्याच्या एका छोट्या खोलीत सिंथेटिक ड्रग्ज म्हणजेच एमडी बनवण्याची गुप्त फॅक्टरी चालवली जात होती. या फॅक्टरीतून दरमहा 25 ते 30 कोटी रुपयांचे ड्रग्ज तयार होत होते. पोलिसांनी छापा टाकून संपूर्ण कारखाना जप्त केला. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

गुजरातमधील फरार गुन्हेगार मुंबईत सक्रिय

आरोपी मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इलियास शेख हा गुजरात पोलिसांच्या ताब्यातून 2023 मध्ये पॅरोलवर बाहेर आला आणि लगेच फरार झाला. त्याने मुंबईत सांताक्रूज पूर्वेतील गोळीबार नगर येथे पत्नीसोबत राहताना अंधेरीत वेगळी खोली घेतली. पोलिसांच्या नजरेत न येण्यासाठी हा वेगळा बेस तयार केला होता. त्याच्यावर आधीच 15 हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत.

साध्या सेटअपमधून प्रचंड उत्पादन

खोलीत फारसे काही नव्हते. फक्त काही रसायने, छोटी यंत्रे आणि साहित्य. तरीही आरिफ याने याच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात एमडी ड्रग्ज तयार करण्याची यंत्रणा उभी केली होती. तो स्थानिक भागात विक्री टाळत होता. फक्त बाहेरील नेटवर्कद्वारे पुरवठा करत होता, अशी माहिती समोर आली आहे. 

पत्नी ठेवायची पैशांचा हिशोब

आरिफची पत्नी नसरीन ड्रग्ज विक्रीचे पैसे मोजत होती. तिच्या बँक खात्यात २६ लाख रुपये जमा झाले होते. पोलिसांनी ते खाते गोठवले आहे. पत्नीला देखील चौकशीत सामील करण्यात येत आहे. या जोडीने घर-कुटुंब सांभाळत ड्रग्ज व्यवसाय चालवला होता, अशी माहिती पोलिसांना मिळाली. 

साथीदारांनाही अटक

आरिफचा मुख्य साथीदार रिजवान अहमद लियाकत अली याला उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड येथून अटक करण्यात आली. त्यानेही या कारखान्यात मदत केली होती. पोलिसांनी खोलीतून १५.४४ ग्रॅम तयार एमडी ड्रग्ज, मोबाइल, रसायने आणि उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत. 

खार पोलिसांची तत्परता

खार पोलिसांच्या सातत्यपूर्ण गस्तीमुळे आरोपी संशयास्पद अवस्थेत सापडला. त्याने सुरुवातीला काही सांगितले नाही, पण चौकशीत संपूर्ण रॅकेट उघड झाले. अंधेरीतील खोलीवर तातडीने छापा टाकण्यात आला. यामुळे मुंबई पोलिसांची कामगिरी सराहनीय ठरली आहे.

सुरक्षा यंत्रणेवर मोठा प्रश्न

गुजरातमधून 10 वर्षांची शिक्षा भोगणारा आरोपी मुंबईत तीन वर्षे मुक्तपणे ड्रग्ज कारखाना चालवत होता. यामुळे पोलिस आणि सुरक्षा यंत्रणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मुंबई पोलिस आता संपूर्ण सप्लाय चेन, इतर साथीदार आणि नेटवर्कचा शोध घेत आहेत. या प्रकरणाने मुंबईतील ड्रग्ज तस्करीच्या नव्या धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
AndheriMumbaidrugscrimeMumbai Crime

