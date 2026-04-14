Andheri Drugs Racket: घराचं भाडं 13 हजार, भाडेकरुचं उत्पन्न 30 कोटी; मुंबईतलं ड्रग्ज रॅकेट नेमकं कसं आलं उघडकीस?

Mumbai Andheri Drug Case: मुंबई पोलिसांच्या खार विभागाने गस्त घालताना एका संशयास्पद व्यक्तीला अटक केली. त्यातून महत्वाची माहिती उघड झाली. अंधेरीतील सहार रोडवरील भास्कर चाळीत 13 हजार रुपये भाड्याच्या एका छोट्या खोलीत सिंथेटिक ड्रग्ज म्हणजेच एमडी बनवण्याची गुप्त फॅक्टरी चालवली जात होती. या फॅक्टरीतून दरमहा 25 ते 30 कोटी रुपयांचे ड्रग्ज तयार होत होते. पोलिसांनी छापा टाकून संपूर्ण कारखाना जप्त केला. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
आरोपी मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इलियास शेख हा गुजरात पोलिसांच्या ताब्यातून 2023 मध्ये पॅरोलवर बाहेर आला आणि लगेच फरार झाला. त्याने मुंबईत सांताक्रूज पूर्वेतील गोळीबार नगर येथे पत्नीसोबत राहताना अंधेरीत वेगळी खोली घेतली. पोलिसांच्या नजरेत न येण्यासाठी हा वेगळा बेस तयार केला होता. त्याच्यावर आधीच 15 हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत.
खोलीत फारसे काही नव्हते. फक्त काही रसायने, छोटी यंत्रे आणि साहित्य. तरीही आरिफ याने याच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात एमडी ड्रग्ज तयार करण्याची यंत्रणा उभी केली होती. तो स्थानिक भागात विक्री टाळत होता. फक्त बाहेरील नेटवर्कद्वारे पुरवठा करत होता, अशी माहिती समोर आली आहे.
आरिफची पत्नी नसरीन ड्रग्ज विक्रीचे पैसे मोजत होती. तिच्या बँक खात्यात २६ लाख रुपये जमा झाले होते. पोलिसांनी ते खाते गोठवले आहे. पत्नीला देखील चौकशीत सामील करण्यात येत आहे. या जोडीने घर-कुटुंब सांभाळत ड्रग्ज व्यवसाय चालवला होता, अशी माहिती पोलिसांना मिळाली.
आरिफचा मुख्य साथीदार रिजवान अहमद लियाकत अली याला उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड येथून अटक करण्यात आली. त्यानेही या कारखान्यात मदत केली होती. पोलिसांनी खोलीतून १५.४४ ग्रॅम तयार एमडी ड्रग्ज, मोबाइल, रसायने आणि उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत.
खार पोलिसांच्या सातत्यपूर्ण गस्तीमुळे आरोपी संशयास्पद अवस्थेत सापडला. त्याने सुरुवातीला काही सांगितले नाही, पण चौकशीत संपूर्ण रॅकेट उघड झाले. अंधेरीतील खोलीवर तातडीने छापा टाकण्यात आला. यामुळे मुंबई पोलिसांची कामगिरी सराहनीय ठरली आहे.
गुजरातमधून 10 वर्षांची शिक्षा भोगणारा आरोपी मुंबईत तीन वर्षे मुक्तपणे ड्रग्ज कारखाना चालवत होता. यामुळे पोलिस आणि सुरक्षा यंत्रणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मुंबई पोलिस आता संपूर्ण सप्लाय चेन, इतर साथीदार आणि नेटवर्कचा शोध घेत आहेत. या प्रकरणाने मुंबईतील ड्रग्ज तस्करीच्या नव्या धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे.