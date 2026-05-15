/मुंबईत अल्पवयीन मुलगी पुस्तकं जमा करण्यासाठी घराबाहेर पडली अन्..., पोलिसांनी 2000 किलोमीटर दूर केलं रेक्स्यू, लग्नासाठी तिला...

Mumbai News : मुंबईतील आरे परिसरमधील अल्पवयीन मुलगी पुस्तकं जमा करण्यासाठी घराबाहेर पडली. त्यानंतर ती घरी आली नाही. पोलिसांनी तिचा शोध सुरु केल्यावर मुंबईपासून 2000 किलोमीटर तिचं जबरदस्ती लग्न करण्यात येत होतं. पोलिसांनी या प्रकरणाचा शोध कसा लावला पाहूयात.
Mumbai Crime News : मुंबईतील आरे परिसरातून एक 17 वर्षांची अल्पवयीन मुलगी अचानक गायब झाली. ती घरातून पुस्तकं देण्यासाठी बाहेर पडली आणि ती घरीच परतली नाही. त्यानंतर पालकांनी आरे पोलिसांना मुलगी बेपत्ता असल्याची तक्रार केली होती. पोलिसांनी या मुलाची शोध लावल्यानंतर धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तांत्रिक तपास, सीसीटीव्ही फुटेज आणि मोबाईल लोकेशनवरून त्या मुलीचा शोध लावण्यात आला. पोलिसांनी मुलीला तिच्या कुटुंबाकडे सुखरूप सोपवण्यात आला.
मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईतील सारिपुत नगर परिसरातील 17 वर्षांय मुलगी 20 एप्रिल 2026 रोजी बेपत्ता झाली. कुटुंबियांनी सांगितलं की, ती जवळच्या बीएमसी शाळेत पुस्तकं जमा करण्यासाठी घरातून बाहेर गेली होती. पण परत आली नाही. कुटुंबीयांनी परिसरात तिचा कसून शोध घेतला. पण तिचा कोणताही मागमूस लागला नाही. त्यानंतर आरे पोलीस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली.
मुंबई पोलिसांनी त्वरीत शोधाशोध सुरु केली. उपनिरीक्षक सचिन पाचन आणि त्यांच्या पथकाला तपासाला सुरुवात केली. पथकाने परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल लोकेशन आणि कॉल डिटेल रेकॉर्ड तपासले. तपासात असे उघड झालंय की, मुलीच्या मोबाईल फोनचे लोकेशन सुरुवातीला दिल्लीत दिसून आलं. त्यानंतर पुढील तपास सुरु झाला.
यानंतर, आरे पोलिसांचे पथक तात्काळ दिल्लीत गेलं. तिथल्या स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने त्यांनी पुढील तपास करायला सुरु केली. त्यावेळी तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली, मूळचा बिहारमधील समस्तीपूर जिल्ह्यातील एका व्यक्ती अल्पवयीन मुलीला आपल्यासोबत बिहारला घेऊन आला होता. तो एका किरणा दुकानात काम करत होता. त्या माहितीच्या आधारे पोलिसांचं एक पथक बिहारमधील समस्तीपूरला रवाना झालं. इथे स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने त्यांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं. तो अल्पवयीन मुलीशी लग्न करत असताना तिची घटनास्थळावरून सुखरूप सुटका करण्यात आली. त्यानंतर आरोपीला ट्रान्झिट रिमांडवर मुंबईला आणण्यात आलं. अटक केलेल्या आरोपीची ओळख 23 वर्षीय पासवान अशी पटली आहे. त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे त्याला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती.
आरे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रवींद्र पाटील यांनी मुलामुलींना आवाहन केलंय की, इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडियावर मैत्री करताना सावधगिरी बाळगावी. कारण यातून कधीकधी मुलांना धोका निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.