मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री बसणार? ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सीच्या भाडे वाढीचे संकेत, किती होणार दरवाढ?

मुंबईतील ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबईकरांचा रिक्षा- टॅक्सी प्रवास महागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडणार आहे. शहरातील ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सीच्या किमान भाड्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव परिवहन विभागाकडून पुढे येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास प्रवाशांना प्रत्येक प्रवासासाठी सध्यापेक्षा अधिक भाडे मोजावे लागणार आहे. या प्रस्तावानुसार नवे भाड्यामध्ये ऑटो-रिक्षाच्या किमान भाड्यात ₹1 वाढ होणार आहे.
सध्या मुंबईतील काळ्या-पिवळ्या ऑटो-रिक्षांचे किमान भाडे ₹26 आहे. हा प्रस्ताव मंजुर झाल्यास प्रस्तावित दरवाढीनुसार हे भाडे ₹27 होणार आहे. म्हणजेच ऑटो-रिक्षाच्या किमान प्रवासासाठी प्रवाशांना सध्याच्या तुलनेत ₹1 अधिक द्यावे लागणार आहे. ऑटो-रिक्षासोबत मुंबईतील काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीच्या किमान भाड्यातही वाढ प्रस्तावित आहे. सध्या पहिल्या 1.5 किलोमीटरसाठी किमान भाडे ₹31 आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास हे भाडे ₹33 होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार टॅक्सी चालकांच्या संघटनांकडून मात्र यापेक्षा अधिक वाढीची मागणी करण्यात आली आहे. वाढत्या खर्चाचा विचार करून किमान ₹4 भाडेवाढ करावी, अशी मागणी संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
ऑटो-टॅक्सी चालकांच्या संघटनांनी वाढत्या ऑपरेशनल खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
चालक संघटनांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मात्र प्रवासी भाड्यात त्यानुसार बदल झालेला नसल्याने चालकांच्या कमाईवर परिणाम होत आहे.
भाडेवाढीचा प्रस्ताव परिवहन आयुक्तांच्या कार्यालयाकडून मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरण (MMRTA) कडे पाठवला जाण्याची शक्यता आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी या प्रस्तावाचा MMRTA कडून आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सध्या ही प्रस्तावित भाडेवाढ असून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच नवीन दर लागू होतील. दरम्यान, प्रस्तावित भाडेवाढीला प्रवासी संघटनांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील आधीच वाढलेल्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ऑटो-टॅक्सीचे भाडे वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशावर होईल, असा युक्तिवाद प्रवासी संघटनांकडून केला जात आहे.
मुंबईतील अनेक प्रवासी दररोज कामासाठी ऑटो आणि टॅक्सीचा वापर करतात. त्यामुळे किमान भाड्यातील छोटी वाढदेखील नियमित प्रवाशांच्या मासिक प्रवास खर्चात भर घालू शकते. ऑटो-टॅक्सी चालकांच्या वाढत्या खर्चाचा विचार करून भाडेवाढ आवश्यक आहे का, तसेच प्रवाशांवर किती आर्थिक भार पडेल, याचा विचार करून MMRTA कडून प्रस्तावाचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे ऑटोचे किमान भाडे ₹26 वरून ₹27 आणि टॅक्सीचे किमान भाडे ₹31 वरून ₹33 करण्याचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात मंजूर होतो का, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.