खरे नशिबवान... मुंबईत 864 जणांना Free मध्ये मिळाला 2 Bhk फ्लॅट! आधीच्या घरांपेक्षा तिप्पट मोठी घरं

Mumbai Home Project CM Fadnavis To Hand Over Keys: मुंबईमधील 864 कुटुंबांचं आज स्वत:च्या हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे. विशेष म्हणजे अनेक पिढ्या 160 ते 180 स्वेअर फुटांच्या घरात राहणाऱ्या या कुटुंबांच्या हाती आज चक्क 2 बीएचकेच्या चाव्या पडणार आहे. विशेष म्हणजे या सर्व कुटुंबांना हे वन रुम किचनवरुन थेट टू बीएचके अपग्रेड मोफत करुन देण्यात आलं आहे आणि ते ही राज्य सरकारकडून! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या कुटुंबांना आज त्यांच्या नव्या घराच्या चाव्या दिल्या जाणार आहे. नेमका हा प्रकल्प काय आहे आणि कुठे आहेत ही घरं पाहूयात...
मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत आज नव्या घरांच्या चाव्यांचं वाटप केलं जाणार आहे. नायगावमधल्या बीबीडी चाळीच्या रहिवाशांना आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नवीन घरांच्या चाव्यांचं वाटप होणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संकुलातील 864 पुनर्वसन केलेल्या घरमालकांना चाव्या प्रातिनिधिक स्वरूपात वितरित करण्यात येणार आहेत. नरीमन पॉइंट येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये सकाळी 10 वाजता हा चावी वाटप सोहळा पार पडणार आहे.
आज नायगावमधील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतील पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरलेल्या 864 रहिवाशांना घरांचा ताबा मिळणार आहे. यामधील 423 घरं पोलिस कर्मचारी, निवृत्त पोलिस आणि त्यांच्या वारसांची आहेत. हे रहिवासी पूर्वी 160 ते 180 चौरस फुटांच्या छोट्या खोल्यांमध्ये राहायचे. आता त्यांना 500 स्वेअर फुटांचा कार्पेट एरिया असलेल्या आधुनिक 2 बीएचके घरं दिली जाणार आहेत.
नायगाव बीडीडी चाळींमध्ये 42 चाळी असून, 3344 भाडेकरू आहेत. म्हाडाच्या (MHADA) माध्यमातून राबवण्यात आलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पात 23 मजल्यांच्या 20 पुनर्वसन केलेले टॉवर उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पात 65% जागा पुनर्वसनासाठी वापरली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात 1401 रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार आहे. या 20 पैकी 5 इमारती उभारुन तयार आहेत. अन्य 15 इमारतींचं काम सुरु असून त्यामधील काम अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पामधील उर्वरित 537 घरं एप्रिल 2026 पर्यंत बांधून पूर्ण होतील.
हा प्रकल्प मुंबईतील वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव येथील एकूण 195 चाळींचा समावेश आहे. ज्यात 15,593 रहिवाशांचे पुनर्वसन होत आहे. पूर्वीच्या जुन्या आणि असुरक्षित चाळींऐवजी आधुनिक सोयींनी युक्त आणि मोठी घरं नवीन इमारतीत स्थानिक रहिवाशांना मिळत असल्याने हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.