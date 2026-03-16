English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
खरे नशिबवान... मुंबईत 864 जणांना Free मध्ये मिळाला 2 Bhk फ्लॅट! आधीच्या घरांपेक्षा तिप्पट मोठी घरं

Mumbai Home Project CM Fadnavis To Hand Over Keys: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज या कुटुंबांना चाव्यांचं वाटप केलं जाणार आहे. नेमका हा प्रकल्प कोणता आणि का या लोकांना मोठी घरं देण्यात आली आहेत जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 16, 2026, 07:58 AM IST
अनेक पिढ्या छोट्या घरांमध्ये राहिल्यानंतर आता मिळालं मोठं घर (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडीयावरुन साभार)

Mumbai Home Project CM Fadnavis To Hand Over Keys:  मुंबईमधील 864 कुटुंबांचं आज स्वत:च्या हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे. विशेष म्हणजे अनेक पिढ्या 160 ते 180 स्वेअर फुटांच्या घरात राहणाऱ्या या कुटुंबांच्या हाती आज चक्क 2 बीएचकेच्या चाव्या पडणार आहे. विशेष म्हणजे या सर्व कुटुंबांना हे वन रुम किचनवरुन थेट टू बीएचके अपग्रेड मोफत करुन देण्यात आलं आहे आणि ते ही राज्य सरकारकडून! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या कुटुंबांना आज त्यांच्या नव्या घराच्या चाव्या दिल्या जाणार आहे. नेमका हा प्रकल्प काय आहे आणि कुठे आहेत ही घरं पाहूयात...

Add Zee News as a Preferred Source

आज दिल्या जाणाऱ्या घरांच्या चाव्या

मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत आज नव्या घरांच्या चाव्यांचं वाटप केलं जाणार आहे. नायगावमधल्या बीबीडी चाळीच्या रहिवाशांना आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नवीन घरांच्या चाव्यांचं वाटप होणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संकुलातील 864 पुनर्वसन केलेल्या घरमालकांना चाव्या प्रातिनिधिक स्वरूपात वितरित करण्यात येणार आहेत. नरीमन पॉइंट येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये सकाळी 10 वाजता हा चावी वाटप सोहळा पार पडणार आहे. 

लाभार्थ्यांमध्ये पोलिसांचा समावेश

आज नायगावमधील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतील पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरलेल्या 864 रहिवाशांना घरांचा ताबा मिळणार आहे. यामधील 423 घरं पोलिस कर्मचारी, निवृत्त पोलिस आणि त्यांच्या वारसांची आहेत. हे रहिवासी पूर्वी 160 ते 180 चौरस फुटांच्या छोट्या खोल्यांमध्ये राहायचे. आता त्यांना 500 स्वेअर फुटांचा कार्पेट एरिया असलेल्या आधुनिक 2 बीएचके घरं दिली जाणार आहेत. 

नेमका हा संपूर्ण प्रकल्प आहे तरी काय?

नायगाव बीडीडी चाळींमध्ये 42 चाळी असून, 3344 भाडेकरू आहेत. म्हाडाच्या (MHADA) माध्यमातून राबवण्यात आलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पात 23 मजल्यांच्या 20 पुनर्वसन केलेले टॉवर उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पात 65% जागा पुनर्वसनासाठी वापरली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात 1401 रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार आहे. या 20 पैकी 5 इमारती उभारुन तयार आहेत. अन्य 15 इमारतींचं काम सुरु असून त्यामधील काम अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पामधील उर्वरित 537 घरं एप्रिल 2026 पर्यंत बांधून पूर्ण होतील. 

आधुनिक इमारती, मोठी घरं

हा प्रकल्प मुंबईतील वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव येथील एकूण 195 चाळींचा समावेश आहे. ज्यात 15,593 रहिवाशांचे पुनर्वसन होत आहे. पूर्वीच्या जुन्या आणि असुरक्षित चाळींऐवजी आधुनिक सोयींनी युक्त आणि मोठी घरं नवीन इमारतीत स्थानिक रहिवाशांना मिळत असल्याने हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
MumbaiBDD ChawlRedevelopmentprojectkey hand over

