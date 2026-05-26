मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यांबद्दल राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, 'या' समुद्र किनाऱ्यावर जाण्यास नागरिकांना मनाई

Mumbai News : उन्हाळा असो किंवा पावसाळा मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांची खूप गर्दी पाहिला मिळते. अशात अनेक वेळा पर्यटकांच्या चुकीमुळे ते जीव गमावून बसतात. त्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यांबद्दल राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
Mumbai News : सोमवारी मालाडमधील आक्सा चौपाटीवर फिरण्यासाठी आलेल्या तरुणाचा समुद्रात बुडून दुदैवी मृत्यू झाल्याची घटना ताजी आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर अशा घटना होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अशातच राज्य सरकारने मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यांबद्दल मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत एकूण 12 समुद्र किनारे असून टाटा गार्डन समुद्र किनारा हा खासगी आहे. हा राजभवनाजवळ असल्यामुळे या समुद्र किनाऱ्यावर जाण्यास नागरिकांना मनाई आहे. तसंच वाळकेश्वर, वरळी, माहीम, वांद्रे ते खार, मनोरी, मार्वे इथल्या समुद्र किनारे असुरक्षित खडकाळ आणि सांडपाणी सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे इथेदेखील पर्यटकांना जाण्यास बंदी आहे. उर्वरित समुद्र किनारे म्हणजेच गिरगाव, दादर, वर्सोवा, जुहू, आक्सा आणि गोराई या समुद्र किनाऱ्यांवर पर्यटक जाऊ शकतात.
त्यासोबत या समुद्र किनाऱ्यांच्या सुरक्षेबद्दल राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. समुद्रावरील जीवरक्षकांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. सुरक्षेसाठी जीवरक्षकांची सेवा पुरवण्याचे कंत्राट संपून एक वर्ष झाले आहे. त्यामुळे मुंबई अग्निशमन दलाने आता नव्या कंत्राटासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केलीय. पावसाळा तोंडावर असताना याबाबतचा प्रस्ताव अग्निशमन दलाने स्थायी समितीसमोर मांडला आहे. दरम्यान, नवीन कंत्राटात जीवरक्षकांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.