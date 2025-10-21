मुंबईकरांनो, तुम्ही राहताय जगातील दुसऱ्या सर्वाधिक प्रदूषित शहरात, जाणून घ्या तुमच्या विभागातील हवेची गुणवत्ता!

Mumbai Air Pollution: देशभरात दिवाळीचा मोठा उत्साह पाहायला मिळतोय. नवीन कपडे, फराळासोबत फटाक्यांची आतिषबाजीदेखील दिसतेय. पण दिवाळीच्या रंगीबेरंगी आनंदाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांसाठी धक्कादायक बातमी समोर आलीय. मुंबईतील वातावरणात धुराचे प्रमाण अचानक वाढलंय. आधीच शहरात बांधकामामुळे वाढलेले प्रदूषण आणि आता त्यात फटाक्यांच्या धुराची भर पडलीय. मुंबईकर सध्या जगातील दुसऱ्या सर्वाधिक प्रदूषित शहरात राहतायत. मुंबईतील कोणत्या विभागात किती एअर क्वालिटी इंडेक्स आहे? जाणून घेऊया.
फटक्यांमुळे मुंबईतील हवा विषारी होत गेली. शहरभरातील प्रदूषण पातळी 'अत्यंत नाजूक' टप्प्यात पोहोचलीय. ज्यामुळे मुंबई जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरलंय. एक्यूआय इंडेक्सनुसार, संपूर्ण मुंबईचा सरासरी निर्देशांक 187 पर्यंत गेला, जो आरोग्यासाठी धोकादायक आहे.
वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) भागात हवेची गुणवत्ता सर्वाधिक बिघडली. येथील एक्यूआय 334 अंकांवर पोहोचला, जो 'गंभीर' श्रेणीत मोडतो. व्यावसायिक हब असलेल्या या भागात धुर आणि कणांचे प्रमाण इतके वाढले की, श्वसनमार्गाच्या समस्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. फटाक्यांव्यतिरिक्त, वाहनांची गर्दी आणि बांधकाम साहित्यानेही प्रदूषण वाढवले.
मुंबईच्या विविध विभागांत प्रदूषणाची तीव्रता बदलताना दिसतेय. वांद्रे (178), वांद्रे पूर्व (170), बोरिवली पूर्व (156), चकला अंधेरी पूर्व (168), छत्रपती शिवाजी विमानतळ (199), कुलाबा (170०), देवनार (१८३), जुहू (154), कांदिवली पूर्व (१६५), कुर्ला (156-160), मालाड (197), माझगाव (196), नेव्ही नगर कुलाबा (247), पवई (१७९), वरळी (२०४), सायन (१६५) यांसारख्या भागांत एक्यूआय 150 ते 200 च्या दरम्यान नोंदला गेला. हे सर्व विभाग 'खराब ते अत्यंत खराब' श्रेणीत आहेत. ज्यामुळे लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.
फटाक्यांतून बाहेर पडणाऱ्या सूक्ष्म कणांमुळे (पीएम 2.5 आणि पीएम 10) हवा दूषित झालीय. हिवाळ्याच्या सुरुवातीला वाऱ्याची गती मंदावल्याने धुर अडकून पडलाय.
मुंबईत हवा प्रदूषण वाढल्याने मास्क घालणे, घरात राहणे आणि खिडक्या बंद ठेवण्याचा सल्ला दिला जातोय. महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रणासाठी पावले उचलली आहेत. असे असले तरी नागरिकांचा सहभागही तितकाच महत्वाचा आहे. दरवर्षी दिवाळीला प्रदूषणाची पुनरावृत्ती होत असल्याने, पर्यावरणपूरक फटाक्यांचा वापर आणि वृक्षारोपणासारख्या उपायांना गती देण्याची गरज आहे. प्रदूषणामुळे श्वसनरोगांच्या रुग्णसंख्येत वाढ होण्याची शक्यता आरोग्य विभागाने वर्तवली आहे. सांगितले. नागरिकांनी जबाबदारीने वागून शहराच्या हवेला स्वच्छ करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
