Marathi News
मुंबईकरांनो, तुम्ही राहताय जगातील दुसऱ्या सर्वाधिक प्रदूषित शहरात, जाणून घ्या तुमच्या विभागातील हवेची गुणवत्ता!

Mumbai Air Pollution: फटक्यांमुळे मुंबईतील हवा विषारी होत गेली असून शहरभरातील प्रदूषण पातळी 'अत्यंत नाजूक' टप्प्यात पोहोचलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 21, 2025, 03:58 PM IST
मुंबईतील प्रदूषण पातळी

Mumbai Air Pollution: देशभरात दिवाळीचा मोठा उत्साह पाहायला मिळतोय. नवीन कपडे, फराळासोबत फटाक्यांची आतिषबाजीदेखील दिसतेय. पण दिवाळीच्या रंगीबेरंगी आनंदाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांसाठी धक्कादायक बातमी समोर आलीय. मुंबईतील वातावरणात धुराचे प्रमाण अचानक वाढलंय. आधीच शहरात बांधकामामुळे वाढलेले प्रदूषण आणि आता त्यात फटाक्यांच्या धुराची भर पडलीय.  मुंबईकर सध्या जगातील दुसऱ्या सर्वाधिक प्रदूषित शहरात राहतायत. मुंबईतील कोणत्या विभागात किती एअर क्वालिटी इंडेक्स आहे? जाणून घेऊया. 

फटक्यांमुळे मुंबईतील हवा विषारी होत गेली. शहरभरातील प्रदूषण पातळी 'अत्यंत नाजूक' टप्प्यात पोहोचलीय. ज्यामुळे मुंबई जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरलंय. एक्यूआय इंडेक्सनुसार, संपूर्ण मुंबईचा सरासरी निर्देशांक 187 पर्यंत गेला, जो आरोग्यासाठी धोकादायक आहे.

बीकेसीचा विक्रमी रेकॉर्ड

वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) भागात हवेची गुणवत्ता सर्वाधिक बिघडली. येथील एक्यूआय 334 अंकांवर पोहोचला, जो 'गंभीर' श्रेणीत मोडतो. व्यावसायिक हब असलेल्या या भागात धुर आणि कणांचे प्रमाण इतके वाढले की, श्वसनमार्गाच्या समस्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. फटाक्यांव्यतिरिक्त, वाहनांची गर्दी आणि बांधकाम साहित्यानेही प्रदूषण वाढवले.

कोणत्या भागात किती प्रदूषण?

मुंबईच्या विविध विभागांत प्रदूषणाची तीव्रता बदलताना दिसतेय. वांद्रे (178), वांद्रे पूर्व (170), बोरिवली पूर्व (156), चकला अंधेरी पूर्व (168), छत्रपती शिवाजी विमानतळ (199), कुलाबा (170०), देवनार (१८३), जुहू (154), कांदिवली पूर्व (१६५), कुर्ला (156-160), मालाड (197), माझगाव (196), नेव्ही नगर कुलाबा (247), पवई (१७९), वरळी (२०४), सायन (१६५) यांसारख्या भागांत एक्यूआय 150 ते 200 च्या दरम्यान नोंदला गेला. हे सर्व विभाग 'खराब ते अत्यंत खराब' श्रेणीत आहेत. ज्यामुळे लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.

प्रदूषण वाढीची प्रमुख कारणे काय?

फटाक्यांतून बाहेर पडणाऱ्या सूक्ष्म कणांमुळे (पीएम 2.5 आणि पीएम 10) हवा दूषित झालीय. हिवाळ्याच्या सुरुवातीला वाऱ्याची गती मंदावल्याने धुर अडकून पडलाय. 

कशी घ्याल काळजी?

मुंबईत हवा प्रदूषण वाढल्याने मास्क घालणे, घरात राहणे आणि खिडक्या बंद ठेवण्याचा सल्ला दिला जातोय. महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रणासाठी पावले उचलली आहेत. असे असले तरी नागरिकांचा सहभागही तितकाच महत्वाचा आहे. दरवर्षी दिवाळीला प्रदूषणाची पुनरावृत्ती होत असल्याने, पर्यावरणपूरक फटाक्यांचा वापर आणि वृक्षारोपणासारख्या उपायांना गती देण्याची गरज आहे. प्रदूषणामुळे श्वसनरोगांच्या रुग्णसंख्येत वाढ होण्याची शक्यता आरोग्य विभागाने वर्तवली आहे. सांगितले. नागरिकांनी जबाबदारीने वागून शहराच्या हवेला स्वच्छ करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

FAQ

प्रश्न: मुंबईतील हवेची गुणवत्ता का बिघडली आणि त्याचा परिणाम काय झाला?

उत्तर: दिवाळीच्या काळात बेकायदा फटाक्यांच्या वापरामुळे मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता 'अत्यंत खराब' श्रेणीत गेली. शहराचा सरासरी हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) १८७ नोंदला गेला, तर वांद्रे-कुर्ला संकुलात (बीकेसी) तो ३३४ पर्यंत पोहोचला. यामुळे मुंबई जगातील दुसरे सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरले, ज्याचा श्वसनमार्गाच्या समस्यांवर परिणाम होऊ शकतो.

प्रश्न: मुंबईच्या कोणत्या भागात प्रदूषणाची पातळी सर्वाधिक होती?

उत्तर: वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथे एक्यूआय ३३४ नोंदला गेला, जो सर्वाधिक होता. याशिवाय, नेव्ही नगर कुलाबा (२४७), वरळी (२०४), छत्रपती शिवाजी विमानतळ (१९९), मालाड (१९७), आणि माझगाव (१९६) यांसारख्या भागांत एक्यूआय १५० ते २०० च्या दरम्यान होता, जे 'खराब' ते 'अत्यंत खराब' श्रेणीत आहे.

प्रश्न: प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोणते उपाय सुचवण्यात आले?

उत्तर: तज्ज्ञांनी मास्कचा वापर, घरात राहणे आणि खिडक्या बंद ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत, तर नागरिकांना हिरवे फटके वापरणे आणि वृक्षारोपणासारख्या दीर्घकालीन उपायांवर भर देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

