भांडुपमध्ये हेडफोन घालणं तरुणाच्या जीवावर, 17 वर्षीय तरुणाचा विजेचा शॉक लागून मृत्यू

Bhandup 17 Year Youth Passed Away From Electric Shock: मुंबईतील भांडुप येथे भर पावसात हेडफोन घालून प्रवास करणं एका तरुणाच्या जीवावर बेतलं. भांडुपच्या पन्नालाल कंपाऊंड परिसरात दीपक पिल्ले (वय 17) या तरुणाचा हाय टेन्शन वायरचा शॉक लागून दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना काल सायंकाळी एल.बी.एस. मार्गावर घडली. दीपक हा पावसात घरी परतत असताना रस्त्यालगत पडलेल्या महावितरणच्या उघड्या वायरचा त्याच्या पायाशी संपर्क आला. शॉक इतका तीव्र होता की, काही क्षणातच दीपक कोसळला.
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, दीपक हेडफोन घालून जात होता. आसपासच्या नागरिकांनी त्याला धोक्याची सूचना देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याने ऐकू न आल्याने तो वायरच्या संपर्कात आला.
हे ही वाचा: पावसाळी थंड वातावरणात बनवा बनारसचं टोमॅटो चाट, नीता अंबानीसह आहे अनेक बॉलिवूडकरांची आवडती डिश
स्थानीय नागरिकांनी तत्परता दाखवत इतरांना वेळेत सूचना देऊन बाजूला जाण्यास सांगितले. त्यामुळे आणखी काही अपघात टळले आणि अनेकांचे प्राण वाचले. या दुर्घटनेमुळे महावितरणच्या हलगर्जीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून परिसरात भीतीचं वातावरण आहे. स्थानिक नागरिकांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. पावसाळ्यात अशा उघड्या तारांपासून सावध राहणं आवश्यक आहे. हेडफोन वापरत असताना रस्त्यावर विशेष सतर्कता बाळगा.
हे ही वाचा: फोन पावसात भिजलाय? नुकसान टाळण्यासाठी 'हे' करा
पाण्याने भरलेल्या रस्त्यावरून चालताना काळजी घ्या. उघड्या वायर, चेंबर किंवा खड्डे असू शकतात.
वाहन हळू चालवा. रस्त्यांवर घसरायला होऊ शकतं.
हेडफोन वापर टाळा. बाहेरील आवाज ऐकणं महत्त्वाचं असतं, विशेषतः अपघात टाळण्यासाठी हे गरजेचं असतं.