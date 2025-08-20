English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भांडुपमध्ये हेडफोन घालणं तरुणाच्या जीवावर, 17 वर्षीय तरुणाचा विजेचा शॉक लागून मृत्यू

Bhandup News: सध्या मुंबईत सुरू असलेल्या पावसात भांडुपमध्ये तरुणाला प्रवास करणं महागात पडलं आहे   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 20, 2025, 02:27 PM IST
भांडुपमध्ये हेडफोन घालणं तरुणाच्या जीवावर, 17 वर्षीय तरुणाचा विजेचा शॉक लागून मृत्यू

Bhandup 17 Year Youth Passed Away From Electric Shock: मुंबईतील भांडुप येथे भर पावसात हेडफोन घालून प्रवास करणं एका तरुणाच्या जीवावर बेतलं. भांडुपच्या पन्नालाल कंपाऊंड परिसरात दीपक पिल्ले (वय 17) या तरुणाचा हाय टेन्शन वायरचा शॉक लागून दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना काल सायंकाळी एल.बी.एस. मार्गावर घडली. दीपक हा पावसात घरी परतत असताना रस्त्यालगत पडलेल्या महावितरणच्या उघड्या वायरचा त्याच्या पायाशी संपर्क आला. शॉक इतका तीव्र होता की, काही क्षणातच दीपक कोसळला.

नक्की काय झालं?

प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, दीपक हेडफोन घालून जात होता. आसपासच्या नागरिकांनी त्याला धोक्याची सूचना देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याने ऐकू न आल्याने तो वायरच्या संपर्कात आला.

हे ही वाचा: पावसाळी थंड वातावरणात बनवा बनारसचं टोमॅटो चाट, नीता अंबानीसह आहे अनेक बॉलिवूडकरांची आवडती डिश

 

स्थानीय नागरिकांनी केली मदत

स्थानीय नागरिकांनी तत्परता दाखवत इतरांना वेळेत सूचना देऊन बाजूला जाण्यास सांगितले. त्यामुळे आणखी काही अपघात टळले आणि अनेकांचे प्राण वाचले. या दुर्घटनेमुळे महावितरणच्या हलगर्जीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून परिसरात भीतीचं वातावरण आहे. स्थानिक नागरिकांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. पावसाळ्यात अशा उघड्या तारांपासून सावध राहणं आवश्यक आहे. हेडफोन वापरत असताना रस्त्यावर विशेष सतर्कता बाळगा.

हे ही वाचा: फोन पावसात भिजलाय? नुकसान टाळण्यासाठी 'हे' करा

 

पावसाळ्यात प्रवासादरम्यान 'ही' काळजी घ्या 

पाण्याने भरलेल्या रस्त्यावरून चालताना काळजी घ्या. उघड्या वायर, चेंबर किंवा खड्डे असू शकतात.

वाहन हळू चालवा. रस्त्यांवर घसरायला होऊ शकतं.

 

हेडफोन वापर टाळा. बाहेरील आवाज ऐकणं महत्त्वाचं असतं, विशेषतः अपघात टाळण्यासाठी हे गरजेचं असतं.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
BhandupMumbaiBluetooth headphonesdeath

इतर बातम्या

टीम इंडियाच्या सिलेक्शनवर भडकला हरभजन सिंह, म्हणाला '2...

स्पोर्ट्स