/मुंबईच्या बाइक रायडर तरुणीचा छत्तीसगडमध्ये मृत्यू; भरधाव ट्रेलरने दिलेल्या धडकेत गमावला जीव, कोण होती रिद्धी ठक्कर?

मुंबईतील दुचाकीस्वारांचा एक ग्रुप बस्तरच्या निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी निघाले असता धमतरी येथे एका भीषण अपघातामुळे तो दुर्दैवी वळणावर थांबला. सुमारे 23 दुचाकीस्वारांचा समावेश असलेला हा ग्रप छत्तीसगडमधील बस्तर भागात गेला होता. या प्रवासादरम्यान, धमतरी जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग-30 (NH-30) वरील मरकाटोला घाटाजवळ झालेल्या रस्ते अपघातात एका तरुणीचा मृत्यू झाला. या तरुणीचं नाव रिद्धी ठक्कर असून ती मुंबईची रहिवासी होती. मुंबईतील कांदिवली (पश्चिम) येथे ती वास्तव्यास होती. बुधवारी पहाटे 5 ते 6 दरम्यान ही घटना घडली. त्यावेळी ग्रुपमधील अनेकजण पुढे निघून गेले होते, तर रिद्धी इतर काही सहकाऱ्यांसोबत मागे दुचाकी चालवत होती.
रिद्धी दिव्येश ठक्कर (वय 24) ही तरुणी मुंबईतील कांदिवली (पश्चिम) येथील रहिवासी होती आणि रायपूर ते बस्तर अशी टूर आयोजित करणाऱ्या दुचाकीस्वारांच्या एका ग्रुपचा भाग होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रिद्धी बाईकवर असताना (MH 12 SP 0835) मागून वेगाने आलेल्या एका ट्रेलरने तिच्या वाहनाला जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की, ती दुचाकीवरून रस्त्यावर फेकली गेली. यामुळे तिला गंभीर दुखापत झाली. या अपघातानंतर घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला. 112 क्रमांकावर फोन करुन मदत मागवण्यात आली आणि जखमी रिद्धीला 'चरमा आरोग्य केंद्रा'त नेण्यात आले.
रिद्धीला चरमा आरोग्य केंद्रात प्रथमोपचार देण्यात आले. तिची प्रकृती गंभीर असल्याने, पुढील उपचारांसाठी डॉक्टरांनी तिला धमतरी येथील श्रीराम रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर तिला धमतरीला आणण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी तपासणी करून तिला मृत घोषित केले. अपघातानंतर ट्रेलरचा चालक वाहन घेऊन घटनास्थळावरून पळून गेला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तपास सुरू केला. सध्या पोलीस फरार ट्रेलर आणि त्याच्या चालकाचा शोध घेत आहेत.
पोलीस परिसरातील सीसीटीव्ही तपासत आहेत. तसंच याशिवाय इतर मार्गांनीही ट्रेलरची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पोलिसांनी रिद्धी ठक्करच्या कुटुंबीयांना तिच्या मृत्यूची माहिती दिली असून, तिचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर लगेचच मुंबईतील तिच्या कुटुंबीयांना त्याबाबत कळवण्यात आले होते. पोलिसांनी तिच्यासोबत असणाऱ्या सर्वांचे जबाब नोंदवले आहेत.