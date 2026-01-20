मुंबई, ठाण्यात नारीशक्तीचा बोलबाला... सर्वाधिक महिला प्रतिनिधी 'या' पक्षाच्या

महाराष्ट्रात 29 महापालिकेचा निकाल 16 जानेवारी 2026 लागला असून अजून महापौरपदाचा निर्णय व्हायचा आहे. दुसरीकडे तुमच्या शहरात नगरसेवकांच्या संख्येपैकी सर्वाधिक महिला प्रतिनिधी आहेत, याबद्दल तुम्हाला माहितीये का? मुंबई आणि ठाण्यातील महापालिकेत नारीशक्तीचा बोलबाला पाहिला मिळणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी पन्नास टक्के आरक्षण आहे. पण महापालिका निकालात मुंबई महापालिकेत पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक महिला नगरसेवक निवडून आल्या आहेत. यंदाही परंपरा कायम राहिल्याच पाहिला मिळाली आहे.
मुंबई महापालिकामध्ये 227 प्रभागांपैकी 114 प्रभाग हे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. पण राखीव महिला वार्डमधूनच नाही तर इतर वार्डमधूनही महिला प्रतिनिधी मुंबईकरांनी निवडून दिल्या आहेत. यंदा महापालिकेत 130 महिला नगरसेविका निवडून आल्या आहेत. खरंतर निवडणुकीत अनेक राजकीय पक्षांनी खुल्या प्रभागातही महिला उमेदवारी देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे महिला नगरसेविकांची संख्या वाढली आहे. 2012 पासून महापालिकेवर महिलांची संख्या वाढताना दिसत आहे.
यंदा सर्वाधिक श्रीमंत मुंबई महापालिकेत सर्वाधिक नगरसेविका या भाजप पक्षातून आहे. त्यापाठोपाठ उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आहेत. यंदा मुंबई महापालिकेवर तब्बल 25 वर्षांनंतर सत्तापालट झाला आहे. भाजप पक्षाने महापालिका निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवलं आहे.
त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या विविध समित्या आणि विशेष समित्यांमध्येही महिलांना त्याच प्रमाणात प्रतिनिधीत्व पाहिला मिळत आहे. एवढंच नाही तर या नगरसेविकांमध्ये मुस्लिम समाजाच्या महिलांचेही प्रमाण लक्षणीय असल्याचे पाहिला मिळत आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातही महिला नगरसेविकांची संख्या वाढल्याची पाहिला मिळतेय. इथेही ठाणे महापालिकेत महिला पॉवर पाहिला मिळणार आहे. ठाणे पालिकेत 131 जागांसाठी निवडणूक झाल्यात. यात 295 जांगासाठी महिल उमेदवार निवडणूक रिंगणात होत्यात. यातील 66 महिला ठाणे सभागृहात आपला सहभाग नोंदवणार आहे.