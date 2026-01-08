तुम्ही घरातल्या व्यक्तीला जिंकवू शकला नाहीत, ज्यांनी अमित...; भाजपाने राज ठाकरेंना डिवचलं

Mumbai BMC Election 2026 BJP Slams Raj Thackeray: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचलेला असतानाच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंनी दिलेल्या संयुक्त मुलाखतीमधून सत्ताधाऱ्यांवर खास करुन भारतीय जनता पार्टी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा साधला आहे. भ्रष्टाचाराबद्दल फडणवीस यांनीच बोलूच नये असं राज ठाकरेंनी म्हटलं असून अजित पवारांविरोधात फडणवीसांनी नेलेले बैलगाडीभर पुराव्यांचं काय झालं? असा सवाल विचारला आहे. राज ठाकरेंनी केलेल्या या टीकेला आत भारतीय जनता पार्टीने त्याच शैलीत उत्तर देताना थेट अमित ठाकरेंच्या पराभवाचा मुद्दा बोलून दाखवला आहे. विशेष म्हणजे ज्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमुळे तुमचा मुलगा घरी बसला त्यांच्यासोबत तुम्ही आहात असंही भाजपाने म्हटलं आहे.
ठाकरे बंधूंच्या संयुक्त मुलाखतीबद्दल प्रश्न विचारला असता मुंबई भाजपाचे माजी अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी खोचक शब्दांमध्ये प्रतिक्रिया नोंदवली. "सिनेमे बघायचे, फाफडा जिलेबी खायचे यांचा मुंबईकरांशी काय संबंध? पुराच्या काळात ते कुठे होते? कोण हॉटेलमध्ये आणि बंगल्यात होते तुमको देखा नही तुमको परका नही तुमको वोट दे," असा टोला लगावला. "हाच फेक नरेटिव्ह पसरवण्याचा प्रयत्न त्यांनी 2014 साली केला पण मतदारांनी त्यांना झिडकारलं. भावनात्मक मुद्द्यांवर 2017 साली उद्धवजी लढले पण मतदारांनी झिडकारलं. पुन्हा तोच प्रयोग होत आहे. आजही ठाकरे बंधू आणि त्यांचा पक्ष अहंकाराच्या परमोच्च बिंदूवर आहे आम्ही म्हणजे मुंबई आम्ही म्हणजे मराठी या भावनेतून ते बोलत आहेत या अहंकाराला मुंबईकर स्थान देणार नाही हे निवडणूक मराठी संस्कृती आणि मुंबईच्या विकासाची आहे मुंबईकर देवेंद्रजीसोबत आहेत," असं आशिष शेलार म्हणाले.
ठाकरे बंधूंनी संयुक्त मुलाखतीमध्ये मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा कट असल्याचा आरोप केल्यावरुन शेलार यांनी प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नावर बोलताना आशिष शेलार यांनी, "ही मुलाखत करण्यापूर्वी कदाचित राज ठाकरेंनी चंडूकाण्याची डॉक्युमेंटरी पाहिली असेल. सूर्य चंद्र तारे आहे तोवर मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी होत नाही. आता सध्या यांच्या पक्ष अस्तित्वाचा मुद्दा आहे. अशा चुकीच्या गोष्टी मांडल्यामुळे शुभा राऊळ ते संतोष धुरी आणि इतर असंख्य नेते पक्षातून बाहेर पडतायत. तुमच्या लोकांना त्यांनी (उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं) घरी बसवलं त्याचं काय? तुम्ही घरातल्या व्यक्तीला (अमित ठाकरे) जिंकवू शकला नाहीत, त्यांना लोकांनी घरी बसवलं. ज्यांनी घरी बसवलं त्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर तुम्ही बसलात," असा टोला राज ठाकरेंना लगावला.