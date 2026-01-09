English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • ...म्हणून भाजपाकडूनच 50 खोके, एकदम ओकेची घोषणाबाजी! मुंबईत कुठे घडला हा प्रकार?

...म्हणून भाजपाकडूनच '50 खोके, एकदम ओके'ची घोषणाबाजी! मुंबईत कुठे घडला हा प्रकार?

Mumbai BMC Election 2026: आतापर्यंत विरोधकांकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाविरोधात वापरली जाणारी ही घोषणा आता भाजपाकडून देण्यात आली आहे. नेमका हा सारा प्रकार मुंबईत घडला कुठे जाणून घ्या सविस्तर

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 9, 2026, 04:16 PM IST
जाहीर घोषणाबाजी

Mumbai BMC Election 2026:  '50 खोके, एकदम ओके!' ही घोषणा राज्याच्या राजकारणामध्ये मागील तीन ते चार वर्षांपासून जोरदार चर्चेत आहेत.  एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली 40 आमदारांनी बंड केल्यानंतर ते भारतीय जनता पार्टीसोबत सत्तेत सहभागी झाले. यानंतर महाविकास आघाडीमधील घटक पक्षांकडून '50 खोके, एकदम ओके!' अशी घोषणा देत या आमदारांना पैसे देण्यात आल्याचा आरोप केला. भाजपा आणि शिंदेंच्या आमदारांना डिवचण्यासाठी विरोधकांकडून अगदी विधानसभेपासून ते पत्रकार परिषदांमध्येही या वाक्याचा वापर अनेकदा करण्यात आला. मात्र सध्या सुरु असलेल्या महापालिका निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाकडूनच 50 खोके एकदम ओकेची घोषणाबाजी करण्यात आल्याचा प्रकार घडला आहे.

कुठे घडला हा प्रकार?

मुंबईत भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडूनच 50 खोके एकदम ओकेच्या घोषणा देण्यात आल्याचा प्रकार सायनमध्ये (शीव) घडला आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार दिसताच भाजप कार्यकर्त्यांनी या घोषणा दिल्या. शिवसेना शिंदे गटाकडूनही भाजपविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या सायन येथील वॉर्ड क्रमांक 173 मध्ये प्रचारदरम्यान हा प्रकार घडला. या वॉर्डमध्ये भाजप विरुद्ध शिंदेची शिवसेना असा सामना रंगला आहे 

कोणाविरुद्ध कोणाची लढाई? भाजपा शिवसेना एकमेकांविरुद्ध का लढत आहे?

या वॉर्डमध्ये भाजपकडून शिल्पा केळुसकर या उमेदवार आहेत आणि त्यांच्याकडून 50 खोके एकदम ओके असा प्रचार करत आहेत. शिवसेना शिंदे गटाकडून पूजा रामदास कांबळे या उमेदवार आहेत. भाजपचे दत्ता केळुसकर यांना भाजपने एबी फॉर्म दिला होता, परंतु शिवसेना शिंदे गटाला हा प्रभाग सुटल्याने केळुसकर यांना उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायला सांगितला होता. परंतु त्यांनी अर्ज तसाच ठेवल्याने इथं महायुती अंतर्गत लढत होत आहे.

दत्ता केळुसकर यांनी खोचक शब्दांमध्ये साधला कांबळेंवर निशाणा

आम्ही काल चुकीची घोषणा दिली. आता आम्ही 11 खोके एकदम ओके अशी देतोय. झोपडपट्टीत राहणारा आपल्या प्रतिज्ञापत्रात पाच वर्षात 11 कोटींची मालमत्ता जाहीर करतो. यासाठी आम्ही ही घोषणा देतोय. मी नाही तर तो चोर आहे, असं दत्ता केळुसकर यांनी म्हटलं आहे. विधानसभेला भाजपला येथून 12 हजारांचे लीड असल्याने तो शिवसेना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतून शिंदे गटात आला. मला भाजप पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. आमदार तमिळ सेल्वन यांचा मला पाठिंबा आहे. मला माहिती नाही काय तक्रार झालीय. पण माझी पत्नी इथं भाजपची उमेदवार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026MumbaiMumbai BMC Election 2026BJPShivsena

