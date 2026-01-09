English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अती सावधनता भाजपा-शिंदेंना भोवली! मुंबई महापालिकेचे निकाल लागण्याआधीच...

Mumbai BMC Election 2026: मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या शहरामध्ये एक एक जागा महत्त्वाची असतानाच महायुतीने चार जागा निवडणुकीचा निकाल लागण्याआधीच गमावल्याचं समोर आलं आहे. नेमकं घडलं काय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 9, 2026, 09:46 AM IST
अती सावधनता भाजपा-शिंदेंना भोवली! मुंबई महापालिकेचे निकाल लागण्याआधीच...
मुंबईत महायुतीला फटका (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai BMC Election 2026: अती सावधानता बाळगण्याचा फटका सध्या सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पार्टी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या महायुतीला बसला आहे. मुंबईमधील बंडखोरी रोखण्यासाठी आखलेला डाव आता निकालापूर्वी महायुतीच्या अंगाशी आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत जागावाटपाचं घोंगडं भिजत ठेवल्याने चार प्रभागांमध्ये भाजपा आणि शिंदेंच्या शिवसेनेनं निकालाआधीच गमावले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

निकालाआधीच चार प्रभाग गमावले

अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत भाजप-शिंदेसेनेच्या महायुतीने बंडखोरांना अर्ज भरण्याची संधी मिळू नये, यासाठी प्रचंड गुप्तता पाळली होती. मात्र, अगदी पक्कं नियोजन केल्यानंतरही या निर्णयाचा फटका महायुतीलाच बसला आहे. महायुतीने शेवटच्या क्षणी झालेल्या गोंधळामुळे चार प्रभागांत उमेदवार दिलेला नसल्याचे समोर आलं आहे. त्यामुळेच निकालाआधीच भाजपा-शिंदे सेनेच्या महायुतीने हे चार प्रभाग गमावले आहेत. त्यामुळे 227 प्रभागांपैकी महायुती 223 जागांवर महायुतीचे उमेदवार रिंगणात असणार आहेत.

कुठे कुठे घडला हा प्रकार?

एकीकडे राज्यात 69 ठिकाणी उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असून त्यामध्ये बहुतांश उमेदवार हे भाजपा आणि शिंदेंच्या सेनेचे असतानाच मुंबईसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या शहरात ढिसाळ कारभारामुळे महायुतीने उमेदवारच न दिल्याचं स्पष्ट झालंय. दक्षिण मुंबईतील
प्रभाग 211 आणि 212 तसेच ट्रॉम्बे-चिता कॅम्पमधील प्रभाग 145 आणि कुर्ला पश्चिमेकडील प्रभाग क्रमांक 167 मध्ये महायुतीचा एकही उमेदवार रिंगणात नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष आपसात भिडणार असल्याचे स्पष्ट झालं असून इथं कोण निवडून येतं हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

डमी उमेदवार म्हणजे काय?

सर्वसाधारणपणे अधिकृत उमेदवारासोबत एक डमी उमेदवार अर्ज दाखल करण्याची प्रथा फार पूर्वीपासून आहे. डमी उमेदवार देण्याचे कारण म्हणजे अधिकृत उमेदवाराचा अर्ज काही कारणाने बाद झाला तर डमी उमेदवाराचा अर्ज अधिकृत होऊन तो पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवतो. यावेळी जागावाटपातील गोंधळ आणि अगदी शेवटपर्यंत गुप्तता ठेवल्याने डमी उमेदवाराचा अर्ज भरला गेला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळेच अधिकृत उमेदवारांचे अर्ज रद्द झालेल्या प्रकरणांमध्ये उमेदवारच न देण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय महायुतीसमोर उरला नाही.

त्या प्रभागांमध्ये कोण कोणाविरुद्ध लढणार?

महायुतीचा उमेदवार नसल्याने होत असलेल्या लढती खालीलप्रमाणे:

प्रभाग 145 : राष्ट्रवादी (अजित पवार), काँग्रेस आणि उद्धवसेना

प्रभाग 167 : काँग्रेस, उद्धवसेना आणि समाजवादी पक्ष

प्रभाग 211 : राष्ट्रवादी (अजित पवार), काँग्रेस, समाजवादी पक्ष

प्रभाग 212  : काँग्रेस, मनसे आणि अखिल भारतीय सेना

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026MumbaibmcBJPShivsena

इतर बातम्या

'ती' रिक्षा, फेरीवाले अन्... चौघांचा प्राण घेणारा...

मुंबई बातम्या