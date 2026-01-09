अती सावधनता भाजपा-शिंदेंना भोवली! मुंबई महापालिकेचे निकाल लागण्याआधीच...

Mumbai BMC Election 2026: अती सावधानता बाळगण्याचा फटका सध्या सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पार्टी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या महायुतीला बसला आहे. मुंबईमधील बंडखोरी रोखण्यासाठी आखलेला डाव आता निकालापूर्वी महायुतीच्या अंगाशी आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत जागावाटपाचं घोंगडं भिजत ठेवल्याने चार प्रभागांमध्ये भाजपा आणि शिंदेंच्या शिवसेनेनं निकालाआधीच गमावले आहेत.
अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत भाजप-शिंदेसेनेच्या महायुतीने बंडखोरांना अर्ज भरण्याची संधी मिळू नये, यासाठी प्रचंड गुप्तता पाळली होती. मात्र, अगदी पक्कं नियोजन केल्यानंतरही या निर्णयाचा फटका महायुतीलाच बसला आहे. महायुतीने शेवटच्या क्षणी झालेल्या गोंधळामुळे चार प्रभागांत उमेदवार दिलेला नसल्याचे समोर आलं आहे. त्यामुळेच निकालाआधीच भाजपा-शिंदे सेनेच्या महायुतीने हे चार प्रभाग गमावले आहेत. त्यामुळे 227 प्रभागांपैकी महायुती 223 जागांवर महायुतीचे उमेदवार रिंगणात असणार आहेत.
एकीकडे राज्यात 69 ठिकाणी उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असून त्यामध्ये बहुतांश उमेदवार हे भाजपा आणि शिंदेंच्या सेनेचे असतानाच मुंबईसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या शहरात ढिसाळ कारभारामुळे महायुतीने उमेदवारच न दिल्याचं स्पष्ट झालंय. दक्षिण मुंबईतील
प्रभाग 211 आणि 212 तसेच ट्रॉम्बे-चिता कॅम्पमधील प्रभाग 145 आणि कुर्ला पश्चिमेकडील प्रभाग क्रमांक 167 मध्ये महायुतीचा एकही उमेदवार रिंगणात नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष आपसात भिडणार असल्याचे स्पष्ट झालं असून इथं कोण निवडून येतं हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
सर्वसाधारणपणे अधिकृत उमेदवारासोबत एक डमी उमेदवार अर्ज दाखल करण्याची प्रथा फार पूर्वीपासून आहे. डमी उमेदवार देण्याचे कारण म्हणजे अधिकृत उमेदवाराचा अर्ज काही कारणाने बाद झाला तर डमी उमेदवाराचा अर्ज अधिकृत होऊन तो पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवतो. यावेळी जागावाटपातील गोंधळ आणि अगदी शेवटपर्यंत गुप्तता ठेवल्याने डमी उमेदवाराचा अर्ज भरला गेला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळेच अधिकृत उमेदवारांचे अर्ज रद्द झालेल्या प्रकरणांमध्ये उमेदवारच न देण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय महायुतीसमोर उरला नाही.
महायुतीचा उमेदवार नसल्याने होत असलेल्या लढती खालीलप्रमाणे:
प्रभाग 145 : राष्ट्रवादी (अजित पवार), काँग्रेस आणि उद्धवसेना
प्रभाग 167 : काँग्रेस, उद्धवसेना आणि समाजवादी पक्ष
प्रभाग 211 : राष्ट्रवादी (अजित पवार), काँग्रेस, समाजवादी पक्ष
प्रभाग 212 : काँग्रेस, मनसे आणि अखिल भारतीय सेना